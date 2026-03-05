Guerre, sinistres : Voici la trousse d’urgence à avoir, selon le gouvernement du Canada
On est jamais trop prudent!
Entre catastrophes naturelles, pannes majeures et tensions géopolitiques qui secouent la planète, le gouvernement du Canada met à la disposition de la population une liste de tout ce que tu devrais retrouver dans une trousse d’urgence permettant de survivre de façon autonome pendant au moins 72 heures.
Imagine le scénario apocalyptique être pris entre un ordre de zombies ou devoir vivre sans électricité, voire de logis pendant plusieurs jours (deux scénarios à des lustres l'un d'entre eux), tu ne voudrais pas être pris.e la main dans les culottes ou les culottes à terre. Tu vas
Sur le site Web du ministère de la Sécurité publique du Canada, il est facile de tomber sur ce qu’il faut savoir en cas d’urgence majeure.
L’objectif de la rubrique est simple : pouvoir t'aider à comprendre comment subvenir à tes besoins si les services essentiels, comme l’électricité, l’eau courante ou les réseaux de communication, cessent de fonctionner temporairement.
À cet effet, Ottawa recommande à la population de préparer une trousse contenant les articles essentiels pour au un minimum trois jours.
Après tout, personne n'est à l'abri d'un sinistre à la suite d'une catastrophe naturelle, voire pire. Même l'Union européenne a demandé à ses pays membres l'an dernier d'informer sa population de quelque 450,4 millions de citoyens et de citoyennes à se préparer à toute éventualité, dont une guerre.
En cas de catastrophe, il est possible que les secours mettent du temps à arriver ou que certaines infrastructures soient hors service. Disposer d’une trousse permet donc de rester en sécurité en attendant que la situation se stabilise.
La trousse doit être facile à transporter, par exemple dans un sac à dos de style « backpack » ou une valise, et être placée dans un endroit accessible de la maison. Chaque personne du foyer devrait également savoir où elle se trouve.
Les articles essentiels recommandés dans une trousse d'urgence
Selon les recommandations de Sécurité publique Canada, une trousse d’urgence devrait contenir plusieurs articles de base.
D’abord, de l’eau potable, à raison d’environ quatre litres par personne et par jour, pour boire, cuisiner et maintenir une hygiène minimale. Ton ménage compte quatre membres? C'est donc un total 48 litres d'eau qu'il vous faudrait.
Il faut aussi prévoir de la nourriture non périssable, comme des conserves ou des barres énergétiques, des noix, des biscuits, ainsi qu’un ouvre-boîte manuel, puisque le courant pourrait ne pas être accessible avant un moment.
Comme les pannes d’électricité sont fréquentes lors de catastrophes, la trousse devrait également inclure :
- une lampe de poche;
- une radio portative;
- des piles supplémentaires ou des appareils à manivelle.
Ces éléments permettent notamment de rester informé des consignes des autorités.
Des objets souvent oubliés
Certaines fournitures, moins évidentes, peuvent aussi faire toute la différence lors d’une situation d’urgence.
Par exemple, Sécurité publique Canada recommande d’avoir :
- une trousse de premiers soins avec bandages, analgésiques, compresses de gaze, ciseaux, antiseptiques, etc.;
- un couteau;
- des médicaments sur ordonnance pour plusieurs semaines;
- des chargeurs sans fil pour les téléphones;
- de l’argent comptant;
- des copies de documents importants, comme un passeport ou une police d’assurance.
Ces éléments peuvent devenir essentiels si les services bancaires ou les pharmacies ne sont plus accessibles pendant un certain temps.
Il est aussi recommandé d'adapter ta trousse selon ta réalité. Par exemple, il est serait bien d’ajouter des couches, du lait maternisé ou de la nourriture pour bébé si un bambin fait partie du clan, de la nourriture pour les animaux domestiques et de l’équipement spécialisé pour les personnes à mobilité réduite.
Aussi, des vêtements de rechanges et de quoi te divertir un peu, comme des jouets pour enfants ou des jeux de cartes, peuvent aussi s'ajouter à la liste.
Selon le gouvernement du Canada, quelques préparatifs simples peuvent faire toute la différence lorsque survient une situation critique.
