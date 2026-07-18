16 trouvailles Amazon à moins de 40 $ vraiment pratiques pour ton prochain voyage
De petits essentiels qui peuvent faire une énorme différence en voyage. ✈️
Un voyage réussi commence bien avant le départ, et une valise bien préparée peut faire toute la différence. Entre les petits oublis qui compliquent le séjour et les accessoires auxquels on ne pense pas toujours, il existe une foule de produits qui peuvent rendre les déplacements beaucoup plus agréables. Que ce soit pour gagner de l'espace, mieux organiser le tout ou faire face aux imprévus, certains essentiels méritent une place dans tes bagages. Voici pourquoi on a rassemblé des trouvailles Amazon testées par l'équipe qui valent le coup d'œil.
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Que tu partes pour un week-end, un road trip, des vacances en Europe ou une aventure à l'autre bout du monde, cette sélection d'essentiels à moins de 40 $ pourrait rapidement devenir ta meilleure alliée. Pratiques, abordables et pensés pour faciliter tes déplacements, ces trouvailles ont tout pour améliorer ton séjour sans faire exploser ton budget.
Adaptateur de prise de voyageAdaptateur de prise de voyage
Prix : 18,45 $
Un adaptateur de prise est un incontournable si tu voyages en Europe. Ce modèle est particulièrement pratique, puisqu'il transforme une prise européenne de type C en deux prises nord-américaines, en plus d'offrir deux ports USB-A et deux ports USB-C. Résultat : tu peux recharger jusqu'à six appareils en même temps, qu'il s'agisse de ton téléphone, de ta montre intelligente, de ta batterie externe, de tes écouteurs ou de ta tablette, ce qui permet d'économiser un important volume d'espace dans tes bagages.
Petit rappel important : il s'agit d'un adaptateur de prise, et non d'un convertisseur de tension. Avant d'y brancher des appareils comme un séchoir ou un fer plat, vérifie qu'ils sont compatibles avec une tension de 100 à 250 V.
Ensemble de huit cubes de rangement de voyage
Cet ensemble de cubes de rangement aide à maximiser l'espace et à garder les bagages bien organisés pendant un voyage.
Prix : 25,99 $
Ces cubes de rangement facilitent l'organisation des vêtements et accessoires dans une valise. L'ensemble comprend huit pochettes de différentes tailles, idéales pour séparer les catégories, les sous-vêtements, les chaussures ou même les vêtements sales des propres. Leur tissu léger permet d'optimiser l'espace tout en gardant les bagages bien ordonnés, ce qui peut aussi simplifier le déballage une fois à destination. Quand on commence à les utiliser pour les voyages, on réalise qu'ils sont tellement utiles que ça devient des incontournables, même pour les week-ends au chalet.
Couverture et oreiller de voyage 2-en-1
Cette couverture de voyage se transforme en oreiller et s'attache facilement à un bagage pour les longs déplacements.
Prix : 34,95 $
Ce produit est une invention de génie qui deviendra rapidement un incontournable pour tes longs vols, surtout de nuit. Il s'agit d'une couverture toute douce qui se replie pour se transformer en oreiller selon les besoins. Elle peut s'attacher à un sac à dos à l'aide d'un mousqueton ou à un bagage de cabine grâce à une sangle. Et une fois que tu as terminé? Tu peux même la mettre à la laveuse. Que demander de plus?
Mini batterie externe portative
Cette batterie externe vendue sur Amazon Canada est pratique et très petite.
Prix : 39,50 $
Inutile d'élaborer sur l'utilité d'une batterie externe portative en voyage. Ce modèle ultra-compact s'est vendu plus de 5000 fois en un mois sur Amazon ce mois-ci, et ce n'est pas un hasard.
Elle fit parfaitement dans un sac ou même dans une poche, tout en offrant une recharge rapide allant jusqu'à 45 W. Compatible avec les iPhone, les appareils Samsung et même certains laptop comme le MacBook Air, elle a une capacité de 10 000 mAh, soit assez pour recharger un téléphone intelligent jusqu'à deux fois. En prime, tu peux choisir parmi six couleurs : noir, bleu poudre, vert pâle, rose pâle, mauve ou blanc.
Batterie externe portative avec quatre câbles intégrés
Cette batterie externe avec câbles intégrés permet de recharger plusieurs appareils sans transporter de fils supplémentaires.
