Budget 2026 : Hausse de taxes moyenne de 3,8 % pour les Montréalais
Le premier budget de la mairesse Soraya Martinez Ferrada dépasse les promesses électorales. 🫠
Les propriétaires à Montréal devront absorber une hausse de taxes plus importante que ce à quoi ils et elles s’attendaient en 2026. Présenté lundi le 12 janvier, le tout premier budget de l’administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada prévoit une augmentation moyenne des taxes foncières de 3,8 %.
Concrètement, la hausse des charges fiscales sous le contrôle de la ville centre s'élève à 3,4 %, ce qui correspond à la hausse de l’Indice des prix à la consommation (IPC) observée dans la région métropolitaine entre septembre 2024 et septembre 2025. Or, en campagne électorale, Ensemble Montréal avait promis de limiter les hausses à l'inflation, que Mme Martinez Ferrada estimait alors à « autour de 2 % ».
« La limite de la carte de crédit de la Ville, elle était pas mal dépassée », a toutefois justifié la nouvelle mairesse lors de la présentation du budget.
En tenant compte des hausses adoptées par les arrondissements, la facture moyenne des propriétaires grimpera donc à 3,8 % en 2026. Et dans certains secteurs, l’augmentation sera nettement plus marquée.
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève arrive en tête avec une hausse de 6,3 %, suivie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, où le compte de taxes augmentera de 5,6 %. Rosemont–La Petite-Patrie et Verdun suivent de près, avec des hausses de 5,4 % chacun, tandis que Montréal-Nord enregistrera une augmentation de 4,9 %.
À l’autre extrémité du spectre, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie s’en sortent avec les augmentations les plus modestes, soit respectivement 1,9 % et 2 %.
Les priorités du budget 2026
Selon la Ville, le budget 2026 s’articule autour des priorités exprimées par les Montréalais.e.s, notamment une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques, la lutte contre l’itinérance, le logement et l’amélioration des services aux citoyens.
Parmi les investissements majeurs annoncés, 578,7 millions de dollars seront consacrés au cours des dix prochaines années à l’acquisition d’immeubles afin d’augmenter l’offre de logements sociaux et abordables. En parallèle, une somme de 29,9 millions de dollars est prévue dès 2026 pour soutenir les organismes communautaires œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance.
« La Ville investira des sommes historiques pour qu’aucun Montréalais ne dorme dans la rue », affirme l’administration municipale dans un communiqué. Le financement accordé à cette cause représente une hausse de 20 millions de dollars par rapport au budget précédent. Ces sommes serviront à appuyer des initiatives et des organismes communautaires engagés auprès des personnes en situation d’itinérance ou œuvrant en cohabitation sociale. La Ville prévoit également investir 100 millions de dollars d’ici 2035 pour acquérir et rénover des bâtiments destinés à l’hébergement d’urgence.
Le développement de l’Est de Montréal figure aussi parmi les grandes priorités budgétaires. La transformation de ce secteur est présentée comme « le plus important projet de revitalisation industrielle au Canada et la plus grande opportunité stratégique de développement de la métropole ». Ce vaste chantier de 30 km² misera sur l’innovation, la requalification des espaces industriels et la collaboration entre partenaires publics et privés.
D’ici 2035, plusieurs investissements structurants sont prévus dans l’Est de la ville, notamment :
- 25 M$ pour le Fonds de revitalisation de l’Est (PDI 2026-2035)
- 312,4 M$ pour l’aménagement et le verdissement du secteur Assomption, incluant le Belvédère de l’Est et le Bouclier vert, un parc linéaire reliant la gare de triage Longue-Pointe aux boisés Vimont et Steinberg (PDI 2026-2035)
- 153,5 M$ pour l’accompagnement des travaux de la ligne bleue du métro (PDI 2026-2035)
- 151,6 M$ pour le collecteur Langelier (PDI 2026-2035)
- 72 M$ d’ici 2027 dans le cadre d’une entente pour la décontamination de terrains
- 290 M$ pour la construction de nouvelles serres au Jardin botanique (PDI 2026-2035)
Puis, des mesures supplémentaires seront mises en place afin de prévenir la violence chez les jeunes et de renforcer le sentiment de sécurité dans les espaces publics. À cet effet, le financement consacré à la prévention de la violence jeunesse augmentera de 3,1 millions de dollars en 2026, portant l’enveloppe totale à 15,8 millions de dollars.
Le budget de fonctionnement total de la Ville s’élève à 7,67 milliards pour 2026.
