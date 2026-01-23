Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et tu devras endurer la neige
La saison des terrasses va se faire attendre... 🍹
Au moment d’écrire ces lignes, le Québec s’apprête à subir un vortex polaire qui placera la province parmi les endroits les plus froids au monde. Les prévisions météo pour le printemps viennent toutefois d’être dévoilées et, bonne nouvelle, un tel épisode ne devrait pas se reproduire. Cela dit, il y a un mais...
À lire également : Crédits d'impôt: Voici le montant maximal que tu peux obtenir si tu habites seul au Québec
L’édition 2026 de l’Almanach canadien des fermiers a publié ces plus récentes prévisions météorologiques à long terme pour la Belle Province et le reste du pays. Malheureusement, pour ceux et celles qui comptaient sur une ouverture précoce des terrasses seront déçu.e.s.
Selon ses calculs basés sur des formules vieilles de plus de 200 ans qui tiennent compte notamment de l’activité solaire, la position des planètes et de données météorologiques historiques, les mois d’avril et de mai verront leur mercure être inférieur aux normales saisonnières.
L’Almanach canadien prévoit un printemps plus humide qu’habituellement sur une grande partie du territoire. Le sud-est de la province, tout comme les régions plus au nord, devrait recevoir davantage de précipitations, alors que certains secteurs du sud pourraient s’en tirer avec des conditions plus près des normales saisonnières.
En avril, le cocktail météo devrait inclure autant de la neige que de la pluie. C’est bien pour les amateurs et amatrices de ski de fond, mais peut-être pas pour ceux et celles qui aiment faire du rouli-roulant dans les rues de leur quartier.
Somme toute, un répit surviendra le mois suivant, en mai. Des périodes d’orages sont toutefois prévues tout au long du mois.
Voici les prévisions prévues pour les mois d’avril et de mai 2026, selon l’Almanach des fermiers :
Avril 2026
- Température moyenne de 9 °C, soit 1 °C sous la normale.
- Précipitations totales de 90 mm, ce qui représente 30 mm de plus que la moyenne.
- 1er au 4 avril : Temps frisquet. Soleil par moments, avec de la neige et de la pluie dans l’est et des averses à l’ouest.
- 5 au 8 avril : Conditions froides et instables. Mélange de pluie et de neige, surtout dans l’est.
- 9 au 14 avril : Temps frais. Averses de pluie et de neige à l’ouest, avec quelques périodes ensoleillées.
- 15 au 18 avril : Retour d’un temps froid, accompagné d’averses.
- 19 au 22 avril : Amélioration notable. Temps plus chaud et généralement ensoleillé.
- 23 au 30 avril : Fin de mois plus douce, mais marquée par des averses fréquentes.
Mai 2026
- Température moyenne de 11 °C, soit 1 °C sous la normale.
- Précipitations totales de 145 mm, environ 40 mm au-dessus de la moyenne.
- 1er au 4 mai : Début de mois froid et pluvieux.
- 5 au 7 mai : Temps toujours frais, avec de la pluie persistante.
- 8 au 12 mai : Réchauffement progressif, mais averses encore présentes.
- 13 au 18 mai : Conditions fraîches et nuageuses, avec des épisodes de pluie.
- 19 au 25 mai : Temps plus chaud, mais instable, avec des averses récurrentes.
- 26 au 31 mai : Fin du mois plus ensoleillée et chaude, avec quelques averses possibles.