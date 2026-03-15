Costco offre une crème de luxe 39 % moins cher que sur Amazon et Jean Coutu
Un soin pour la peau à prix très réduit? OUI, SVP!
Les produits de soins de luxe sont super pour se dorloter, mais il faut le dire, ceux-ci peuvent rapidement faire grimper tes dépenses, surtout quand il s’agit de marques reconnues. Par contre, il arrive que certains détaillants proposent exactement le même produit à un prix beaucoup plus bas, et on a justement une trouvaille au Costco qui pourrait t'intéresser.
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La crème de nuit Estée Lauder de la gamme Resilience Lift, qu’on peut trouver chez plusieurs détaillants, dont Amazon et Jean Coutu, se retrouve aussi à l'entrepôt. Mais en magasin chez Costco, le prix affiché est nettement plus bas, ce qui pourrait attirer l’attention des personnes qui utilisent déjà ce soin ou qui souhaitent l’essayer sans payer le plein prix.
La Crème nuit Tripeptide visage et cou Estée Lauder au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Sur Amazon et Jean Coutu, la Crème nuit Tripeptide visage et cou Estée Lauder de 50 ml est affichée à 156 $. Ce soin de nuit est conçu pour hydrater intensément la peau tout en aidant à améliorer l’apparence de la fermeté du visage et du cou grâce à sa formule enrichie en peptides.
Du côté de Costco, la même crème est affichée à 94,99 $. On parle donc d’un produit identique, avec la même quantité, mais offert à un prix nettement plus bas. Concrètement, cela représente un écart d’environ 61 $ par rapport au prix de 156 $ observé chez d’autres détaillants, soit une économie d’environ 39 %.
Bref, jeter un coup d’œil du côté de Costco pourrait valoir le détour, surtout quand la différence de prix dépasse les cinquante dollars pour le même pot.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.