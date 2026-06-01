Cette trouvaille déco estivale à 12 $ au Tigre Géant est seulement 5 $ au Dollarama
Tu l'as surement vue passer sur TikTok. 👀✨
Si tu as récemment fait un tour chez Tigre Géant, tu as peut-être remarqué les petites lampes solaires en forme de montgolfière qui attirent l’œil depuis quelques semaines. Avec leur effet flamme en mouvement des plus chaleureux, elles ont tout pour ajouter une touche de charme à un balcon ou une terrasse cet été.
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Bien, bonne nouvelle pour les personnes qui ont eu un coup de coeur pour cette trouvaille colorée : il n'est pas nécessaire de débourser les 12 $ demandés chez Tigre Géant pour mettre la main sur cette décoration extérieure. Dollarama vend pratiquement la même lampe solaire pour seulement 5 $, soit environ 58 % moins cher.
La lampe solaire décorative en forme de montgolfière vendue au Dollarama a un effet de flamme vacillante. Narcity Québec
Une fois les taxes prises en compte, l'écart grimpe à près de 8 $, soit davantage que le prix complet de la version vendue chez Dollarama. Autant dire que la comparaison s'imposait entre les deux lampes à suspendre.
Après avoir examiné les deux produits, il est toutefois difficile de repérer ce qui pourrait justifier une telle différence de prix. À première vue, les deux montgolfières sont presque identiques, ce qui fait de la version du Dollo une trouvaille particulièrement avantageuse pour embellir son espace extérieur sans se ruiner.
La version vendue chez Dollarama présente des caractéristiques très similaires à celle de Tigre Géant, tout en étant beaucoup moins chère.Narcity Québec
La version vendue chez Tigre Géant mesure 5,5 po x 17 po. Alimentée à l'énergie solaire grâce à une pile AAA rechargeable, elle diffuse un effet de flamme vacillante plutôt qu'un éclairage fixe, créant une ambiance chaleureuse dès la tombée du jour. Son panneau solaire lui permet de s'allumer automatiquement le soir, et son crochet intégré facilite son installation sur une branche, une pergola ou une rampe de balcon.
Du côté de Dollarama, la lampe présente essentiellement les mêmes caractéristiques. La principale différence? Ses dimensions de 5,6 po x 18,3 po, ce qui la rend même légèrement plus grande que celle de son concurrent. Les coloris offerts ne sont pas exactement les mêmes, mais ils demeurent très similaires et misent sur le même style décoratif inspiré des montgolfières.
@ashesalisha
okay this HAS to be the cutest dollarama find yet 🤭 #fyp #lifestyle #trending #foryou #dollaramafinds
Si tu cherches à ajouter une touche féérique à ton espace extérieur cet été, les deux options répondent aux attentes. Cela dit, avec un prix nettement plus bas pour un produit très similaire, la version du Dollo se démarque clairement comme l'option la plus avantageuse.
Chez Dollarama, l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre. Si tu aperçois cette trouvaille en magasin, mieux vaut peut-être ne pas trop attendre avant de l'ajouter à ton panier.
Lampe solaire en forme de montgolfière
Prix au Dollarama : 5 $
Prix au Tigre Géant : 12 $
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