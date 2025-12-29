Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Aéroport de Montréal : Plusieurs vols annulés ou retardés en raison de la mauvaise météo

À consulter avant de te déplacer pour (peut-être) rien!

Une allée de l’aéroport Montréal-Trudeau.

Plusieurs vols à l’aéroport de Montréal ont été annulés en raison du cocktail météo qui frappe le sud du Québec.

YUL Aéroport International Montréal-Trudeau | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

En raison du cocktail météo qui frappe actuellement le sud du Québec, plusieurs vols à destination de l’étranger ou d’autres régions du Canada au départ de l’aéroport Montréal-Trudeau ont été retardés, voire annulés.

À lire également : C’est le bordel pour relier les stationnements à l’aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Au moment d’écrire ces lignes, une quinzaine de départs prévus dans la journée avaient été annulés et plus d’une trentaine affichaient des retards. La situation est semblable du côté des arrivées, avec une vingtaine de vols annulés et environ une soixantaine retardés.

Sur son site Web, Air Canada, qui est le transporteur ayant le plus de vols impactés, affirme avoir révisé sa politique de billetterie « pour que les clients des vols touchés puissent modifier facilement leurs réservations sans pénalité, dans la mesure des disponibilités ».

Les conditions météo qui touchent actuellement l’aéroport international Montréal-Trudeau « pourraient avoir des répercussions sur vos plans de voyage », dit Air Canada.

Rappelons que le sud du Québec est frappé d’une pluie verglaçante qui met à rude épreuve le réseau routier.

La journée s’annonce mouvementée sur une bonne partie du Québec. De la neige accompagnée de rafales pouvant atteindre 70 km/h est attendue dans la nuit de lundi à mardi, ce qui pourrait compliquer les déplacements.

Entre 5 et 15 mm de verglas sont aussi possibles sur le Grand Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, l’Estrie, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, selon les données de MétéoMédia.

Le risque de pannes de courant est donc élevé, tout comme celui de conditions routières difficiles. À cela s’ajoutent des transitions rapides entre verglas, pluie et neige, rendant la situation encore plus imprévisible.

  • Pour consulter les départs annulés ou retardés, c'est par ici.
  • Pour consulter les arrivées annulées ou retardées, c'est par ici.
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

