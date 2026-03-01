7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser
Des produits de tous les jours qui peuvent finir par te coûter cher!
Que ce soit pour favoriser des choix de vie un brin plus écologiques ou pour offrir un simple coup de pouce aux citoyennes et aux citoyens, la Ville de Montréal propose de nombreux programmes et subventions afin d’aider à payer, voire te rembourser en partie ou en totalité diverses dépenses engagées au cours d’une année fiscale.
À lire également : Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul
Il faut dire que ces aides financières sont à la disposition de Monsieur et Madame Tout-le-Monde et peuvent être utilisées par la très grande majorité des résident.e.s de la métropole.
Bien sûr, pour avoir accès aux divers programmes et subventions, il faut remplir certains critères, dont celui d’avoir son adresse principale à Montréal. Et même là, il existe certaines exceptions, puisque tous les arrondissements ne les offrent pas.
Ainsi, il vaut mieux consulter chaque page avant de faire des achats ou d’amorcer des projets, histoire d’éviter les mauvaises surprises.
Les couches lavables
Montréal propose une subvention pour encourager l’utilisation de couches lavables pour bébé, qu’elles soient louées ou achetées, et plusieurs arrondissements y prennent part.
L’aide ne se limite pas aux couches : une portion des dépenses liées aux culottes d’entraînement à la propreté, aux couches-maillots et aux lingettes lavables peut aussi être remboursée.
Les articles admissibles, les critères à respecter, le pourcentage ainsi que le montant maximal accordé varient toutefois selon l’arrondissement de résidence.
Pour plus de détails sur la subvention, c’est par ici.
Les produits menstruels durables
Les personnes qui doivent composer chaque mois avec des menstruations savent à quel point l’achat de produits menstruels, qu’ils soient jetables ou réutilisables, peut coûter cher.
Dans certains arrondissements, l’utilisation d’options durables, comme les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques lavables, donne droit à une subvention.
Les maillots de bain menstruels, les coupes menstruelles et les inserts lavables peuvent aussi faire partie des articles admissibles, selon le secteur de résidence.
Pour plus de détails sur la subvention, c’est par ici.
Les produits d’hygiène personnelle durables
Dans la même veine que les produits menstruels, certains articles d’hygiène personnelle durables sont aussi admissibles à une subvention dans quelques arrondissements.
On parle notamment de culottes et de sous-vêtements lavables pour les fuites urinaires, de compresses d’allaitement lavables, de papier hygiénique réutilisable ainsi que de bidets, qu’il s’agisse de sièges amovibles ou de douchettes.
Comme pour la majorité des programmes du genre, il est généralement possible de soumettre une demande de remboursement, à condition que l’enveloppe budgétaire de l’arrondissement ne soit pas déjà épuisée.
Pour plus de détails sur la subvention, c’est par ici.
La carte Accès Montréal
TTechniquement, il faut payer pour obtenir la carte Accès Montréal, qui permet de profiter de rabais sur une foule d’activités culturelles, sportives et récréatives.
Tous les membres d’une même famille doivent détenir leur propre carte pour bénéficier des avantages. La première coûte 11 $, la deuxième 10 $ et les suivantes 9 $.
Pour plus d’informations, c’est par ici.
Un nouvel arbre
Grâce à la campagne Un arbre pour mon quartier, Montréal offre deux fois par année à ses citoyennes et citoyens la possibilité d’acheter différents types d’arbres, qu’il s’agisse de feuillus, de conifères ou d’arbres fruitiers, à des prix variant entre 25 $ et 65 $.
Il est possible de s’en procurer un ou plusieurs à coût réduit, soit 25 $ pour un arbre régulier, 40 $ pour un fruitier, 50 $ pour un conifère et 65 $ pour un arbre dit exceptionnel.
Selon le site Web de la Ville, certains arrondissements permettent aussi de profiter, à faible coût, d’un service de livraison et de plantation.
Pour en savoir plus sur l’initiative, c'est par ici.
Un baril de récupération de l'eau de pluie
Celui-là est un peu plus niché, et rares sont les arrondissements qui offrent à prix réduit un baril de récupération d’eau de pluie.
L’objectif est simple : recueillir l’eau de pluie pour arroser les plantes et le jardin, réduire sa consommation d’eau potable et contribuer à protéger les fondations en limitant les risques d’infiltration.
À l’heure actuelle, trois arrondissements proposent ce type d’achat à tarif préférentiel : 22 $, taxes comprises, à ville Saint-Laurent; 77,20 $, taxes comprises, à Pierrefonds-Roxboro; et 100 $, taxes comprises, à Lachine.
Pour en savoir plus sur le programme, c'est par ici.
Le programme Accès-Loisirs
Il s’agit d’un programme destiné aux personnes à faible revenu qui leur permet de participer gratuitement à certaines activités offertes par des arrondissements.
Il s’adresse aux enfants, aux adultes et aux personnes aînées dans Ahuntsic-Cartierville, Lachine, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
Voici le revenu à ne pas dépasser, selon le ménage :
- 31 264 $ (une personne)
- 38 922 $ (deux personnes)
- 47 851 $ (trois personnes)
- 58 096 $ (quatre personnes)
- 65 892 $ (cinq personnes)
- 74 315 $ (six personnes)
- 82 739 $ (sept personnes ou plus)
- Voici combien tu dois gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en février 2026 ›
- La Ville de Montréal embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 73 578 $/an ›
- Budget 2026 : Hausse de taxes moyenne de 3,8 % pour les Montréalais ›
- Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul ›
- Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes ›