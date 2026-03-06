14 trouvailles et nouveautés à bon prix qu’on a repérées chez Tigre Géant ce mois-ci
Certaines nouveautés du printemps valent VRAIMENT la visite. 👀🌷
Les grandes bordées de neige ne sont pas encore derrière nous, mais les journées sont plus longues et la chaleur du soleil se fait doucement ressentir. Février est maintenant chose du passé, et les magasins Tigre Géant ont ressorti les couleurs pastel, les motifs floraux… bref, tout ce qui aide à accueillir l’arrivée du printemps, et ce à prix intéressant. Les trouvailles du mois de mars au Tigre Géant apportent un vent de fraîcheur et un brin d’espoir en attendant des temps plus chauds.
Les décorations de la Saint-Valentin ont été troquées pour celles de Pâques, les outils de jardinage ont remplacé les articles saisonniers d’hiver, et les petites robes d’été aux couleurs vibrantes font presque oublier la gadoue et le chauffage qui donne le nez qui saigne. Que tu cherches à renouveler ta maison, garnir ta cuisine ou simplement craquer pour un petit extra sans te ruiner, cette sélection de 14 coups de cœur est faite pour toi.
Séchoir à cheveux 9-en-1 multifonction à haute vitesse
Séchoir à cheveux 9-en-1 multifonction à haute vitesse en vente au Tigre Géant pour 99 $.
Prix : 99 $
Ce séchoir 9-en-1 a fait jaser les internautes adeptes de produits dupes ces dernières semaines. La chaîne de magasins Tigre Géant a mis sur ses tablettes ce sèche-cheveux largement inspiré par le populaire Airwrap de la marque Dyson, vendu pour plusieurs centaines de dollars.
Il était donc évident que les fans de ce type d’outil coiffant s’empresseraient de l’essayer! Les avis demeurent partagés ; à toi de tester.
Brosse coiffante à air chaud 5-en-1
Brosse coiffante à air chaud 5-en-1 en vente au Tigre Géant pour 60 $.
Prix : 60 $
Pour une quarantaine de dollars de moins que le séchoir mentionné plus haut, cette brosse coiffante à air chaud 5-en-1 représente une option plus abordable pour celles et ceux qui souhaitent tester la nouvelle gamme de produits capillaires des magasins Tigre Géant.
On dit que cet autre dupe du Airwrap de la marque Dyson vendu à presque 1000 $, vaut la peine et, à ce prix, l’essai pourrait s’imposer; tu pourrais être agréablement surpris.e!
Baume à lèvres à saveur de chocolat chaud
Baume à lèvres à saveur de chocolat chaud en vente au Tigre Géant pour 2 $.
Prix : 2 $
Ces baumes à lèvres ont fait fureur lors de leur mise en vente initiale dans les magasins Tigre Géant. Comparés aux beurres à lèvres de luxe de la marque Summer Fridays, vendus 32,50 $ chez Sephora, ces dupes sont présentement offerts dans toutes les succursales de Tigre Géant pour la modique somme de 2 $ chacun. Une belle occasion de faire le plein et d’en glisser un dans chaque sac à main.
Étui pour désinfectant à mains avec quatre breloques
Étui pour désinfectant à mains avec quatre breloques vendu au Tigre Géant pour 5 $.
Prix : 5 $
Avions-nous vraiment besoin d’un étui pour nos désinfectants à main en vaporisateur? La réponse est évidemment « non », mais il faut parfois se laisser tenter par des petits cossins tout simplement adorables!
Dans ce cas-ci, cet étui inspiré de la marque québécoise Crocs est offert avec des breloques et un anneau à clés, ce qui permet de toujours avoir son désinfectant à portée de main. Ce dernier, un dupe des produits Touchland offerts chez Sephora au prix de 14 $, est vendu chez Tigre Géant pour seulement 2,50 $.
Ensemble de draps pour grand lit avec motifs de fruits
Ensemble de draps pour grand lit avec motifs de fruits en vente au Tigre Géant pour 25 $.
Prix : 25 $
Tant qu’à souligner l’arrivée précoce du printemps, aussi bien le faire dans le confort d’un lit digne de cette saison où les fleurs éclosent et les bourgeons s’ouvrent pour faire place à un peu plus de verdure dans notre quotidien.
Si tu n’as pas encore troqué tes draps de Noël pour un ensemble plus léger, c’est le moment idéal de le faire. Et à ce prix-là, pourquoi ne pas te gâter avec les trois modèles en vente : des petites abeilles, des fraises ou encore des pêches?
