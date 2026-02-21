Ce village au Québec te donne l’impression d’être ailleurs avec ses immenses dunes uniques
Tu peux même voir des baleines!
Si tu cherches un lieu vraiment unique au Québec pour tes vacances d’été, celui-ci risque de te faire rêver. Imagine : du sable chaud sous les pieds, le fleuve à perte de vue et une plage qui donne presque l’impression d’avoir quitté la province… sans avoir à prendre l'avion pour ton voyage.
À Tadoussac, petit village d’à peine 800 habitant.e.s aux portes de la Côte-Nord, se cache un paysage qu’on ne retrouve nulle part ailleurs au Québec. De gigantesques « dunes » surplombent la baie du Moulin-à-Baude et créent un panorama presque irréel. Et ce n’est pas juste joli : ces formations sont en fait deux immenses terrasses marines révélées par la fonte des glaciers il y a environ 10 000 ans. Oui, en visitant les lieux, tu marches littéralement sur un morceau d’histoire.
Du haut des pentes sablonneuses, la vue sur l’estuaire est grandiose. Le vent, l’odeur salée, l’horizon infini… on se sent minuscule devant toute cette beauté. En descendant, tu arrives sur une plage parfaite pour flâner, t’étendre au soleil ou simplement respirer à fond. À marée basse, tu peux même rejoindre une chute qui se déverse dans la baie, un détail qui rend l’endroit encore plus magique.
Tu peux te tremper les pieds dans l'eau (ou y plonger si tu es courageux.se), mais attention : l’eau est froide, et même frette en bon québécois.
Si tu préfères éviter de patauger dans le fleuve frisquet, tu peux toujours opter pour une balade sur le sentier de l’Estuaire, qui t’amène vers un belvédère avec une vue imprenable sur les dunes et la forêt alentour.
Le meilleur dans tout ça? C’est à seulement six kilomètres du centre du village, via le chemin du Moulin-à-Baude. Il y a un stationnement et quelques tables pour pique-niquer, ce qui est parfait pour transformer l’escapade en petite journée de rêve.
Ajoute à ça les croisières aux baleines, les sentiers, les circuits patrimoniaux et les boutiques d’artisan.e.s, et tu as une destination qui sort complètement de l’ordinaire. Un coin du Québec qui prouve qu’on n’a pas besoin d'aller bien loin pour être dépaysé.e.
Les dunes de sable de Tadoussac
Adresse : Chem. de la Rivière-du-Moulin-à-Baude, Tadoussac, QC