Prix : 26,51 $
Dans le même ordre d'idées, cette batterie externe portative, plus grande que la précédente, pourrait faire de toi la personne la plus populaire pendant ton séjour à l'étranger, mais aussi au quoditien, puisqu'elle intègre directement plusieurs câbles de recharge, ce qui évite d'en transporter plusieurs ou d'en oublier un à la maison, mais qui permet aussi de charger les téléphones et outils de tout le monde, peu importe leur prise.
Sa capacité est la même que le produit précédent, soit de 10 000 mAh, et son écran numérique affiche le niveau de batterie restant pour éviter les mauvaises surprises. Tu peux la commander en noir, bleu, rose, turquoise ou rouge.
Trousse de voyage
Cette trousse de voyage vendue sur Amazon Canada est étonnamment spacieuse, mais aussi compacte.
Prix : 26,99 $ - Version plus petite à 17,99$
Une trousse de toilette avec plusieurs compartiments comme celle-ci, c'est un incontournable autant pour faire ses bagages que pour s'organiser une fois à destination. Malgré son format compact, elle est étonnamment spacieuse grâce à ses pochettes transparentes, ses compartiments imperméables et son crochet robuste qui permet de l'accrocher facilement dans une douche publique, une auberge ou une salle de bain d'hôtel.
Elle peut contenir tout le nécessaire : bouteilles de shampooing et de revitalisant format standard, produits de soins, brosse à cheveux, maquillage, médicaments, et plus.
Elle est offerte en noir, rose pâle, rose foncé et violet.
Pilulier de voyage avec autocollants
Cet organisateur de pilules de voyage vendu sur Amazon Canada te sauvera beaucoup d'espace.
Prix : 10,99 $
Cet organisateur de pilules est pratique pour garder les médicaments, vitamines ou suppléments bien rangés pendant les déplacements, et surtout, pour ne pas avoir à trimballer 1001 pots. Il comprend dix compartiments ainsi que 260 étiquettes, dont plusieurs déjà imprimées, et d'autres vierges pour personnaliser le contenu selon ses besoins.
Son petit format entre facilement dans un sac à main, un bagage à main ou une valise, tandis que son boîtier à fermeture sécurisée aide à prévenir les déversements. Vendu plus de 1000 fois en un mois, c'est un chouchou de la clientèle d'Amazon.
Oreiller de voyage
Cet oreiller de voyage vendu sur Amazon Canada est en mousse mémoire pour rendre les longs trajets plus confortables.
Prix : 17,99 $
Cet oreiller de voyage en mousse mémoire offre un meilleur soutien de la tête et du cou pendant les longs trajets en avion, en train ou en voiture. Son design ajustable aide à maintenir une position confortable, tandis que son dos plat évite que la tête bascule vers l'avant. Il est livré avec un sac de transport compact, un masque de sommeil pour les yeux et des bouchons d'oreilles, ce qui en fait un ensemble pratique pour mieux se reposer pendant les déplacements.
Pèse-bagages numérique portable
Ce pèse-bagage numérique compact permet de vérifier le poids d'une valise avant de quitter la maison.
Prix : 18,99 $
Avec l'impressionnante note de 4,7/5 suite à plus de 47 250 avis, tu sais que ce pèse-bagages numérique risque peu de décevoir. Un petit must à avoir sous la main autant avant de quitter la maison qu'au retour pour à éviter les frais liés aux valises en surpoids à l'aéroport. Petit et léger, il se glisse facilement dans un bagage et peut peser des sacs allant jusqu'à 50 kg (110 lb). Son écran rétroéclairé est facile à lire, tandis que la fonction de verrouillage du poids permet de consulter le résultat sans se presser. La pile est incluse, et il est vendu en noir, rouge, bleu, vert ou argenté.
Ensemble de bouteilles de voyage pour articles de toilette
Cet ensemble de contenants réutilisables permet d'emporter ses produits de toilette sans encombrer sa valise.
Prix : 17,99 $
Les grosses bouteilles de savon, de shampooing, et de revitalisant peuvent souvent prendre beaucoup de place dans ta valise et seront confisquées à l’aéroport si elles dépassent les quantités autorisées en cabine. En optant pour cet ensemble qui comprend 18 pièces, tu éviteras de transporter du poids inutile tout en respectant les restrictions de sécurité.
