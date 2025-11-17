Inflation au Québec: Les prix montent plus vite qu’au Canada en octobre 2025 et ça fait mal
Le prix de l'essence baisse, mais celui du poulet augmente en titi! 🤯🐔
Les personnes qui font l’épicerie au Québec n’ont pas la berlue : le coût de la vie continue de grimper, même si l’inflation ralentit un peu ailleurs au pays. Les nouvelles données de Statistique Canada confirment que les prix augmentent plus vite ici qu’au Canada en général, ce qui n’aide pas les ménages qui tentent de boucler leur budget.
À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties
Selon l’organisme fédéral, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,2 % au pays en octobre 2025, un léger ralentissement par rapport à septembre. Au Québec, l’histoire est différente : l’inflation atteint 3,2 %, un taux nettement plus élevé que la moyenne nationale.
Même si Statistique Canada note un ralentissement dans la croissance des prix en épicerie, les prix des aliments achetés en magasin ont grimpé de 3,4 % sur un an d'un bout à l'autre du pays, après une hausse de 4 % en septembre.
Les légumes frais, eux, sont en baisse de 1,4 %, mais ce léger répit est rapidement effacé par d’autres catégories. Le poulet frais et surgelé, par exemple, a bondi de 6,2 % sur un an. StatCan rappelle aussi que les aliments transformés, comme les préparations alimentaires, augmentent de 3,2 %. Résultat : ton panier de base coûte encore plus cher qu’en 2024.
Le logement reste le plus gros problème
Le logement reste la catégorie qui pèse le plus lourd dans le portefeuille, alors que les loyers ont bondi de 5,2 % sur un an à l’échelle canadienne et de 5,9 % au Québec.
Le rapport souligne aussi une hausse marquée des primes d’assurance habitation et auto au Canada, en progression de 6,8 % et 7,3 % respectivement.
Même si Statistique Canada ne détaille pas province par province dans ce volet précis, le Québec se situe encore au-dessus de la moyenne nationale pour la croissance des prix en général, ce qui laisse croire que les loyers et coûts liés au logement continuent de tirer la note vers le haut ici aussi.
Oui, le rythme de l’inflation ralentit au pays, mais les données montrent que le Québec reste l’une des provinces où la hausse des prix est la plus forte actuellement. Et avec la montée des coûts en logement, en alimentation et en assurances, les ménages québécois n’auront pas beaucoup de répit pour l’instant.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.