Le solde semi-annuel de Bath & Body Works est lancé avec des rabais allant jusqu’à 75 %
De quoi faire le plein de tes produits préférés sans faire exploser ton budget! 🔥✨
Toute personne qui adore le Bath & Body Works sait bien une chose : il ne faut jamais payer le plein prix là-bas! Deux fois par année, l’enseigne lance son très attendu solde semi-annuel, une occasion en or de faire des réserves de chandelles, de savons et de produits parfumés à une fraction du coût régulier.
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Si tu attendais ce moment, bonne nouvelle : l’édition estivale de la vente est officiellement en cours, autant en magasin que sur le site Web. Pour l’occasion, Bath & Body Works propose des rabais pouvant atteindre 75 % sur une foule d’articles populaires. Résultat? Des dizaines de produits se retrouvent à moins de 5 $. C'est parfait pour renouveler tes essentiels ou découvrir de nouvelles fragrances sans te ruiner.
Du 15 au 18 juin, autant en boutique que sur le Web, plusieurs catégories d'items affichent des deals particulièrement alléchants. Des chandelles à trois mèches sont notamment offertes à 11,99 $ au lieu de 26,95 $, tandis que celles à une mèche sont à 7,18 $ au lieu de 17,95 $.
Il y a un rabais de 14,96 $ sur les chandelles à trois mèches du Bath & Body Works pendant le solde semi-annuel.Bath & Body Works
Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, les rabais ne touchent pas seulement les collections des saisons précédentes. Les odeurs estivales, des florales aux fruitées, figurent aussi parmi les articles en promotion.
On retrouve plusieurs favoris qui reviennent année après année, comme Champagne Toast, Eucalyptus Spearmint, Laundry Day, ou Mahogany Teakwood.
Et si tu veux profiter de l'été pour faire le plein de chouchous de Noël en avance, ça devient très intéressant, avec de grosses bougies à 9,99 $.
Il y a un rabais de 16,96 $ sur les chandelles à trois mèches de Noël du Bath & Body Works pendant le solde semi-annuel.Bath & Body Works
D'ailleurs, ça vaut vraiment la peine de fouiller parmi les rabais. Année après année, le solde semi-annuel cache de véritables trouvailles à prix dérisoires.
Au moment d'écrire ces lignes, la chandelle Palo Santo & Sage est offerte à seulement 6,73 $, soit 75 % de rabais. L'an dernier, j'ai même déniché plusieurs chandelles à ce prix simplement parce qu'elles arboraient un ancien design, alors que la même fragrance était vendue plus cher dans son nouvel emballage. Comme quoi, un simple changement d'étiquette peut parfois faire toute la différence.
Les immenses rabais du genre sont plus souvent en succursale que sur le site Web, en fond de boutique.
La chandelle Palo Santo & Sage est offerte à seulement 6,73 $, soit 75 % de rabais.Bath & Body Works
Les parfums pour la voiture font également partie des aubaines à surveiller, avec certaines recharges de fragrance offertes à partir de 1,98 $. Les vaporisateurs antibactériens sont eux aussi en promo, tout comme une sélection de soins corporels dont les prix débutent à 5,99 $.
Ceux et celles à la recherche de savons à main pourront également faire de bonnes économies, puisque toutes les odeurs sont affichées à seulement 3,50 $.
Il y a un rabais de 12,96 $ sur les crèmes corporelles et 5,45 $ sur les savons moussants du Bath & Body Works pendant le solde semi-annuel.Bath & Body Works
Cet événement est parmi les plus courus de l'année, alors l’inventaire et la sélection peuvent varier d’un jour à l’autre selon la disponibilité des produits. Si une fragrance ou un article que tu adores se retrouve parmi les aubaines, mieux vaut ne pas trop tarder avant de l’ajouter à ton panier.
Les aubaines demeurent en vigueur jusqu’à épuisement des stocks, ce qui signifie que certains produits pourraient disparaître rapidement des tablettes et du site Web.
Bonne nouvelle : aucun coupon ni code promotionnel n’est requis pour profiter de la vente.
Solde semi-annuel du Bath & Body Works
Coût : Jusqu'à 75 % de rabais
Quand : Du 15 juin au 18 juin 2026 (5 h 59 le matin)
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.