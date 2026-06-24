Prime Days d'Amazon : 8 des meilleurs vendeurs avec des rabais allant jusqu'à 80 %
Économiser plus de 150 $ sur un seul achat? On dit oui! 🤑
Les soldes des Prime Days d’Amazon battent leur plein et c’est le moment idéal pour passer à travers ta wish list et économiser sur les items que tu désires depuis longtemps. Que ce soit pour te gâter avec un nouveau gadget, remplacer un électronique ou article ménager qui a plus que vécu sa vie, ou préparer des cadeaux pour les prochains anniversaires, toutes les raisons sont bonnes pour payer moins cher.
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Tandis que la vente pour les membres Prime d'Amazon Canada a officiellement été lancée en grand ce 23 juin, plusieurs produits se démarquent déjà parmi les plus populaires au pays. Des Apple AirPods 4 aux appareils pour la maison, en passant par les produits de beauté et les essentiels d’entretien ménager, bon nombre de ces chouchous ont été commandés des milliers de fois au cours des derniers mois et affichent d’excellentes évaluations de la part de la clientèle.
Pour t’aider à magasiner parmi les meilleures aubaines, on a repéré huit offres qui valent particulièrement le détour, avec des rabais pouvant atteindre 80 %. Si l’une d’elles attire ton attention, ne tarde pas trop : la vente prend fin le 26 juin 2026.
Nettoyeur portatif pour taches et tissus BISSELL Little Green ProHeat
Il y a actuellement un rabais de 44,70 $ sur le nettoyeur portatif BISSELL Little Green ProHeat sur Amazon Canada.
Prix régulier : 139,69 $
Prix en solde : 94,99 $
Rabais : 44,70 $ (32%)
Il y a de fortes chances que tu connaisse déjà le BISSELL Little Green ProHeat, surtout si tu as des enfants ou des animaux (ou aucun des deux, comme moi qui l'adore). Avec près de 19 000 avis, une note de 4,4 sur 5 et plus de 4 000 achats au cours du derniers mois, ce gadget est un vrai must pour éliminer les taches tenaces sur les tapis, les sièges d'auto, les divans, les tissus d'ameublement et plus.
Sa technologie HeatWave aide à maintenir une température d'eau constante pendant le nettoyage afin de déloger plus efficacement la saleté incrustée. Compact et léger, il se transporte facilement partout dans la maison ou jusqu'à ton auto (et même chez la soeur qui veut l'emprunter). L'outil HydroRinse inclus permet de nettoyer automatiquement le tuyau après utilisation pour éviter les accumulations de saleté, de poils et d'odeurs.
Un excellent achat pour prolonger la durée de vie de tes tapis et garder tes surfaces textiles propres toute l'année.
C'est ici pour acheter le BISSELL Little Green ProHeat sur le site d'Amazon Canada
Montre intelligente VRPEFIT avec appels Bluetooth et Alexa intégrée
Il y a actuellement un rabais de 155,28 $ sur la montre intelligente VRPEFIT sur Amazon Canada.
Prix régulier : 193,59 $
Prix en solde : 38,31 $
Rabais : 155,28 $ (80%)
C'est assez surprenant de voir une montre intelligente à si bas prix, mais quand on regarde la note de 4,4 sur 5 avec 2 185 avis ainsi que les 2 000 achats en moins d'un mois, on se rassure : c'est clairement on bon deal.
Cette montre VRPEFIT regroupe les principales fonctionnalités attendues d'une montre intelligente, sans faire grimper la facture. Grâce à la connectivité Bluetooth 5.3, elle permet de passer et de recevoir des appels directement au poignet, en plus d'afficher les notifications en temps réel.
Elle surveille également plusieurs données de santé au quotidien, comme la fréquence cardiaque, le sommeil, les pas, la distance parcourue et les calories brûlées. Avec Alexa intégrée, tu peux consulter la météo, programmer des rappels ou obtenir des informations rapidement à l'aide de commandes vocales. Son grand écran tactile HD de 4,6 cm (1,8 po) offre une excellente visibilité et permet de personnaliser l'apparence de la montre avec plus de 100 cadrans ou même tes propres photos.
Grâce à sa centaine de modes sportifs et à sa résistance à l'eau IP68, elle t'accompagne aussi bien au gym que dans tes activités quotidiennes. Elle est offerte en noir, bleu cobalt, rose, lilas et bourgogne.
