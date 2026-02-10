Chute de neige : Le Grand Montréal aura une heure de pointe en PM infernale

Conduire les yeux fermés ou ouverts, il n'y aura pas de différence.

Une femme à vélo durant une tempête de neige.

Une importante chute de neige sur le Grand Montréal rendra l'heure de pointe en PM infernale.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’heure de pointe d’après-midi dans le Grand Montréal pourrait s’avérer infernale. En plus du froid qui persiste, Environnement Canada prévoit une bordée de neige importante qui tombera sur la métropole québécoise et ses environs. Le retour à la maison dans le sud-ouest du Québec ne sera pas de tout repos.

À lire également : Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et voici quand il fera enfin beau

L'agence fédérale a émis ce mardi 10 février un avis de conditions routières hivernales pour le Grand Montréal en raison d’une accumulation rapide de neige rendant les chaussées glissantes.

La situation est attendue aujourd’hui, à l’heure de pointe du soir, alors que les conditions routières pourraient se détériorer rapidement. Par moments, environ deux centimètres à l’heure sont attendus, ce qui réduira la visibilité sur les routes.

Une accumulation totale d’environ dix centimètres de neige est prévue d’ici mercredi matin. Ces conditions météorologiques difficiles pourraient entraîner des retards liés aux transports.

Les automobilistes sont invité.e.s à faire preuve de prudence et à se préparer à composer avec des conditions routières changeantes et potentiellement dangereuses.

Ailleurs au Québec, notamment dans le centre de la province, le soleil sera lentement, mais sûrement, remplacé par un ciel nuageux en après-midi. C’est le cas de l’Estrie et de la Capitale-Nationale, selon l’agence fédérale.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
météo au québecmétéo à montréalneigeenvironnement canadaneige au québecprévisions météo
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Prévisions météo : Le début de l'hiver va frapper fort au Québec

Profite de l'automne, la transition saisonnière ne sera pas de tout repos.

Halloween 2025 au Québec : Voici les prévisions météo et tu risques d'être déçu

Est-ce que certaines villes vont ENCORE déplacer l'Halloween!?

Prévisions météo au Québec : Voici à quoi t'attendre en septembre 2025

On reste en shorts ou on sort les petites laines?

44 chantiers de construction sont prévus dans le Grand Montréal cet automne

« Au prochain cône orange, tournez à gauche. »

Le gouvernement du Canada embauche avec un sec. 5 au Québec et offre jusqu'à 85 266 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

Caro Vezina d'OD se confie sur sa performance avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

C'était juste incroyable! 🔥

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le Canada est en feu! 🥈🥇🥉🇨🇦

8 des meilleurs restos « à volonté » à Montréal qui ne sont pas des buffets

Tu ne resteras pas sur ta faim en tout cas!

Crise à Cuba : Une autre compagnie aérienne canadienne annule ses vols à partir du Québec

Et ce n'est pas que pour quelques jours...

Ces 4 Québécois vont compétitionner aux JO de Milan-Cortina, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

Cette petite ville de l'Ontario au charme de conte de fées est parfaite pour un roadtrip

Pour une escapade des plus romantique!

Voici le salaire pour t'acheter une maison dans ces 9 régions du Québec actuellement

As-tu le budget pour vivre à Montréal, Québec ou Saint-Jean-sur-Richelieu?

King Melrose revient sur son jeu chaotique à Big Brother et s'ouvre sur ce qu'on n'a pas vu

Il affirme que ce n'est pas lui qui a dévoilé l'alliance des Croquettes à Mona. 👀

Faux rabais : Canadian Tire est condamnée à payer une amende​ de 1,3 M$: Voici quoi savoir

Ta bonne affaire n’en était peut-être pas une... 😬