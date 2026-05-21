Costco procède au rappel urgent de ce produit Kirkland en raison de présence de métal

À 28 $, tu ne veux pas être malade en plus. 🫠

La façade d'un entrepôt Costco au Québec.

Des comprimés de multivitamines et minéraux Kirkland Signature sont visés par un rappel urgent de Costco.

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Avant de croquer ta prochaine vitamine achetée chez Costco, jette un coup d'œil à ton flacon. Un rappel de produits urgent a été déclenché pour une multivitamine Kirkland Signature en raison de présence possible de morceaux de métal dans la bouteille de comprimés. Voici tout ce qu'il faut savoir.

À lire également : Rappel de shampoings et revitalisants vendus dans les Costco au Québec ce mois-ci

C'est Vita Health Products qui a volontairement déclenché ce rappel de type II, ciblant un lot précis de comprimés Kirkland Signature Multivitamines et minéraux pour femmes 50+ (numéro d'article Costco 7013050). Le produit a été vendu dans les entrepôts Costco partout au Canada et en ligne entre février et mai 2026.

Tout est parti d'une seule découverte : un objet métallique retrouvé dans un flacon du produit. Par mesure de précaution, l'entreprise a décidé de retirer l'ensemble du lot de la circulation. Aucun autre incident n'a été rapporté à ce jour.

Est-ce que ton flacon est touché?

Retourne ta bouteille et vérifie les informations inscrites sur le col. Si tu vois les deux mentions suivantes, ton produit est visé :

  • 5J46568W7
  • EXP FE/2028

Aucun autre numéro de lot n'est concerné.

Quelle est la marche à suivre?

Cesse immédiatement de consommer les comprimés et rapporte le flacon à l'entrepôt Costco le plus près pour un remboursement complet, sans obligation de présenter ton reçu. Le produit se vend à 27,99 $ en ligne, ça vaut donc le retour.

Tu peux aussi joindre directement le service à la clientèle de Vita Health Products.


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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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