6 pays dans le Sud visés par des avertissements de voyage du gouvernement du Canada
Prends des notes avant de réserver ton prochain voyage! 😬
La fin de l’été approche à grands pas et tu es peut-être en train de réserver ton ultime périple dans le Sud pour bien conclure ta saison estivale. Attention! Le gouvernement du Canada émet divers avertissements de voyage pour tous les pays du monde, dont les destinations les plus prisées des Québécois et des Québécoises.
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Pour rappel, Ottawa classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Qu’il s’agisse de criminalité, de tensions politiques ou de catastrophes naturelles, les autorités canadiennes mettent régulièrement leurs avis à jour afin d’aider les voyageurs et voyageuses à bien se préparer avant leur départ et de faire attention une fois à destination.
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Un tremblement de terre de magnitude 7,4 a frappé près de San José de Palmar ce lundi 10 août, causant des dégâts jusqu’à Bogotá, Cali, Manizales et Pereira.
Le pays se trouve dans une zone sismique active, où glissements de terrain et activité volcanique demeurent fréquents, comme le rappelle l’alerte orange en vigueur pour le volcan Puracé, près de Popayán.
Ottawa rappelle aussi que le taux de criminalité est élevé partout au pays, avec des vols et agressions armées qui surviennent même dans les zones jugées sécuritaires. Certaines régions frontalières, notamment près du Venezuela, du Panama et de l’Équateur, sont carrément à éviter en raison de la présence de groupes armés illégaux et des risques d’enlèvement.
Le gouvernement du Canada te met aussi en garde contre les applications de rencontre en ligne, utilisées par des criminels pour droguer et voler des touristes à la scopolamine, notamment à Bogotá, Carthagène et Medellín.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c’est par ici
Guatemala
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le 3 août dernier, le volcan Fuego, situé à seulement 40 km de la capitale, est entré en éruption, projetant de la lave et des cendres brûlantes. Une alerte orange a été déclenchée dans tout le pays et plusieurs communautés avoisinantes ont dû être évacuées.
Le pays affiche par ailleurs un taux élevé de criminalité violente : meurtres, vols à main armée et enlèvements y sont monnaie courante, selon les plus récentes données d’Affaires mondiales Canada. Certains malfaiteurs n’hésitent pas à se déguiser en policiers ou en agents antidrogue pour piéger leurs cibles, qui s’exposent à des blessures graves si elles tentent de résister.
Plusieurs zones de la capitale (1, 3, 5 à 7, 18 et 21) ainsi que la majorité des postes frontaliers du pays sont carrément à éviter, sauf urgence, selon le gouvernement fédéral. Les barrages routiers surgissent sans avertissement, tout comme les manifestations, qui peuvent basculer dans la violence à tout moment.
Les autorités canadiennes signalent aussi un problème de boissons trafiquées dans les zones touristiques comme Antigua, en plus de déconseiller fortement les taxis blancs non officiels et les vieux autobus scolaires recyclés, souvent la cible de gangs armés.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Guatemala, c’est par ici.
Brésil
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Vols, agressions et crimes violents sont monnaie courante, rappelle Ottawa, et ce, même dans les zones touristiques les plus fréquentées de Rio de Janeiro et de São Paulo. Les touristes sont particulièrement ciblé.e.s, notamment par des voleurs armés circulant à moto.
Le gouvernement du Canada te conseille d’éviter tout voyage non essentiel à moins de 20 km de plusieurs frontières, en raison d’activités criminelles liées à la drogue et à la contrebande d’armes. Une vigilance accrue est aussi de mise dans certains complexes de favelas à Rio de Janeiro, où le taux de crimes violents est très élevé.
Ottawa met également en garde contre les enlèvements éclair, les aliments et boissons contenant des drogues, ainsi que l’alcool frelaté au méthanol qui a fait des victimes dans plusieurs régions du pays.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Brésil, c’est par ici
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le portrait dressé par Ottawa est préoccupant : enlèvements, vols à main armée et affrontements entre cartels s’y produisent régulièrement, même dans les zones touristiques et les stations balnéaires les plus fréquentées. Des innocents ont d’ailleurs été blessés ou tués lors d’affrontements survenus dans des hôtels, des boîtes de nuit et des restaurants.
Plusieurs États font l’objet d’un avertissement plus sévère : le gouvernement canadien y déconseille tout voyage non essentiel, notamment dans certaines zones de Sinaloa, du Chiapas, du Guerrero et du Michoacán, où le crime organisé sévit fortement. Les abords des frontières avec les États-Unis et le Guatemala sont aussi à surveiller, puisque des fusillades et des barrages routiers illégaux peuvent y éclater sans avertissement.
Fraudes liées aux multipropriétés, enlèvements éclair et agressions impliquant parfois du personnel hôtelier ou des chauffeurs de taxi font aussi partie des risques soulevés par Ottawa.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Mexique, c’est par ici
États-Unis
Niveau de risque : Prenez des mesures de sécurité normales
Ici, on prend « dans le Sud » à la lettre. Après tout, les États-Unis se trouvent au sud du Canada.
Les catastrophes naturelles peuvent rapidement perturber un séjour aux États-Unis. Les feux de forêt sont particulièrement fréquents pendant l’été et les périodes de chaleur et de sécheresse, et la fumée peut fortement dégrader la qualité de l’air dans les régions touchées.
Au moment de la dernière mise à jour d’Ottawa, plusieurs incendies touchaient notamment le comté de Spokane, dans l’État de Washington, où des ordres d’évacuation avaient été donnés.
Le gouvernement du Canada recommande de rester à l’écart des zones touchées, de suivre les consignes des autorités locales et de surveiller les médias pour connaître l’évolution de la situation.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les États-Unis, c’est par ici.
Cuba
Niveau de risque $: Évitez tout voyage non essentiel
La situation à Cuba demeure difficile. L’île des Caraïbes est toujours aux prises avec d’importantes pénuries de carburant, d’électricité et de produits essentiels, notamment de nourriture, d’eau et de médicaments.
Ces problèmes peuvent également se faire sentir dans les hôtels et les stations balnéaires populaires auprès des Québécois et des Québécoises, où certains services peuvent être perturbés.
Les pannes de courant sont fréquentes, parfois prolongées et imprévisibles, ce qui peut notamment compliquer l’accès à l’eau courante, à la climatisation et à la restauration. Les déplacements peuvent aussi être plus difficiles en raison du nombre limité d’options de transport.
Plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont d’ailleurs annoncé que la suspension de leurs vols vers Cuba était toujours en vigueur.
Pour en savoir plus sur les conseils pour Cuba, c’est par ici.
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