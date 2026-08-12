On a goûté au menu Harry Potter chez Tim Hortons : 2 items valent vraiment tes Gallions
Et il y en a un que je ne recommanderais pas.
Attention : Tim Hortons vient de lancer sa nouvelle gamme Retour à Poudlard, inspirée de l'univers d'Harry Potter, et on avait besoin de savoir si ça valait vraiment le détour. Beignes aux couleurs des quatre maisons, Timbits Vif d'or, boissons ensorcelées qui font apparaître un Patronus au froid : la mise en scène est indéniablement réussie. Mais est-ce que les saveurs sont tout aussi magiques?
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On a donc mis la main sur le menu offert (sauf les Timbits) dans les succursales partout au Canada dès ce 12 août pour te donner notre verdict avant que tu te lances sur ton balai.
Les beignes Harry Potter représentant les quatre maisons sur la boîte thématique.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Les beignes Retour à Poudlard
Les quatre maisons sont représentées de manière gourmande alors que les beignes de la collection offrent chacun un agencement de saveurs différent.
Le Gryffondor mise sur un duo gâteau au fromage et fraise, à la fois crémeux et fruité. Le Serpentard opte pour un mélange choco-pistache, plus riche et légèrement noisetté. Le Serdaigle se distingue avec sa garniture aux bleuets, fraîche et légèrement acidulée, tandis que le Poufsouffle propose une version citron-meringue, entre l'acidité du citron et la douceur de la meringue.
Le Gryffondor
Le beigne Gryffondor mise sur un duo gâteau au fromage et fraise.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Le Serpentard
Le beigne Serpentard opte pour un mélange choco-pistache.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Avec la montée en popularité du chocolat Dubaï, les combos chocolat et pistache sont partout, avec ou sans le fameux kadaïf croquant. Le beigne Serpentard offre justement cette combinaison, mais ce sont les petits bonbons sur le dessus qui donnent plutôt l'effet croustillant. Il faut le dire : cette formule est aussi gagnante qu'un sort bien exécuté. Chaque bouchée permet de goûter simultanément au glaçage aux pistaches et à la garniture intérieure à saveur de chocolat-noisette, ce qui donne envie d'en prendre une autre.
Je pense qu'il fera plaisir aux jeunes comme aux adultes grâce à ses saveurs tendance, sans être trop sucré.
Note : 9/10
Le Serdaigle
Le beigne Serdaigle se distingue avec sa garniture aux bleuets.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ici, le bleuet est à l'honneur. Que ce soit du côté du glaçage ou de la confiture nichée dans le beigne, on goûte bien le petit fruit. L'équilibre entre les notes acidulées et sucrées est bien exécuté. Ma seule critique est qu'il se démarque moins des options précédentes par sa simplicité côté goût, même si son apparence est l'une des plus élaborées.
Cela dit, si ce profil de saveur te parle à 100 %, tu devrais y trouver ton compte.
Note : 7,5/10
Le Poufsouffle
Le beigne Poufsouffle propose une version citron-meringue.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Si Poufsouffle est une maison qui est plus rarement mise de l'avant dans la saga, mais avec ce beigne citron-meringue, il est difficile à ignorer. Le citron est vraiment prononcé, ce qui risque de faire plaisir aux sorciers, sorcières et moldus qui aiment les desserts très acidulés.
Néanmoins, j'aurais aimé plus de douceur, un peu comme les autres options. Je n’ai aucun problème avec quelques bouchées, mais je ne mangerais pas tout un beigne à cause de l'intensité de cette saveur, qui n’est pas assez atténuée par le crémage et la pâte, à mon avis.
Est-ce que je pourrais dire que c'est aussi pire d'une dragée au goût de vomi ou de poubelle? Absolument pas. Mais est-ce que c'est celui pour lequel je serais prête à faire un duel magique pour l'avoir dans la boîte? Non plus.
Note : 6,5/10
Les boissons RafraîchiTIM
Les RafraîchiTIM Patronus et le thé glacé Forêt interdite de la collection Harry Potter. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Les RafraîchiTIM Patronus et le thé glacé Forêt interdite sont servis dans des gobelets spécialement conçus pour l'occasion, alors qu'ils font apparaître un Patronus au contact du froid : un petit plus qui fait la différence comparativement à un verre bien normal. Chacune des options est très goûteuse alors que pour les RafraîchiTIM du Patronus, offerts en version pétillante, limonade, boisson laitière protéinée ou givrée, la base est à saveur de framboise bleue.
Ayant tout essayé sauf la version protéinée, je peux dire qu'il y en a pour tous les goûts. Si tu aimes les boissons qui font plus penser à un dessert, l'option pétillante avec crème fouettée est tout indiquée. C'est fruité avec une touche onctueuse pour un mélange qui semble sortir de la crémerie. Si tu ne sais pas lequel choisir, c'est celui que je te recommanderais.
Pour une soif de fin d'été, opte pour la limonade un peu plus acidulée, qui offre la boisson parfaite pour oublier la chaleur et profiter du verre spécial. Les becs sucrés préféreront sûrement le breuvage givré, qui fait penser à une slush avec crème fouettée. Pour ma part, le goût de sucre était trop présent, sans être balancé par la limonade ou le pétillant.
Les fans de thé pourront plutôt se tourner vers le thé glacé Forêt interdite, qui, comme son inspiration, ne donne pas vraiment envie de s'y aventurer, mais ne te laisse pas avoir par sa couleur peu ragoûtante : un thé glacé à la framboise bleue, c'est délicieux!
Les objets de collection
Le porte-Timbits Vif d'or et la « baguette pour boissons » au Tim Hortons, avec les prix. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Tu peux aussi rentrer chez toi avec le porte-Timbits Vif d'or et une « baguette pour boissons » qui change de couleur au contact du froid, ainsi que des cartes-cadeaux « 25 ans de magie » en édition limitée.
Il ne te reste plus qu'à aller découvrir le tout par toi même!
Tim Hortons X Harry Potter : Retour à Poudlard
Prix : 2,79 $ par beigne, à partir de 2,99 $ par RafraîchiTIM
Quand : Dès le 12 août 2026, jusqu'à épuisement des stocks
Où : Dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada