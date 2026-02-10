Chute de neige : Le Grand Montréal aura une heure de pointe en PM infernale
Conduire les yeux fermés ou ouverts, il n'y aura pas de différence.
L’heure de pointe d’après-midi dans le Grand Montréal pourrait s’avérer infernale. En plus du froid qui persiste, Environnement Canada prévoit une bordée de neige importante qui tombera sur la métropole québécoise et ses environs. Le retour à la maison dans le sud-ouest du Québec ne sera pas de tout repos.
L'agence fédérale a émis ce mardi 10 février un avis de conditions routières hivernales pour le Grand Montréal en raison d’une accumulation rapide de neige rendant les chaussées glissantes.
La situation est attendue aujourd’hui, à l’heure de pointe du soir, alors que les conditions routières pourraient se détériorer rapidement. Par moments, environ deux centimètres à l’heure sont attendus, ce qui réduira la visibilité sur les routes.
Une accumulation totale d’environ dix centimètres de neige est prévue d’ici mercredi matin. Ces conditions météorologiques difficiles pourraient entraîner des retards liés aux transports.
Les automobilistes sont invité.e.s à faire preuve de prudence et à se préparer à composer avec des conditions routières changeantes et potentiellement dangereuses.
Ailleurs au Québec, notamment dans le centre de la province, le soleil sera lentement, mais sûrement, remplacé par un ciel nuageux en après-midi. C’est le cas de l’Estrie et de la Capitale-Nationale, selon l’agence fédérale.
