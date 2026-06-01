Cette trouvaille déco estivale à 12 $ au Tigre Géant est seulement 5 $ au Dollarama

Tu l'as surement vue passer sur TikTok. 👀✨

Devanture du Dollarama.

Dollarama vend des lampes solaires hyper mignones pour 58 % moins cher que le Tigre Géant.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu as récemment fait un tour chez Tigre Géant, tu as peut-être remarqué les petites lampes solaires en forme de montgolfière qui attirent l’œil depuis quelques semaines. Avec leur effet flamme en mouvement des plus chaleureux, elles ont tout pour ajouter une touche de charme à un balcon ou une terrasse cet été.

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Bien, bonne nouvelle pour les personnes qui ont eu un coup de coeur pour cette trouvaille colorée : il n'est pas nécessaire de débourser les 12 $ demandés chez Tigre Géant pour mettre la main sur cette décoration extérieure. Dollarama vend pratiquement la même lampe solaire pour seulement 5 $, soit environ 58 % moins cher.

La lampe solaire d\u00e9corative en forme de montgolfi\u00e8re du Dollarama suspendue \u00e0 l'ext\u00e9rieure. La lampe solaire décorative en forme de montgolfière vendue au Dollarama a un effet de flamme vacillante. Narcity Québec

Une fois les taxes prises en compte, l'écart grimpe à près de 8 $, soit davantage que le prix complet de la version vendue chez Dollarama. Autant dire que la comparaison s'imposait entre les deux lampes à suspendre.

Après avoir examiné les deux produits, il est toutefois difficile de repérer ce qui pourrait justifier une telle différence de prix. À première vue, les deux montgolfières sont presque identiques, ce qui fait de la version du Dollo une trouvaille particulièrement avantageuse pour embellir son espace extérieur sans se ruiner.

Emballage d'une lampe solaire d\u00e9corative en forme de montgolfi\u00e8re avec effet de flamme vacillante, vendue chez Tigre G\u00e9ant pour 12 $. Droite : Lampe solaire en forme de montgolfi\u00e8re tenue en main dans une succursale Dollarama. La version vendue chez Dollarama présente des caractéristiques très similaires à celle de Tigre Géant, tout en étant beaucoup moins chère.Narcity Québec

La version vendue chez Tigre Géant mesure 5,5 po x 17 po. Alimentée à l'énergie solaire grâce à une pile AAA rechargeable, elle diffuse un effet de flamme vacillante plutôt qu'un éclairage fixe, créant une ambiance chaleureuse dès la tombée du jour. Son panneau solaire lui permet de s'allumer automatiquement le soir, et son crochet intégré facilite son installation sur une branche, une pergola ou une rampe de balcon.

Du côté de Dollarama, la lampe présente essentiellement les mêmes caractéristiques. La principale différence? Ses dimensions de 5,6 po x 18,3 po, ce qui la rend même légèrement plus grande que celle de son concurrent. Les coloris offerts ne sont pas exactement les mêmes, mais ils demeurent très similaires et misent sur le même style décoratif inspiré des montgolfières.


@ashesalisha

okay this HAS to be the cutest dollarama find yet 🤭 #fyp #lifestyle #trending #foryou #dollaramafinds

Si tu cherches à ajouter une touche féérique à ton espace extérieur cet été, les deux options répondent aux attentes. Cela dit, avec un prix nettement plus bas pour un produit très similaire, la version du Dollo se démarque clairement comme l'option la plus avantageuse.

Chez Dollarama, l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre. Si tu aperçois cette trouvaille en magasin, mieux vaut peut-être ne pas trop attendre avant de l'ajouter à ton panier.

Lampe solaire en forme de montgolfière

Prix au Dollarama : 5 $

Prix au Tigre Géant : 12 $

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Québec Lifestyle Canada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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