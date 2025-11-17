Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Inflation au Québec: Les prix montent plus vite qu’au Canada en octobre 2025 et ça fait mal

Le prix de l'essence baisse, mais celui du poulet augmente en titi! 🤯🐔

Une allée d'épicerie.

En raison de l'inflation, les prix montent plus vite qu’au Canada en octobre 2025 et ça fait mal.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les personnes qui font l’épicerie au Québec n’ont pas la berlue : le coût de la vie continue de grimper, même si l’inflation ralentit un peu ailleurs au pays. Les nouvelles données de Statistique Canada confirment que les prix augmentent plus vite ici qu’au Canada en général, ce qui n’aide pas les ménages qui tentent de boucler leur budget.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties

Selon l’organisme fédéral, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % au pays en octobre 2025, un léger ralentissement par rapport à septembre. Au Québec, l’histoire est différente : l’inflation atteint 3,2 %, un taux nettement plus élevé que la moyenne nationale.

Même si Statistique Canada note un ralentissement dans la croissance des prix en épicerie, les prix des aliments achetés en magasin ont grimpé de 3,4 % sur un an d'un bout à l'autre du pays, après une hausse de 4 % en septembre.

Les légumes frais, eux, sont en baisse de 1,4 %, mais ce léger répit est rapidement effacé par d’autres catégories. Le poulet frais et surgelé, par exemple, a bondi de 6,2 % sur un an. StatCan rappelle aussi que les aliments transformés, comme les préparations alimentaires, augmentent de 3,2 %. Résultat : ton panier de base coûte encore plus cher qu’en 2024.

Le logement reste le plus gros problème

Le logement reste la catégorie qui pèse le plus lourd dans le portefeuille, alors que les loyers ont bondi de 5,2 % sur un an à l’échelle canadienne et de 5,9 % au Québec.

Le rapport souligne aussi une hausse marquée des primes d’assurance habitation et auto au Canada, en progression de 6,8 % et 7,3 % respectivement.

Même si Statistique Canada ne détaille pas province par province dans ce volet précis, le Québec se situe encore au-dessus de la moyenne nationale pour la croissance des prix en général, ce qui laisse croire que les loyers et coûts liés au logement continuent de tirer la note vers le haut ici aussi.

Oui, le rythme de l’inflation ralentit au pays, mais les données montrent que le Québec reste l’une des provinces où la hausse des prix est la plus forte actuellement. Et avec la montée des coûts en logement, en alimentation et en assurances, les ménages québécois n’auront pas beaucoup de répit pour l’instant.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
indice des prix à la consommationinflation au québecinflation au canadastatistique canadacout de la vie
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Inflation au Canada : le Québec affiche le taux le plus élevé au pays

Les prix à l'épicerie et le coût du logement tirent l'inflation québécoise vers le haut selon Statistique Canada.

Épicerie, logement : L’inflation grimpe ENCORE au Québec et voici quoi savoir

Ton brunch du dimanche te coûtera encore plus cher. 😲

Inflation au Québec : Voici exactement où on en est en juin 2025

Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux.

Salaire moyen en hausse : voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2025

Le Québec est loin de figurer parmi les provinces les mieux payées. 🥴

Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune

Jamais trop tard pour changer de carrière et suivre tes rêves!

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre

Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!

Walmart vs Dollarama: Voici où sont les décorations de Noël les moins chères

À toi la magie de Noël à petit prix!

OD Chypre : Les fans réagissent par milliers aux 3 couples finalistes et ça ne passe pas

« Let’s go le QC, on se met tous ensemble comme en 2023 pour le vote, mais cette fois-ci, ON NE VOTE PAS. »

Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties

Tu pourrais recevoir jusqu'à 8 000 $, l'an prochain!

Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14

Ça commence bientôt. 😍

La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

Faire ton devoir de citoyen = une BONNE mise de fonds sur une maison! 🤑

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

Budget 2025 du gouvernement Carney : On saura ce lundi s'il y aura (encore) des élections

Les députés de la Chambre des communes passeront au vote, ce soir.