La STM embauche des chauffeurs d’autobus avec un sec. 5 et la paye est de 28,95$ à 35,64$/h
Si tu as ton permis et un peu d'expérience à la clientèle, c'est pour toi!
La Société de transport de Montréal (STM) est actuellement à la recherche de chauffeurs et chauffeuses d’autobus pour combler des postes permanents à temps plein. C'est donc une bonne nouvelle pour les gens sans diplôme postsecondaire qui sont à la recherche d'un emploi payant, puisque l'organisation offre un salaire horaire qui varie entre 28,95 $ et 35,64 $, auquel peuvent s’ajouter différentes primes.
Dans ce rôle, les personnes embauchées conduisent un autobus sur le réseau urbain afin d’assurer les déplacements de la clientèle à travers Montréal. Elles travaillent sous la supervision d’un.e chef.fe d’opérations et veillent à offrir un service sécuritaire et fiable, tout en respectant les règles ainsi que les horaires établis.
Les postes sont permanents et prévoient un horaire de 40 heures par semaine. Les personnes retenues doivent toutefois être disponibles pour différents quarts de travail, soit le jour, le soir, la nuit, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés. Le travail se déroule sur l’ensemble du territoire de l’île de Montréal.
Pour poser sa candidature, il faut détenir un diplôme d’études secondaires (DES), un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une équivalence reconnue. Au moins une année d’expérience en service à la clientèle est aussi demandée. Un permis de conduire valide de classe 5 au Québec est requis, de même qu’un minimum de 36 mois d’expérience de conduite reconnue par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Les personnes qui possèdent déjà un permis de classe 1 ou 2 pourraient être avantagées.
Le dossier de conduite doit refléter un bon comportement sur la route. Il ne peut pas compter plus de trois points d’inaptitude et ne doit pas inclure de suspension ou de sanction grave au registre de la SAAQ. Une bonne maîtrise du français est également nécessaire.
Du côté des avantages, la STM met notamment de l’avant un régime de retraite à prestations déterminées, des assurances collectives pour les employé.e.s et leur famille ainsi que l’accès gratuit au transport collectif sur tout le réseau de la STM et de ses partenaires.
À noter que les recrues doivent suivre une formation interne d’une durée de 25 jours, qui est rémunérée au taux du salaire minimum en vigueur.
Tu as un intérêt pour cette offre? N'hésite pas à soumettre ta candidature directement sur le site de la STM pour tenter ta chance!
Emploi : Chauffeurs et chauffeuses d’autobus
Salaire : De 28,95 $ à 35,64 $ de l'heure
Employeur : La Société de transport de Montréal (STM)