Pour 18 $, tu as un sac étanche, quatre bouteilles en silicone flexibles, deux flacons pulvérisateurs, quatre petits contenants, un entonnoir, des étiquettes, une brosse nettoyante et deux spatules.
AirTag
Ce lot de quatre Apple AirTag aide à garder un œil sur ses bagages et autres objets importants en voyage.
Prix : 119,99 $ pour un ensemble de quatre - 38,99 $ si acheté à l'unité
Le AirTag est un must, et tu l'apprends quand une compagnie aérienne perd tes valises! Tu peux suivre tes bagages en temps réel directement depuis ton iPhone ou iPad grâce à l'application Localiser. Ce lot de quatre est pratique pour équiper plusieurs effets personnels avant un voyage : valise, trousseau de clefs, sac à main, et plus. La configuration se fait en un clic, et toutes les communications sont chiffrées pour protéger ta vie privée. Un petit investissement pour une grande tranquillité d'esprit.
C’est ici pour l'acheter sur le site d'Amazon Canada
Psstttt : Si tu cherches quelque chose pour accrocher tes AirTags ici et là, notre recommandation va à ce lot de quatre porte-clés étanches.
Lot de deux étuis étanches pour téléphone
Ce duo d'étuis étanches vendu sur Amazon te permet d'amener ton téléphone sur l'eau sans stress.
Prix : 13,94 $
Que ce soit pour immortaliser une journée à la plage, une sortie en paddle ou une excursion en kayak avec ta gang, un étui étanche pour téléphone est un accessoire qui peut vraiment faire la différence. Il permet d'apporter ton cellulaire dans l'eau en toute tranquillité et s'avère tout aussi pratique si tu voyages seul.e et que tu ne veux pas laisser tes objets de valeur sans surveillance sur la plage pendant une baignade.
La pochette est tactile et résistante aux égratignures, ce qui te permet de prendre des photos et des vidéos, de changer de chanson ou de répondre à un message sans avoir à sortir ton téléphone.
Chaussures aquatiques
Ces chaussures aquatiques à séchage rapide sont pratiques pour la plage et les activités nautiques.
Prix : 19,99 $
Toutes les plages ne sont pas recouvertes de sable fin ; certaines des plus belles au monde sont parsemées de cailloux, ce qui peut rendre la baignade moins agréable, voire impossible.
Ces chaussures aquatiques sont conçues pour protéger les pieds tout en offrant une bonne adhérence sur les surfaces mouillées. Leur tissu extensible à séchage rapide les rend confortables pour la plage, la piscine, le kayak, le surf ou les randonnées près de l'eau. Légères et faciles à enfiler, elles prennent peu de place dans une valise et sont offertes en de nombreuses couleurs et pointures.
Masque de sommeil 3D
Ce masque de sommeil vendu sur Amazon Canada aide à bloquer la lumière pour se reposer plus facilement pendant les déplacements.
Prix : 13,99 $
Un bon masque de sommeil peut faire toute la différence lorsqu'on essaie de dormir dans un avion, un train ou une chambre d'hôtel plus lumineuse que prévu. Ce modèle 3D bloque efficacement la lumière tout en laissant de l'espace autour des yeux pour plus de confort, même pour les personnes qui portent des extensions de cils. Léger et doté d'une sangle ajustable, il se glisse facilement dans un bagage à main.
Stylos détachants Tide To Go
Ces stylos détachants vendus sur Amazon Canada permettent de faire disparaître rapidement les petites taches.
Prix : 9,79 $
Ce lot de stylos détachants Tide To Go est un indispensable à avoir à portée de main. Pratique au quotidien, il l'est d'autant plus en voyage, lorsqu'on n'a pas nécessairement accès à une laveuse. Il pourrait sauver tes vêtements préférés en éliminant rapidement les taches de café, de vin, de sauce et bien d'autres avant qu'elles ne s'incrustent.
Verrou de porte portable
Ce verrou de porte portable s'installe en quelques secondes pour ajouter une protection supplémentaire.
Prix : 11,99 $
Ce verrou de porte portable ajoute une couche de sécurité supplémentaire dans une chambre d'hôtel, un Airbnb ou toute autre pièce munie d'une porte compatible. C'est un accessoire pratique pour les personnes qui souhaitent avoir un peu plus de tranquillité d'esprit en voyage et qui s'installe rapidement sans outil.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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