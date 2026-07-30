Rappel important : 6 200 bancs d'auto pour bébé rappelés au Canada
Vérifie ton auto dès maintenant, car la sécurité de ton enfant est en jeu. 😟
Si tu possèdes un banc d'auto pour bébé convertible de marque Evenflo à la maison, mieux vaut vérifier ton modèle dès maintenant. Transports Canada a ajouté un avis de rappel à sa banque de données des rappels de sécurité automobile le 20 juillet dernier et ça concerne plus de 6 200 sièges vendus à travers le pays.
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Le rappel vise les sièges d'auto convertibles REO de marque Evenflo, fabriqués par Goodbaby entre février 2025 et juin 2026.
Selon Transports Canada, l'appui-tête ajustable pourrait se déplacer lors d'un accident lorsque le siège est installé face à la route et que l'appui-tête est réglé à la position 10 ou 11. Or, la réglementation canadienne exige que celui-ci demeure fixe en cas d'impact.
Un appui-tête qui se déplace pendant une collision pourrait accroître le risque de blessure pour l'enfant. Au Canada, les modèles concernés portent les numéros CS260212521C (Brookline) et CS260212538C (Danvers). Aucune blessure liée à ce problème n'a été signalée jusqu'à présent.
Le rappel de Transports Canada vise les sièges d'auto convertibles REO de marque Evenflo, ont ce modèle, le CS260212521C (Brookline).Tanguay.ca
Pour vérifier le numéro de modèle de ton siège, il suffit de soulever le coussin du dossier, puis de faire pivoter le siège afin de repérer l'étiquette blanche située à l'arrière de l'appui-tête. Tu y trouveras le numéro de modèle ainsi que la date de fabrication.
Que faire en attendant la trousse de réparation :
- Tu peux continuer à utiliser ton siège face à la route, à condition de garder l'appui-tête à une position autre que 10 ou 11.
- En mode dos à la route, évite seulement la position 11 pour l'appui-tête; les positions 1 à 10 demeurent sécuritaires.
- Ne retourne pas ton siège au magasin.
- Enregistre ton siège d'auto ou communique directement avec Evenflo pour recevoir gratuitement une trousse de réparation dès qu'elle sera offerte.
Evenflo précise qu'elle travaille à développer un correctif et qu'elle avisera par écrit les propriétaires ayant enregistré leur siège dès que la réparation gratuite sera disponible, avec les instructions pour l'obtenir.
Pour toute question, tu peux joindre l'équipe ParentLink d'Evenflo au 1-800-265-0749, par courriel à parentlink@evenflo.com, ou enregistrer ton siège directement en ligne.
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