Porte savon et distributeur de savon liquide
Porte savon et distributeur de savon liquide en vente au Tigre Géant pour 4 $ et 7 $.
Prix : 7 $ et 4 $
Ces articles pour la salle de bain sont dignes des boutiques spécialisées en décoration. Leur look épuré, à la fois art déco, ajoutera ce petit je-ne-sais-quoi de fancy à la salle de bain que tu rêves de rénover. Un changement abordable pour quelques sous, gracieuseté des magasins Tigre Géant. Tu pourras également compléter le trio avec le verre de la même série pour 7 $.
Shampoing au miel et à la jasmine de la marque Biosilk
Shampoing au miel et au jasmin de la marque Biosilk en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
Plusieurs personnes ne juraient que par cette gamme de produits au cours de la première décennie des années 2000. Reconnus pour donner de la brillance grâce à leur infusion de soie naturelle, les produits Biosilk ont fait leurs preuves et sont maintenant offerts dans les magasins Tigre Géant pour aussi peu que 12 $, comparativement à 16,95 $ pour un format équivalent à la boutique spécialisée en produits de coiffure Industria. Une belle aubaine, en tout cas!
Traitement pour cheveux de la marque CHI
Produit pour cheveux de la marque CHI en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
Ce traitement sans rinçage, infusé de soie, de la populaire marque spécialisée en soins capillaires CHI, te donnera une chevelure aussi brillante que celle des princesses de Disney. Cette offre ne se refuse pas : cette bouteille de 177 ml est vendue 12 $, alors que le même format est offert en ligne à près de trois fois ce prix. À go, tu cours pour aller te l’acheter!
Lettres en néon
Lettres en néon en vente au Tigre Géant pour 6,50 $.
Prix : 6,50 $
Les rangées à côté des caisses au Tigre Géant ne sont pas à négliger; tu peux y dénicher toutes sortes de petites surprises, comme ces lettres en néon à accrocher au mur, vendues au prix de 6,50 $. Que ce soit pour ajouter un petit punch à ta déco ou comme cadeau pour ton ado, tu peux toujours compter sur les magasins Tigre Géant pour des trouvailles aussi uniques qu’abordables.
Cahier de notes avec motifs de fruits
Cahier de notes en vente pour 5 $ au Tigre Géant.
Prix : 5 $
Si tu songes à t’acheter les draps mentionnés ci-dessus, tu voudras assurément ajouter ce cahier de notes complètement craquant à ta commande. Tu pourras le mettre sur ta table de chevet et y déposer tes pensées, tes rêves ou ta liste d’épicerie, c'est selon.
Personnage dansant pour voiture
Personnage dansant pour voiture en vente au Tigre Géant pour 2,50 $.
Prix : 2,50 $
Inutile? Absolument! Cela dit, à quel point ce signe de peace t’aidera-t-il à rester calme en te rendant au boulot? Un petit rappel adorable de zénitude nécessaire au quotidien. Si tu les cherches, tu trouveras toute la panoplie de personnages dansants dans l’un des bacs près des caisses et du fromage en grains. Il y a vraiment de tout au Tigre Géant!
Chemins de table
Chemins de table vendus au Tigre Géant pour 10 $ chacun.
Prix : 10 $
Qui dit arrivée imminente du printemps dit aussi brunchs entre ami.e.s, bouquets de tulipes fraîchement coupées et mimosas à volonté. C’est exactement ce que représentent ces deux modèles de chemins de table, vendus au Tigre Géant pour 10 $. Que dire des petites boucles roses et des tulipes aux couleurs pastel? Impossible de leur résister!
Bougeoir
Bougeoir en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Prix : 4 $
Toutes les raisons sont bonnes pour acheter un bougeoir en « or ». Que tu sois plutôt du type maximaliste, adepte du dopamine decor, ou minimaliste, fanatique des ambiances plus feutrées, les chandeliers trouvent toujours leur place dans un décor. Point boni lorsqu’ils sont en spécial à 4 $.
Lampe de table avec abat-jour en sherpa
Lampe de table en vente au Tigre Géant pour 29 $.
Prix : 29 $
La beauté des lampes de table, c’est qu’elles peuvent transformer toute l’ambiance d’une pièce en ne changeant qu’un seul élément du décor. Celle-ci ajoute une touche très cozy grâce à son abat-jour à texture sherpa.
Bien que la saison des soirées cinéma tire à sa fin, il reste encore quelques semaines pour se prélasser devant un film à la lumière tamisée avant de la ranger jusqu’à l’automne prochain.
