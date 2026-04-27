Le gouvernement du Canada demande de « faire preuve d'une grande prudence » en France
Du coup, ça concerne le terrorisme! 👀🤯
Tu planifies un périple en France? Sache que le gouvernement du Canada a récemment mis à jour ses avertissements de voyage pour l'Hexagone et qu'il suggère de faire « preuve d'une grande prudence » sur place, principalement en raison de la persistance de la menace terroriste sur le territoire.
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Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ottawa classe tous les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
La France est, comme de nombreux pays d’Europe, classée à un niveau de vigilance élevé, et la récente mise à jour n’a rien changé à ce niveau de prudence.
La menace terroriste demeure bien présente dans le pays d’Emmanuel Macron. À ce titre, le gouvernement français maintient toujours son dispositif antiterroriste à son palier le plus élevé.
Le plan Vigipirate, soit le système d’alerte publique mis en place par l’État, est actuellement au niveau 3, « urgence attentat ». Concrètement, cela se traduit par une présence accrue des forces de l’ordre et de l’armée dans les espaces publics partout au pays.
L’opération Sentinelle, qui complète ce dispositif, assure aussi un déploiement constant de patrouilles militaires et policières dans les lieux considérés comme des cibles potentielles.
Il faut dire que la France a été durement frappée par plusieurs attentats terroristes au cours des dernières années.
On n’a qu’à penser aux attentats contre Charlie Hebdo, en 2015, qui ont décimé une partie de l’équipe du journal satirique. Quelques mois plus tard, le 13 novembre, plus d’une centaine de personnes ont été tuées lors d’attaques coordonnées au Bataclan, au Stade de France et sur plusieurs terrasses de la capitale.
Les lieux fréquentés par les touristes dans la mire
Le gouvernement du Canada a notamment mis à jour sa liste des endroits susceptibles d'être ciblés, qui est particulièrement vaste.
Elle inclut les bâtiments gouvernementaux, les établissements scolaires, les lieux de culte, les salles de spectacle, les boîtes de nuit, les aéroports et les centres de transport.
À Paris en particulier, les restaurants, cafés, bars, hôtels, marchés et sites touristiques sont expressément mentionnés dans la mise à jour.
Une vigilance accrue est recommandée lors de grands rassemblements : compétitions sportives, célébrations religieuses, événements politiques comme des élections, autant d'occasions que des personnes malintentionné.e.s pourraient chercher à exploiter.
Un contexte mondial qui influence les recommandations
La plus récente mise à jour tient aussi compte du contexte géopolitique actuel. Ottawa évoque désormais les répercussions du conflit au Moyen-Orient, qui peuvent entraîner des perturbations dans les déplacements à l’échelle mondiale.
Sans viser directement la France, ces éléments rappellent que la situation internationale peut avoir un impact sur les voyages, que ce soit en raison de tensions accrues, de retards ou de changements dans les conditions de transport.
Rappelons que plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont annulé des vols en raison de la hausse du prix du kérosène. Des transporteurs européens ont également emboîté le pas.
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