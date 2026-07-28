Cet article pour la maison s'est vendu plus de 5 000 X en un mois sur Amazon et il a 4,5/5

Une note aussi haute avec près de 38 000 avis, c'est un excellent signe. 👀✨

Des colis d'Amazon Canada.

Des purificateurs d'air sont parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada.

Daria Nipot | Dreamstime
Rédactrice en chef

Entre les épisodes de fumée causés par les feux de forêt qui reviennent année après année et une saison des allergies qui s'allonge, la qualité de l'air dans nos domiciles est mise à rude épreuve. Ajoute à ça un chat, un chien ou simplement les odeurs de cuisine qui persistent après le souper, et il n'est pas étonnant que cette trouvaille abordable sur Amazon Canada connaisse un tel succès actuellement.

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Le purificateur d'air Core Mini de LEVOIT est particulièrement apprécié auprès de la clientèle canadienne. Au moment de publier ces lignes, il se classait parmi les meilleurs vendeurs de l'entreprise, s'étant écoulé à plus de 5 000 exemplaires au cours du dernier mois seulement. Et le plus impressionnant dans tout ça? Malgré ce volume de ventes hors norme, sa note reste excellente : 4,5 étoiles sur 5, basée sur pas moins de 37 763 évaluations.



Purificateur d\u2019air 3-en-1 LEVOIT, vendu sur Amazon Canada.Le Purificateur d’air 3-en-1 de LEVOIT est parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada actuellement. Amazon Canada

Vendu à 88,37 $, c'est le genre de produit qui inspire rapidement confiance lorsqu'on voit le nombre d'avis positifs qu'il a récoltés.

Côté filtration, le Core Mini mise sur un système 3-en-1 composé d'un préfiltre, d'un filtre HEPA principal qui, selon LEVOIT, capte 99,97 % des particules de 0,1 à 0,3 μm (comme le pollen, la poussière et les squames d'animaux), ainsi que d'un filtre à charbon actif conçu pour réduire les odeurs persistantes et la fumée.

Une petite éponge aromatique intégrée permet même d'ajouter quelques gouttes d'huile essentielle si tu souhaites parfumer légèrement la pièce tout en éliminant les odeurs indésirables.

Un des avis les plus récents, publié en pleine saison des feux de forêt (juillet 2026), résume bien pourquoi ce petit appareil suscite autant d'intérêt en ce moment :

« J'ai ce purificateur d'air depuis quelques mois maintenant et j'en suis très satisfait. Récemment, je l'utilise dans le salon en raison de la mauvaise qualité de l'air causée par les feux de forêt et ça MARCHE! Il réduit définitivement l'odeur de fumée! Habituellement, je l'utilise dans les chambres à coucher. J'ai un chien et un chat et des allergies légères. Depuis que je l'utilise, j'ai pu arrêter mes médicaments contre les allergies, ce qui est fou. (Traduction de l'anglais par Amazon.) »

Son format compact fait également partie de ses principaux atouts. Avec des dimensions de seulement 6,5 x 6,5 x 26,4 cm, il trouve facilement sa place sur une table de chevet, un bureau ou un comptoir de cuisine. Selon LEVOIT, il peut purifier l'air d'une pièce allant jusqu'à 256 pi². Une personne qui l'a acheté pour la chambre de ses enfants partage d'ailleurs son expérience :

« Super silencieux et efficace. J'étais incertaine et j'ai fait une tonne de recherches avant d'acheter et j'ai été très satisfaite de cette petite unité. Achetée pour la chambre de mes enfants, mais elle est suffisamment petite pour ne pas prendre beaucoup de place sur l'étagère et il est facile de la déménager dans une autre pièce si nécessaire. Sur le réglage le plus bas, vous ne pouvez littéralement pas l'entendre et même sur le réglage le plus élevé, le son n'est pas très fort. (Traduction de l'anglais par Amazon.)»

Purificateur d\u2019air 3-en-1 LEVOIT, vendu sur Amazon Canada, utilis\u00e9 avec des huiles essentielles. Le Purificateur d’air 3-en-1 de LEVOIT, parmi les meilleurs vendeurs d'Amazon Canada, peut être utilisé avec des huiles essentielles. Amazon Canada

L'utilisation est tout aussi simple. Un seul bouton permet de passer d'une vitesse de ventilation à l'autre, d'activer la minuterie d'arrêt automatique pour la nuit et de réinitialiser l'indicateur de remplacement du filtre. LEVOIT recommande d'ailleurs de remplacer le filtre tous les quatre à six mois et d'utiliser uniquement des filtres de la marque.

Côté certifications, le Core Mini est homologué Energy Star, en plus d'être conforme aux normes du California Air Resources Board (CARB). De son côté, LEVOIT affirme avoir vendu plus de 6,5 millions d'appareils dans 35 pays, ce qui en fait une marque bien établie dans le secteur des purificateurs d'air.

Bref, si tu cherches une solution compacte et abordable pour améliorer la qualité de l'air à la maison, jette un œil à ce purificateur d'air qui semble avoir convaincu des milliers de personnes au Canada.

Purificateur d'air 3-en-1 LEVOIT

Prix : 88,37 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada

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