Ce village au Québec te donne l’impression d’être ailleurs avec ses immenses dunes uniques

Tu peux même voir des baleines!

La plage des dunes de Tadoussac. Droite : Une personne sur les dunes de Tadoussac.

Plage au Québec : ces dunes offrent la destination d'été parfaite.

@sylodeau | Instagram, @camlabrie | Instagram
Éditrice Junior

Si tu cherches un lieu vraiment unique au Québec pour tes vacances d’été, celui-ci risque de te faire rêver. Imagine : du sable chaud sous les pieds, le fleuve à perte de vue et une plage qui donne presque l’impression d’avoir quitté la province… sans avoir à prendre l'avion pour ton voyage.

À lire également : Cette plage aux eaux cristallines longue de 12 km au Québec promet des vacances de rêve

À Tadoussac, petit village d’à peine 800 habitant.e.s aux portes de la Côte-Nord, se cache un paysage qu’on ne retrouve nulle part ailleurs au Québec. De gigantesques « dunes » surplombent la baie du Moulin-à-Baude et créent un panorama presque irréel. Et ce n’est pas juste joli : ces formations sont en fait deux immenses terrasses marines révélées par la fonte des glaciers il y a environ 10 000 ans. Oui, en visitant les lieux, tu marches littéralement sur un morceau d’histoire.

Du haut des pentes sablonneuses, la vue sur l’estuaire est grandiose. Le vent, l’odeur salée, l’horizon infini… on se sent minuscule devant toute cette beauté. En descendant, tu arrives sur une plage parfaite pour flâner, t’étendre au soleil ou simplement respirer à fond. À marée basse, tu peux même rejoindre une chute qui se déverse dans la baie, un détail qui rend l’endroit encore plus magique.

Tu peux te tremper les pieds dans l'eau (ou y plonger si tu es courageux.se), mais attention : l’eau est froide, et même frette en bon québécois.

Si tu préfères éviter de patauger dans le fleuve frisquet, tu peux toujours opter pour une balade sur le sentier de l’Estuaire, qui t’amène vers un belvédère avec une vue imprenable sur les dunes et la forêt alentour.

Le meilleur dans tout ça? C’est à seulement six kilomètres du centre du village, via le chemin du Moulin-à-Baude. Il y a un stationnement et quelques tables pour pique-niquer, ce qui est parfait pour transformer l’escapade en petite journée de rêve.

Ajoute à ça les croisières aux baleines, les sentiers, les circuits patrimoniaux et les boutiques d’artisan.e.s, et tu as une destination qui sort complètement de l’ordinaire. Un coin du Québec qui prouve qu’on n’a pas besoin d'aller bien loin pour être dépaysé.e.

Les dunes de sable de Tadoussac 

Adresse : Chem. de la Rivière-du-Moulin-à-Baude, Tadoussac, QC

Site Internet de la municipalité de Tadoussac

From Your Site Articles
voyage au québecroad trip au québecplages au québecbucket list de narcity
QuébecCanadaVoyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Cette plage de rêve de 22 km unique au Québec mérite une place sur ta bucket list de l'été

Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!

8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps

Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍

6 petites villes au Québec qui sont absolument sublimes pour un road trip en automne

Des vibes de carte postale à chaque détour : OUI SVP! 🍂 ☀️

Ces 8 petites villes au Québec se transforment en jolis « Winter Wonderland » sous la neige

Pour un road trip digne d'un conte! 💫

Hausse de loyer en 2026 : La date limite que ton proprio doit respecter et le pourcentage

Tu n'as pas à dire oui automatiquement, mais il y a des conséquences. 👀

Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien

La #1 n’est pas au bout du monde, elle est dans les Laurentides.👀

Tigre Géant offre des rabais sur ses «dupes» beauté de marques et certains sont moins de 2$

À toi les économies!

Statistique Canada embauche et offre jusqu’à 61 761 $ par année sans exiger de diplôme

Pas de diplôme? Pas de problème! Il y a des postes dans une soixantaine de villes.

Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir

Les pourparlers seraient dans un cul-de-sac...

Cette friperie à Montréal offre des morceaux de marque à petits prix

Ton nouveau « spot » de trouvailles de marque t'attend!

Une agente de bord avec 17 ans d’expérience nous confie les choses à ne PAS faire en avion

Si tu prends l’avion bientôt, lis ça avant d’embarquer!

Sécurité de la vieillesse : Un dépôt allant jusqu'à 816 $ arrive très bientôt au Québec

À point pour arrondir ta fin du mois!

7 crédits et prestations que les célibataires québécois peuvent recevoir en mars 2026

Des centaines, voire des milliers de dollars pourraient t'attendre! 💰

Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec

La saison préférée des contribuables commence TRÈS bientôt! 🤓