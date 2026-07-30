Rappel important : 6 200 bancs d'auto pour bébé rappelés au Canada

Vérifie ton auto dès maintenant, car la sécurité de ton enfant est en jeu. 😟

Des bancs d'auto pour bébé.

Transports Canada mène un rappel de 6 200 bancs d'auto pour bébé qui seraient dangereux pour les enfants.

Oleksandr Lutsenko | Dreamstime
Rédaction et édition

Si tu possèdes un banc d'auto pour bébé convertible de marque Evenflo à la maison, mieux vaut vérifier ton modèle dès maintenant. Transports Canada a ajouté un avis de rappel à sa banque de données des rappels de sécurité automobile le 20 juillet dernier et ça concerne plus de 6 200 sièges vendus à travers le pays.

À lire également : Des barres de chocolat au OREO rappelées partout au Canada – Vérifie ton garde-manger

Le rappel vise les sièges d'auto convertibles REO de marque Evenflo, fabriqués par Goodbaby entre février 2025 et juin 2026.

Selon Transports Canada, l'appui-tête ajustable pourrait se déplacer lors d'un accident lorsque le siège est installé face à la route et que l'appui-tête est réglé à la position 10 ou 11. Or, la réglementation canadienne exige que celui-ci demeure fixe en cas d'impact.

Un appui-tête qui se déplace pendant une collision pourrait accroître le risque de blessure pour l'enfant. Au Canada, les modèles concernés portent les numéros CS260212521C (Brookline) et CS260212538C (Danvers). Aucune blessure liée à ce problème n'a été signalée jusqu'à présent.


Le mod\u00e8le CS260212521C (Brookline) d'Evenflo. Le rappel de Transports Canada vise les sièges d'auto convertibles REO de marque Evenflo, ont ce modèle, le CS260212521C (Brookline).Tanguay.ca

Pour vérifier le numéro de modèle de ton siège, il suffit de soulever le coussin du dossier, puis de faire pivoter le siège afin de repérer l'étiquette blanche située à l'arrière de l'appui-tête. Tu y trouveras le numéro de modèle ainsi que la date de fabrication.

Que faire en attendant la trousse de réparation :

  • Tu peux continuer à utiliser ton siège face à la route, à condition de garder l'appui-tête à une position autre que 10 ou 11.
  • En mode dos à la route, évite seulement la position 11 pour l'appui-tête; les positions 1 à 10 demeurent sécuritaires.
  • Ne retourne pas ton siège au magasin.
  • Enregistre ton siège d'auto ou communique directement avec Evenflo pour recevoir gratuitement une trousse de réparation dès qu'elle sera offerte.

Evenflo précise qu'elle travaille à développer un correctif et qu'elle avisera par écrit les propriétaires ayant enregistré leur siège dès que la réparation gratuite sera disponible, avec les instructions pour l'obtenir.

Pour toute question, tu peux joindre l'équipe ParentLink d'Evenflo au 1-800-265-0749, par courriel à parentlink@evenflo.com, ou enregistrer ton siège directement en ligne.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
transports canadarappel au canadaenfants au québec
QuébecCanadaNouvelles

Rappels importants d'Amazon Canada : jette ou retourne ces 17 produits immédiatement

Plusieurs produits du quotidien peuvent te blesser ou te rendre malade. 🤯

Rappel au Canada : Des centaines de chaises pour bébé vendues sur Amazon sont visées

Elles présentent un « risque de chute grave ».

Rappels importants d'Amazon Canada : Jette ou retourne ces 11 items immédiatement

Ce sont des objets de tous les jours qui pourraient te blesser. 🚨

Santé Canada rappelle plus de 1,2 million de Thermos : le bouchon peut t'exploser au visage

Ton bon vieux Thermos pourrait être plus dangereux qu'il en a l'air. 🫠🤯

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront déposés cette semaine et voici quand

Un versement qui fera assurément du bien à ton portefeuille!🤑

Tous les adultes peuvent ENFIN renouveler leur passeport canadien en ligne - Voici comment

C'est la fin des longues files d'attente aux bureaux de passeport!

11 aliments qui sont jusqu'à 45 % moins chers au Dollarama qu'au Metro malgré les rabais

Quand le prix en promotion est encore plus élevé que le prix régulier chez Dollarama, ça en dit long. 🤯🫠

Voici les 17 voitures les plus volées au Québec en 2025

Si tu conduis l’une d’entre elles, tu gagnerais peut-être à revoir tes protections antivol... 🥴

Ariana Grande « spottée » dans ce nouveau café à Montréal avec Ricky Álvarez (VIDÉO)

Un beau cadeau pour le café qui a ouvert ses portes il y a à peine deux mois. 🥹

Une grande partie du Canada a un congé férié lundi, mais pas le Québec — Voici pourquoi

Il se pourrait que tes collègues t'ignorent sur Teams ce lundi. 😬

2 éclipses partielles seront visibles au Québec au mois d'août et ça s'annonce magique

Prépare tes lunettes d'éclipse! 🤩

Combien ça coûte vraiment, vivre à Montréal en 2026? On a fait les calculs pour toi

Disons que tu as pas mal de choses à prévoir à ton budget! 😬

Odeur inhabituelle à l'aéroport de Montréal : Plusieurs vols vers les États-Unis annulés

Aucune heure de reprise n’a été confirmée pour l'instant. 😬

Un premier cas de rage du raton laveur chez un chat au Québec : Ce qu'il faut savoir

Une fois les symptômes apparus, la mort est inévitable! 👀