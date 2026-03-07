Cette magnifique plage avec vue unique au Québec est idéale pour une escapade d'été
Toi + ta personne préférée + le coucher de soleil sur la plage = le RÊVE!
Quand tu penses à partir en road trip estival au Québec, tu songes sûrement à une destination avec des rues coquettes, des étendues de sable doré et des activités de plages amusantes à faire sous le soleil. Sache que la province ne manque pas d'endroits qui t'offrent exactement ce dont tu rêves pour l'été 2026 et si ton voyage te mène en Gaspésie, ne manque pas de visiter la plage de Haldimand.
Son paysage idyllique, situé à moins de dix kilomètres du centre de Gaspé, en fait l'un des plus beaux endroits du genre au Québec, alors que tu peux profiter de la vue sur le parc Forillon tout en te rafraichissant dans les vagues d'eau salée.
Ainsi, pour des journées d’été dignes d’une carte postale, prépare ton maillot, ton livre préféré et planifie ta virée, parce que ce coin-là vaut clairement le détour.
Sur place, tout est pensé pour que tu puisses t’installer confortablement : aires de pique-nique, casse-croûte, toilettes, douches… et même un.e maître-nageur.euse en service de juin à août pour profiter de la baignade l’esprit tranquille.
En explorant les alentours, garde l’œil ouvert pour un pont pittoresque. C’est le spot parfait pour admirer la rivière, la plage et les montagnes qui se dessinent à l’horizon.
Et si tu trippes plein air, tu vas être servi.e : kayak, canot et pêche sont aussi au programme. Bref, que tu sois du type détente au soleil ou aventure sur l’eau, tu trouveras ton compte lors de cette escapade paradisiaque.
Plage de Haldimand à Gaspé
Prix : Accès et stationnement gratuit
Quand : Surveillée de la fin juin à fin août
Adresse : 53, rue de la Plage, Gaspé, QC