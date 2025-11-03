Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada
On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!
Les élections municipales 2025 sont maintenant terminées et plusieurs maires et mairesses sortant.e.s ont été réélu.e.s. On compte toutefois de nouveaux visages, comme celui de Soraya Martinez Ferrada, qui vient d’être élue à la mairie de Montréal. Mais à quoi ressemblera le salaire de celle qui dirigera la plus grande ville du Québec? On fait le point.
D’entrée de jeu, il faut se l’avouer, le job de maire ou de mairesse n’est pas nécessairement de tout repos. Comme dans tous les domaines, chaque emploi vient avec sa propre rémunération qui reflète la charge et l’importance du poste.
En fouillant dans les rapports de dépenses de 2024 de la Ville de Montréal, il est possible de connaitre le salaire de la mairesse sortante, Valérie Plante. Ces chiffres peuvent donc donner une bonne idée du salaire qui attend l’ancienne ministre du Tourisme fédérale sous Justin Trudeau.
L’an dernier, le salaire de la mairesse a atteint 221 298 $, ce qui comprend 132 840,68 $ en salaire de base 88 457,90 $ en indemnités et autres rémunérations liées à ses différentes fonctions.
Il s’agit, en quelque sorte, d’une baisse de salaire pour Mme Martinez Ferrada.
Elle a démissionné de son poste de députée libérale fédérale d’Hochelaga et de ministre du Tourisme et responsable du développement économique du Canada pour les régions du Québec en février 2025 pour se lancer dans la course à la chefferie d’Ensemble Montréal.
À ce moment, elle pouvait compter sur une indemnité de session de base de 203 100 $, selon les données publiques de la Chambre des communes. À cela s’ajoutait un salaire de ministre de 96 800 $ et une allocation automobile de 2 000 $, pour un total de 301 900 $. C’est donc une baisse de 80 602 $ (36,4 %).