C'est ici pour acheter la montre VRPEFIT sur le site d'Amazon Canada
Aspirateur-balai sans fil Ernamol 550W
Il y a actuellement un rabais de 110,00 $ sur l’aspirateur balai sans fil Ernamol 550 W avec aspiration de 45 kPa et filtre HEPA sur Amazon Canada.
Prix régulier : 239,99 $
Prix en solde : 129,99 $
Rabais : 110 $ (46%)
Avec plus de 1 000 exemplaires achetés au cours du dernier mois et une note de 4,3 étoiles sur 5, cet aspirateur prouve qu'il n'est pas nécessaire de payer le prix d'un modèle haut de gamme pour obtenir une puissance d'aspiration efficace et se débarrasser du fil qui nous suit pendant la corvée de ménage (ça a littéralement changé ma vie). Ce dupe de Dyson est doté d'un moteur de 550 W et d'une puissance d'aspiration de 45 kPa, conçus pour éliminer efficacement la poussière, les miettes et les poils d'animaux sur les tapis, les planchers de bois franc, le stratifié et la céramique.
Son autonomie pouvant atteindre 55 minutes permet de nettoyer une grande partie de la maison en une seule charge. La brosse anti-nœuds est particulièrement pratique pour les propriétaires d'animaux puisqu'elle réduit considérablement l'accumulation de poils autour du rouleau. Petit plus qu'on aime : les lumières DEL intégrées, qui aident également à repérer la poussière cachée sous les meubles et dans les coins plus sombres, ainsi que le réservoir de 1,5 L qui nécessite moins de vidanges.
Cet aspirateur léger de 2,7 kg est livré avec plusieurs accessoires et une station de rangement murale.
C'est ici pour acheter l'aspirateur sur le site d'Amazon Canada
Écran solaire minéral teinté ultra-fluide FPS 50 Anthelios de La Roche-Posay
Il y a actuellement un rabais de 7,99 $ sur l’écran solaire minéral teinté ultra-fluide FPS 50 Anthelios de La Roche-Posay sur Amazon Canada.
Prix régulier : 39,95 $
Prix en solde : 31,96 $
Rabais : 7,99 $ (20%)
La Roche-Posay, marque française de dermo-cosmétique de renommée mondiale, n'a plus besoin de présentation. Elle vaut largement l'investissement, mais lorsqu'on peut se la procurer à meilleur prix, on saute sur l'occasion.
Cet écran solaire minéral teinté ultra-fluide FPS 50 est un véritable chouchou que j'utilise au quotidien pour profiter du meilleur des deux mondes : un teint bonne mine et une protection élevée contre les rayons UVA et UVB. Et je ne suis pas la seule : plus de 8 000 personnes en ont fait l'achat au cours du dernier mois seulement sur Amazon Canada.
Sa formule ultra-fluide est légère, non grasse et s'absorbe rapidement sans laisser de sensation de lourdeur sur la peau. Conçu pour les peaux sensibles, elle est sans parfum, sans huile, non comédogène et résistante à l'eau ainsi qu'à la sueur pendant 40 minutes. Sa teinte universelle s'adapte à la majorité des carnations et se porte facilement seule ou sous le maquillage.
Psssst : Plusieurs autres produits solaires de La Roche-Posay sont également à rabais, juste ici.
C'est ici pour acheter l'écran solaire La Roche-Posay sur le site d'Amazon Canada
AirPods 4 d'Apple avec suppression active du bruit
Il y a actuellement un rabais de 50,45 $ sur les Apple AirPods 4 avec suppression active du bruit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 249 $
Prix en solde : 198,55 $
Rabais : 50,45 $ (20%)
Avec plus de 3 000 paires commandées au cours du dernier mois sur Amazon Canada et 1 200 avis pour une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5, les AirPods 4 font clairement partie des écouteurs les plus appréciés du moment. Donc, si tu cherches des écouteurs sans fil qui offrent une expérience audio haut de gamme, c'est le moment de te gâter. Les AirPods 4 avec suppression active du bruit réduisent efficacement les distractions autour de toi pour que tu puisses profiter pleinement de ta musique, de tes podcasts ou de tes appels.
