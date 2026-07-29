Une grande partie du Canada a un congé férié lundi, mais pas le Québec — Voici pourquoi
Il se pourrait que tes collègues t'ignorent sur Teams ce lundi. 😬
Les vacances de la construction se terminent dans le Belle Province et la rentrée scolaire approche à grands pas, mais avant ça, la plupart des Canadiens et Canadiennes vont profiter d'un petit cadeau : un jour férié de plus. Le lundi 3 août 2026, c'est le congé civique, et pendant qu'une grande partie du pays prend ça relax, le Québec, lui, continue de travailler.
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Si tu as déjà eu des collègues ou de la famille ailleurs au pays qui semblent toujours avoir un long week-end de plus que toi en plein été, ce n'est pas un hasard. On t'explique pourquoi le Québec fait bande à part et ne donne pas de jour de congé lors de la première semaine du mois d'août.
C'est quoi, exactement, le congé civique?
Le congé civique désigne le jour férié célébré le premier lundi d'août dans la plupart des provinces et territoires canadiens.
Mais bonne chance pour trouver un nom uniforme : selon où tu te trouves, cette journée peut s'appeler le Jour de la Colombie-Britannique (British Columbia Day), Fête du Nouveau-Brunswick (New Brunswick Day), Jour de la Saskatchewan (Saskatchewan Day), Journée Terry Fox (Terry Fox Day), au Manitoba ou encore le Jour du patrimoine (Heritage Day) en Alberta. En Ontario, on peut dire le Civic Holiday, même si plusieurs villes lui donnent même leur propre nom : Simcoe Day à Toronto, Colonel By Day à Ottawa, John Galt Day à Guelph.
Son caractère officiel et payé change selon les provinces.
Qui célèbre ce congé en 2026, et qui travaille?
Le 3 août 2026, la plupart des provinces et territoires seront en congé, à des degrés divers :
- C'est un jour férié provincial ou territorial officiel en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
- En Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, il s'agit plutôt d'une journée civique ou municipale : les employeurs ne sont donc pas obligés de donner congé à leur personnel, même si plusieurs villes et institutions ferment quand même leurs portes.
Trois provinces et un territoire font exception : le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon n'observent pas ce congé.
Pourquoi le Québec n'a pas de férié lors du congé civique
Le Québec n'observe tout simplement pas le congé civique. Cette absence s'explique notamment par le fait que la province possède déjà sa propre fête nationale, la Fête nationale du Québec, célébrée le 24 juin, qui occupe une place comparable dans le calendrier québécois.
Pour la majorité des Québécois et Québécoises, le 3 août sera une journée de travail comme les autres. Si tu as des collègues, de la famille ou des proches ailleurs au Canada, ces personnes risquent de profiter d'un long week-end.
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