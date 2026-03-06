14 épiceries et marchés à Montréal qui ont eu 1 000 à 14 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2026
Certaines sont des récidivistes. 👀
Les amendes distribuées par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) aux restaurants de la province font souvent jaser, et pour cause : l'organisme effectue chaque année des milliers d'inspections dans les établissements alimentaires du Québec. Mais ce ne sont pas uniquement les restaurateurs qui sont dans la mire du ministère. Marchés, épiceries, boucheries et autres commerces alimentaires doivent eux aussi se conformer aux normes d'hygiène en vigueur, et tous n'y parviennent pas.
Depuis le début de 2026, plus de 14 commerces alimentaires montréalais, épiceries, boucheries, pâtisseries et supermarchés confondus, ont été condamnés à payer des amendes variant de 1 000 à 14 500 $, toutes liées à des manquements en matière de salubrité et de sécurité alimentaire.
À noter que les inspections citées n'ont pas nécessairement eu lieu en 2026 : plusieurs mois, voire plusieurs années, peuvent s'écouler entre la date de l'infraction et la publication officielle du jugement, le temps que le processus judiciaire suive son cours.
Voici la liste des établissements alimentaires de Montréal ayant écopé d'une amende depuis le début de l'année 2026, ainsi que les manquements ayant mené à ces condamnations.
Marché à Tunis
Le Marché à Tunis à Montréal, sanctionné par le MAPAQ pour 14 500 $ en 2026.
Adresse : 2277A, boul. Marcel-Laurin, Montréal, QC
Total des amendes : 14 500 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.
Amende de 10 000 $ : « Quiconque enfreint une ordonnance prise en vertu d'une disposition de la présente loi ou exerce une activité visée par l'article 9 tout en étant sous le coup d'une suspension ou d'une annulation de son permis en vertu de l'article 15 est passible d'une amende de 10 000 $ à 100 000 $. »
Date de l'infraction : 2023-09-29 ; date du jugement : 2026-02-17
Amende de 3 200 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2024-08-07 ; date du jugement : 2026-02-17
Amende de 1 300 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2024-08-07 ; date du jugement : 2026-02-17
Marché Marema
Le Marché Marema à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.
Adresse : 7432A, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-01-22
Date du jugement : 2026-01-30
Yaser Fruits
Le Yaser Fruits à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 7256, rue Hutchison, Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-06-12
Date du jugement : 2026-02-09
Le Yaser Fruits a également été condamné à un total de 3 000 $ d'amendes en 2025.
Marché Le Bled
Le Marché Le Bled à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 755, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu où le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-11-15
Date du jugement : 2026-02-12
Marché Fruiterie Cité
Le Marché Fruiterie Cité à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.
Adresse : 7427, av. Harley, Montréal, QC
Total des amendes : 3 200 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-10-09
Date du jugement : 2026-01-30
Le Marché Fruiterie Cité à Montréal a également été sanctionné par le MAPAQ en juin 2025 et a écopé d’une amende de 2 200 $.
Boulangerie La Tunisienne
Adresse : 3558, rue Belair, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « L'exploitant d'un lieu ou d'un véhicule où se fait la préparation de produits destinés à la consommation humaine en vue de la vente ou où est exercée l'activité de restaurateur doit tenir un registre dans lequel il inscrit le nombre de membres de son personnel affectés à la préparation des produits ou au lavage ou au nettoyage du matériel et des équipements en contact avec les produits, y compris la personne chargée du contrôle de l'hygiène et de la salubrité alimentaires dans ce lieu ou véhicule, ainsi que le nom de ceux qui sont titulaires d'une attestation de formation de manipulateur d'aliments ou de gestionnaire d'établissement alimentaire. Il doit conserver ce registre dans le lieu de l'exploitation tant que ces personnes sont membres de son personnel et 12 mois après qu'elles ont cessé de l'être. »
Date de l’infraction : 2025-06-13
Date du jugement : 2026-01-16
La boulangerie La Tunisienne à Montréal, a également écopé de 4 600 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Marché et restaurant Lian Tai
Le Marché et restaurant Lian Tai à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.
Adresse : 1993, boul. Marcel-Laurin, Montréal, QC
Total des amendes : 2 800 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. »
Date de l’infraction : 2025-02-20
Date du jugement : 2026-01-23
Le Lian Tai a également écopé de 1800 $ d'amende du MAPAQ en 2025.
Marché C & T
Le Marché C & T à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 12200, boul. Laurentien, Montréal, QC
Total des amendes : 2 100 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates.
Amende de 1 600 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-03-21 ; date du jugement : 2026-02-16
Amende de 500 $ : « Étant un commerce de vente au détail, l'étalage des mollusques bivalves marins vivants commercialisés en vrac ne portait pas sur le produit, son emballage ou récipient ou un écriteau afférent à un même lot de produits identiques, une inscription qui fait mention de la zone ou du secteur de zone de cueillette ou de récolte et de la date de cueillette ou de récolte. »
Date de l'infraction : 2025-10-16 ; date du jugement : 2026-02-09
Le Marché C & T à Montréal a également été condamné à payer une amende de 3 000 $ en décembre 2025.
Boulangerie Arte-Pane
La boulangerie Arte-Pane à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 8335, boul. Langelier, Montréal, QC
Total des amendes : 1 800 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-30
Date du jugement : 2026-02-09
La boulangerie Arte-Pane a également été condamnée à deux amendes du MAPAQ en 2025, pour un toral de 2 600 $.
Supermarché Lipa's | Épicerie Kleins
Le Supermarché Lipa's à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.
Google Maps
Adresse : 5573, av. du Parc, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l'exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-01-13
Date du jugement : 2026-01-16
Latina Cuisine
Adresse : 554, rue Saint-Roch, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-09-05
Date du jugement : 2026-02-16
Boucherie Sabra
La Boucherie Sabra à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en janvier 2026.
Adresse : 25, rue Ontario E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-03-27
Date du jugement : 2026-01-16
Intermarché Beaubien
L'Inter Marché Beaubien à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 1451, rue Beaubien E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 200 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d'un produit pour la vente, d'une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l'acheteur une confusion sur l'origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l'état, la quantité, la composition, la conservation ou l'utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l'absence d'indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l'un des éléments mentionnés ci-haut. »
Date de l’infraction : 2024-11-15
Date du jugement : 2026-02-13
Le Richmond Marché Italien
Le Richmond, Marché Italien à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en février 2026.
Adresse : 333, rue Richmond, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d'un produit pour la vente, d'une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l'acheteur une confusion sur l'origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l'état, la quantité, la composition, la conservation ou l'utilisation sécuritaire du produit. Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l'absence d'indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l'un des éléments mentionnés ci-haut. »
Date de l’infraction : 2024-11-28
Date du jugement : 2026-02-13
Est-ce qu'un commerce alimentaire ayant reçu une plainte sanitaire doit être évité à tout prix?
Pas nécessairement. Si l'établissement est toujours ouvert, c'est que les autorités compétentes jugent qu'il peut accueillir la clientèle en toute sécurité.
Quand une non-conformité est détectée, le commerce est tenu de remédier rapidement à la situation pour respecter les normes du ministère en vigueur. Des inspections de suivi sont alors menées par l'équipe du MAPAQ pour s'assurer que les correctifs ont été mis en place et que les risques sont bel et bien écartés. Si ce n'est pas le cas, des mesures plus sévères peuvent être prises, comme la fermeture temporaire de l'établissement.