Mais surtout, ils intègrent aussi une fonctionnalité particulièrement pratique pour les voyages et les échanges multilingues : la traduction en direct des conversations en personne. Grâce à Apple Intelligence, ils peuvent traduire ce qu'une personne dit dans une autre langue et te transmettre la traduction dans la langue de ton choix, tandis que la conversation traduite s'affiche également sur ton iPhone.
En prime, l'étui compact prend en charge la recharge sans fil et USB-C pour encore plus de praticité.
C'est ici pour acheter les AirPods 4 sur le site d'Amazon Canada
Casque Bluetooth hybride avec suppression active du bruit Soundcore Q20i par Anker
Il y a actuellement un rabais de 54,91 $ sur le casque Bluetooth à suppression active du bruit Soundcore Q20i par Anker sur Amazon Canada.
Prix régulier : 99,99 $
Prix en solde : 45,08 $
Rabais : 54,91 $ (55%)
Pas besoin de dépenser 200 $ pour des AirPods 4 afin de profiter d'une excellente expérience d'écoute. Avec quelque 66 000 avis, une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5 et plus de 1 000 exemplaires vendus au cours du dernier mois, le Soundcore Q20i figure parmi les casques à réduction de bruit les plus appréciés dans sa catégorie de prix.
Si tu cherches un modèle offrant un bon rapport qualité-prix, celui-ci mérite assurément une place sur ta liste. Son autonomie impressionnante atteint jusqu'à 40 heures avec la réduction active du bruit activée et jusqu'à 60 heures en mode standard, ce qui permet d'en profiter pendant plusieurs jours sans recharge.
La charge rapide est un autre atout : seulement cinq minutes branché offrent jusqu'à quatre heures d'écoute. En prime, il est offert dans plusieurs couleurs, dont le noir, le blanc, le bleu et le rose, pour s'adapter à tous les styles.
C'est ici pour acheter le casque Soundcore Q20i sur le site d'Amazon Canada
Ensemble de lit quatre pièces en de nombreuses couleurs
Il y a actuellement un rabais de 40,77 $ sur la parure de lit 4 pièces CGK Unlimited pour grand lit sur Amazon Canada.
Prix régulier : 64,99 $
Prix en solde : 24,22 $
Rabais : 40,77 $ (63%)
Avec près de 423 000 évaluations, une note de 4,4 étoiles sur 5 et le titre de meilleur vendeur dans la catégorie « Maison » depuis des mois, cet ensemble de lit offert dans des dizaines de couleurs (à différents prix) a déjà convaincu un nombre impressionnant de personnes (dont moi). D'ailleurs, plus de 3 000 exemplaires ont été commandés au cours du dernier mois seulement.
À moins de 25 $ pour un grand lit, c'est une façon simple et très abordable de donner un coup de fraîcheur à une chambre. L'ensemble comprend quatre pièces essentielles : un drap-housse, un drap plat et deux taies d'oreiller assorties pour créer un décor à la fois épuré et intemporel. Confectionnés en microfibre doublement brossée, ces draps se démarquent par leur douceur, leur légèreté, leur sensation de fraîcheur au toucher et surtout leur rapport qualité/prix.
C'est ici pour acheter l'emsemble de lit CGK Unlimited sur le site d'Amazon Canada
Amazon Echo Dot (nouveau modèle) – Haut-parleur intelligent Alexa
Il y a actuellement un rabais de 25,00 $ sur l’Amazon Echo Dot avec Alexa sur Amazon Canada.
Prix régulier : 69,99 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 25 $ (36%)
Bien sûr, les Prime Days, c'est le meilleur moment pour commander les produits d'Amazon. Avec une note de 4,6 sur 5 basée sur près de 19 700 avis et plus de 3 000 achetés au cours des derniers jours, le nouvel Echo Dot est l'un des gadgets les plus populaires de l'événement.
Grâce à Alexa, tu peux écouter ta musique préférée sur Spotify, Apple Music ou Amazon Music, vérifier la météo, programmer des rappels, contrôler tes appareils intelligents et obtenir des réponses à tes questions simplement avec ta voix. Il peut même déclencher des routines automatisées grâce à son détecteur de mouvements et son capteur de température intégrés.
Disponible en bleu marin, blanc glacier ou anthracite, il s'intègre facilement à n'importe quel décor. C'est aussi une excellente façon de commencer à bâtir une maison intelligente sans dépenser une fortune.
C'est ici pour trouver l'Amazon Echo Dot sur le site d'Amazon Canada
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