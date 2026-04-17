Frontière Canada—États-Unis : Tout ce que les Québécois doivent savoir avant de voyager
Depuis l'arrivée de Donald Trump, c'est plus compliqué de traverser la frontière.😬
Depuis un an, traverser la frontière Canada-États-Unis n'est plus aussi simple pour les Québécois et Québécoises. Si tu prévois un voyage au pays de Donald Trump prochainement, il y a de bonnes chances que ton passage soit un peu plus compliqué que prévu en raison de moult nouvelles règles.
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L'arrivée du président à la tête du pays de l'Oncle Sam, en janvier 2025, a rendu un peu plus compliqué pour les citoyens et citoyennes du monde de s'y rendre.
Entre les nouvelles règles, les contrôles renforcés et les avertissements du gouvernement du Canada, mieux vaut savoir à quoi t’attendre avant de faire ton sac. Voici ce que les personnes qui voyagent depuis le Canada doivent savoir en ce moment.
Ton visage est maintenant numérisé à la frontière
Depuis décembre 2025, les autorités américaines exigent une photo biométrique pour toutes les personnes non citoyennes qui entrent ou sortent du pays.
Ça inclut les Canadiennes et Canadiens, peu importe que tu traverses en avion, en voiture ou même en bateau.
Concrètement, ton visage est capté, puis comparé à tes documents officiels à l’aide d’un système de reconnaissance faciale. Et contrairement aux citoyennes et citoyens américains, tu ne peux pas refuser cette étape.
Autre détail qui risque d’en faire sourciller plus d’un : ces images peuvent être conservées jusqu’à 75 ans dans les bases de données américaines.
Certaines personnes doivent payer de nouveaux frais
Dans certains cas, voyager aux États-Unis coûte désormais plus cher. Depuis octobre 2025, des frais supplémentaires peuvent s’ajouter pour les personnes qui ont besoin d’un visa, notamment les résident.e.s permanent.e.s du Canada.
Ça ne concerne pas la majorité des touristes, mais pour celles et ceux qui doivent passer par ce processus, la facture peut rapidement grimper, surtout pour les familles.
Concrètement, ça signifie que toute personne qui doit obtenir un visa non immigrant devra débourser 250 $ américains (environ 340 $ canadiens) avant de mettre les pieds chez nos voisins du Sud.
Des vérifications encore plus poussées
Les autorités américaines réfléchissent à aller encore plus loin dans le filtrage des voyageurs, avec des mesures qui pourraient demander l’accès à plusieurs années d’activité en ligne.
On parle ici d’historique de réseaux sociaux, d’anciennes adresses courriel, de numéros de téléphone et même d’informations sur des membres de la famille dans certains cas.
Même si ces règles ne sont pas toutes en vigueur, la tendance est claire : les contrôles deviennent de plus en plus intrusifs.
Ton téléphone pourrait être fouillé
Autre réalité à garder en tête : les agentes et agents ont le pouvoir de vérifier tes appareils électroniques.
Téléphone, ordinateur portable ou tablette peuvent être inspectés sans raison précise. Refuser de coopérer peut entraîner un refus d’entrée ou même la confiscation de ton appareil.
Tu restes plus de 30 jours? Il y a une règle importante à connaître
Si tu prévois t’installer aux États-Unis pour un peu plus longtemps, il y a un détail qui peut facilement passer sous le radar.
Depuis avril 2025, les Canadiennes et Canadiens qui restent plus de 30 jours doivent maintenant être officiellement enregistré.e.s auprès du gouvernement américain. Cette règle existait déjà pour plusieurs autres pays, mais elle s’applique désormais pleinement aux personnes en provenance du Canada.
Ne pas se conformer à cette exigence peut engendrer des conséquences fâcheuses, telles que des amendes ou des ennuis lors de tentatives d’entrée ultérieures dans le pays.
Un enjeu pour les personnes de la communauté 2ELGBTQI+
Un autre point à considérer concerne les personnes de la communauté 2ELGBTQI+. Le gouvernement du Canada a mis à jour ses conseils en précisant que certains changements aux États-Unis pourraient compliquer les démarches, notamment en ce qui concerne les passeports.
Par exemple, les systèmes américains pourraient ne pas reconnaître l’identifiant de genre « X », ce qui signifie que certaines personnes pourraient devoir fournir des informations supplémentaires ou faire face à des incohérences dans leurs documents.
À ça s’ajoute le fait que les lois varient énormément d’un État à l’autre, et que certaines régions ont adopté des mesures qui peuvent affecter directement les personnes LGBTQ+.
Dans ce contexte, Ottawa recommande de vérifier les règles locales et les exigences spécifiques de la destination avant de voyager, histoire d’éviter les mauvaises surprises une fois rendu.e à la frontière ou sur place.
Cet article est une adaptation de l’article « Canada-US border rules: Everything Canadians need to know before taking a trip down south », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.
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