7 pays dans le Sud où tu peux voyager, MAIS dois « faire preuve d'une grande prudence »
Le gouvernement du Canada t'aura prévenu. 👀
C’est bien beau vouloir fuir le printemps qui tarde à se réchauffer pour voyager dans le Sud, mais certaines destinations ne sont pas toujours aussi sécuritaires qu’on pourrait le croire. Plusieurs pays ensoleillés font actuellement l’objet d’avertissements du gouvernement du Canada, qui recommande même de faire « preuve d’une grande prudence » par endroits.
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Pour ces sept destinations du Sud, Ottawa recommande de faire preuve d’une grande prudence et déconseille même certains secteurs jugés plus à risque. Au moment d’écrire ces lignes, un état d’urgence est également en vigueur dans plusieurs de ces pays.
Il faut savoir que pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Que ce soit en raison d’un taux de criminalité élevé, de tensions politiques, de catastrophes naturelles ou de risques d’attentats, les autorités canadiennes mettent régulièrement à jour leurs avertissements afin d’aider les voyageurs et voyageuses à mieux se préparer avant leur départ et à demeurer vigilant.e.s pendant leur séjour.
Mexique
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison d’un taux de criminalité élevé et des risques d’enlèvement, les autorités canadiennes privilégient une approche préventive. On recommande d’ailleurs d’éviter tout voyage non essentiel dans plus d’une vingtaine d’États mexicains, où la présence du crime organisé et le niveau de violence sont jugés préoccupants.
Parmi les régions visées figurent notamment le Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas et Zacatecas, à l’exception de la ville de Zacatecas. Le gouvernement canadien déconseille aussi les déplacements dans certaines parties du Chihuahua, sauf dans la ville du même nom, au Nuevo León, à l’exception de Monterrey, ainsi qu’au parc national Lagunas de Zempoala, dans l’État de Morelos.
Ottawa compte également une page spéciale dédiée aux voyages au Mexique en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026.Pour en savoir plus sur les conseils pour le Mexique, c’est par ici
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Îles Turks-et-Caicos
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence aux Îles Turks-et-Caicos en raison de la criminalité, particulièrement sur l’île de Providenciales.
Des vols, des agressions, des invasions de domicile et certains crimes violents y sont signalés, tandis que la violence armée liée aux gangs demeure présente dans certaines zones. Ottawa recommande notamment d’éviter les rues désertes la nuit, de ne pas marcher seul après la tombée du jour et de rester vigilant dans les lieux publics.
Les autorités canadiennes mettent aussi en garde contre les taxis illégaux non identifiés, appelés « jitneys », ainsi que contre les risques de fraude et de cybercriminalité liés aux réseaux Wi-Fi publics.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les Îles Turks-et-Caicos, c’est par ici
Costa Rica
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence au Costa Rica en raison de la criminalité, particulièrement dans les zones touristiques et certaines régions côtières.
Les vols à la tire, les vols de sacs, les cambriolages de voitures et les vols de passeports y sont fréquents, surtout à San José, sur la côte du Pacifique et dans plusieurs destinations populaires, comme Jacó, Manuel Antonio, Puerto Viejo et Puerto Limón.
Ottawa souligne aussi que des crimes violents, incluant des vols à main armée et des agressions, surviennent dans certaines provinces, notamment à San José, Limón, Puntarenas et Alajuela.
Les autorités canadiennes recommandent d’éviter les endroits isolés la nuit, de demeurer vigilant dans les lieux achalandés et de faire attention aux fraudes liées aux cartes bancaires, aux boissons droguées ainsi qu’aux taxis non sécuritaires.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Costa Rica, c’est par ici
Équateur
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
L’Équateur demeure en état de « conflit armé interne », ce qui a entraîné une présence policière et militaire accrue dans plusieurs régions du pays, notamment autour des prisons et dans les grandes villes comme Quito et Guayaquil. Ottawa recommande aux voyageurs et voyageuses d’avoir une pièce d’identité sur eux en tout temps et de suivre les directives des autorités locales.
Un état d’urgence est actuellement en vigueur dans plusieurs provinces, dont Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas et Esmeraldas. Un couvre-feu s’applique aussi dans les secteurs visés jusqu’au 18 mai, entre 23 h et 5 h.
Le gouvernement du Canada déconseille également tout voyage près de certaines frontières avec la Colombie et le Pérou, ainsi que dans plusieurs secteurs de Guayaquil, Machala, Huaquillas, Babahoyo et Quevedo, en raison des risques élevés liés au crime organisé et à la violence.
Pour en savoir plus sur les conseils pour l'Équateur, c'est par ici.
République dominicaine
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Les vols, les agressions et certains crimes violents surviennent régulièrement, note Ottawa, y compris dans des hôtels, des centres de villégiature, des plages et des transports publics. Les touristes sont souvent ciblés, notamment lors de vols à l’arraché commis par des voleurs à moto ou à scooter.
Le Canada recommande aussi d’éviter de circuler seul la nuit, surtout dans les secteurs moins fréquentés, et de demeurer particulièrement vigilant près de la frontière avec Haïti, où la situation sécuritaire demeure instable.
Les autorités canadiennes mettent également en garde contre les fraudes bancaires, la cybercriminalité et les risques d’agression sexuelle, même dans certains complexes hôteliers réputés.Pour en savoir plus sur les conseils pour la République dominicaine, c’est par ici
Guatemala
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence au Guatemala en raison du niveau élevé de criminalité et des manifestations fréquentes.
Les crimes violents, comme les vols à main armée, les enlèvements, les agressions sexuelles et les détournements de voiture, demeurent fréquents, y compris dans certaines zones touristiques.
Un état de prévention est actuellement en vigueur dans plusieurs départements, dont Guatemala, Escuintla et Petén. Les autorités peuvent notamment limiter les rassemblements, installer des barrages routiers et restreindre les déplacements.
Ottawa déconseille aussi les voyages non essentiels dans plusieurs secteurs de Guatemala City, ainsi que près de certaines frontières, où la criminalité et la violence sont particulièrement élevées.Pour en savoir plus sur les conseils pour le Guatemala, c’est par ici
Chili
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence
Le gouvernement du Canada recommande de faire preuve d’une grande prudence au Chili en raison des manifestations, des troubles civils et de la criminalité.
Les vols à la tire, les vols de sacs et les vols de voitures sont fréquents dans plusieurs grandes villes, notamment à Santiago, Valparaíso, Viña del Mar et Concepción, particulièrement dans les lieux touristiques, le métro, les restaurants et les gares.
Ottawa souligne aussi une hausse des agressions à main armée, des détournements de voiture et des enlèvements éclair, parfois commis par de faux chauffeurs de taxi. Les autorités canadiennes recommandent donc d’éviter de marcher seul la nuit et d’utiliser uniquement des taxis ou applications de transport reconnus.
Des manifestations et des grèves surviennent régulièrement à Santiago, Valparaíso et Concepción, et peuvent rapidement devenir violentes ou perturber les transports publics.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Chili, c’est par ici
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