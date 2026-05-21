Costco procède au rappel urgent de ce produit Kirkland en raison de présence de métal
À 28 $, tu ne veux pas être malade en plus. 🫠
Avant de croquer ta prochaine vitamine achetée chez Costco, jette un coup d'œil à ton flacon. Un rappel de produits urgent a été déclenché pour une multivitamine Kirkland Signature en raison de présence possible de morceaux de métal dans la bouteille de comprimés. Voici tout ce qu'il faut savoir.
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C'est Vita Health Products qui a volontairement déclenché ce rappel de type II, ciblant un lot précis de comprimés Kirkland Signature Multivitamines et minéraux pour femmes 50+ (numéro d'article Costco 7013050). Le produit a été vendu dans les entrepôts Costco partout au Canada et en ligne entre février et mai 2026.
Tout est parti d'une seule découverte : un objet métallique retrouvé dans un flacon du produit. Par mesure de précaution, l'entreprise a décidé de retirer l'ensemble du lot de la circulation. Aucun autre incident n'a été rapporté à ce jour.
Est-ce que ton flacon est touché?
Retourne ta bouteille et vérifie les informations inscrites sur le col. Si tu vois les deux mentions suivantes, ton produit est visé :
- 5J46568W7
- EXP FE/2028
Aucun autre numéro de lot n'est concerné.
Quelle est la marche à suivre?
Cesse immédiatement de consommer les comprimés et rapporte le flacon à l'entrepôt Costco le plus près pour un remboursement complet, sans obligation de présenter ton reçu. Le produit se vend à 27,99 $ en ligne, ça vaut donc le retour.
Tu peux aussi joindre directement le service à la clientèle de Vita Health Products.
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