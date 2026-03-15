Costco offre une crème de luxe 39 % moins cher que sur Amazon et Jean Coutu

Un soin pour la peau à prix très réduit? OUI, SVP!

La façade d'un Costco.

Costco offre une crème de luxe 39 % moins cher que sur Amazon.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

Les produits de soins de luxe sont super pour se dorloter, mais il faut le dire, ceux-ci peuvent rapidement faire grimper tes dépenses, surtout quand il s’agit de marques reconnues. Par contre, il arrive que certains détaillants proposent exactement le même produit à un prix beaucoup plus bas, et on a justement une trouvaille au Costco qui pourrait t'intéresser.

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La crème de nuit Estée Lauder de la gamme Resilience Lift, qu’on peut trouver chez plusieurs détaillants, dont Amazon et Jean Coutu, se retrouve aussi à l'entrepôt. Mais en magasin chez Costco, le prix affiché est nettement plus bas, ce qui pourrait attirer l’attention des personnes qui utilisent déjà ce soin ou qui souhaitent l’essayer sans payer le plein prix.

Cr\u00e8me Est\u00e9e Lauder au Costco. Droite : Cr\u00e8me Est\u00e9e Lauder dans un emballage.

La Crème nuit Tripeptide visage et cou Estée Lauder au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Sur Amazon et Jean Coutu, la Crème nuit Tripeptide visage et cou Estée Lauder de 50 ml est affichée à 156 $. Ce soin de nuit est conçu pour hydrater intensément la peau tout en aidant à améliorer l’apparence de la fermeté du visage et du cou grâce à sa formule enrichie en peptides.

Du côté de Costco, la même crème est affichée à 94,99 $. On parle donc d’un produit identique, avec la même quantité, mais offert à un prix nettement plus bas. Concrètement, cela représente un écart d’environ 61 $ par rapport au prix de 156 $ observé chez d’autres détaillants, soit une économie d’environ 39 %.

Bref, jeter un coup d’œil du côté de Costco pourrait valoir le détour, surtout quand la différence de prix dépasse les cinquante dollars pour le même pot.

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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