Montréal est parmi les meilleures villes au monde pour élever des enfants : Voici pourquoi
Une seule ville canadienne s'est mieux classée que la métropole.
Si tu envisages de fonder une famille à Montréal, il y a une bonne nouvelle : malgré la hausse du coût des loyers, la métropole québécoise figure parmi les 50 meilleures villes au monde pour élever des enfants, selon un tout nouveau classement international. Ce n’est toutefois pas LA place au Canada.
Montréal se classe 32e sur 50 villes analysées dans l’index des meilleurs endroits au monde pour fonder une famille, réalisé par l’entreprise australienne Compare the Market. Elle se retrouve à deux rangs derrière Toronto, seule autre ville canadienne du palmarès.
L’étude compare plusieurs grandes villes à travers le globe en se basant sur différents critères, comme la sécurité, le coût de la vie, les activités pour les enfants, les congés parentaux, les espaces verts et les dépenses en éducation.
Parmi les éléments qui contribuent à la position de Montréal dans ce classement, on retrouve notamment un score de sécurité de 81, l’un des plus élevés du classement.
La ville profite aussi d’un bon indice de bonheur national de 6.803 sur 10, un facteur qui reflète la qualité de vie générale dans le pays.
Un coût de la vie plus abordable que plusieurs grandes villes
L’un des éléments qui joue en faveur de Montréal dans ce classement est, contre toute attente, son coût de la vie. Selon l’étude, une famille de quatre personnes doit prévoir en moyenne 4 849 $ par mois pour vivre dans la métropole francophone d’Amérique.
Un montant qui demeure inférieur à celui observé dans plusieurs grandes villes du palmarès. À titre de comparaison, une famille de quatre personnes doit débourser environ 8 385 $ par mois à New York, soit presque le double.
La métropole se démarque aussi par son offre d’activités familiales. L’analyse recense plus de 100 activités et attractions adaptées aux enfants, un chiffre basé sur les expériences familiales répertoriées sur TripAdvisor.
L’étude prend également en compte les politiques publiques liées à la famille. Au Canada, les parents ont accès à 17 semaines de congé parental combiné.
Le pays consacre par ailleurs environ 1,6 % de son produit intérieur brut aux prestations familiales, tandis que 4,9 % du PIB sont investis en éducation.
Enfin, le taux de vaccination des enfants atteint 84,67 %, un autre indicateur utilisé pour mesurer la qualité de vie des familles.
Voici les villes qui dominent le classement
Plusieurs villes australiennes dominent le haut du classement. La ville de Brisbane arrive en première position, notamment grâce à son grand nombre d’espaces verts et à son niveau élevé de sécurité.
Le top 5 des meilleures villes pour élever une famille comprend :
- Brisbane, Australie
- Londres, Royaume-Uni
- Auckland, Nouvelle-Zélande
- Helsinki, Finlande
- Sydney, Australie
Même si Montréal ne figure pas dans le top 10, sa présence dans le top 50 mondial montre qu’elle demeure une ville relativement attrayante pour les familles. Et avec ses nombreux parcs, ses activités familiales et sa qualité de vie reconnue, la métropole continue de se tailler une place parmi les grandes villes où il fait bon élever des enfants.
