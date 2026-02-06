Cette plage de rêve de 22 km unique au Québec mérite une place sur ta bucket list de l'été

Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!

Une personne sur la plage de la Dune du Sud. Droite : La plage de la Dune du Sud.

La plage de la Dune du Sud au Québec.

@lily_lefrancois | Instagram, @marie__claude__ | Instagram
Éditrice Junior

Oublie tout ce que tu crois savoir sur les plages du Québec. Au cœur du golfe du Saint-Laurent, il existe une vaste plage lumineuse assez dépaysante pour te donner l'impression d'être en vacances dans un paysage tropical. Afin de passer une journée à te prélasser sur le sable doré, Direction l’Île du Havre aux Maisons, aux Îles-de-la-Madeleine, où se cache l’une des plages les plus spectaculaires du Québec.

À lire également : Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec

La Dune du Sud s’étend sur près de 22 kilomètres de sable blond, bordée de falaises aux teintes rouge brique où sont nichées des grottes naturelles accessibles à marée basse.

Aménagée sans jamais perdre son côté naturel, la plage propose des tables de pique-nique, des toilettes et de larges espaces où s’installer pour profiter pleinement du paysage. À l'horizon le golfe du Saint-Laurent déploie ses eaux salées, là où le fleuve rencontre l’Atlantique. Même si les vagues de cette région ne sont pas les plus chaudes, en plein été, l’eau peut atteindre environ 18 °C en août, ce qui est assez pour une baignade revigorante, bien que frisquette.

La Dune du Sud est donc intéressante pour les gens qui veulent relaxer devant une vue à couper le souffle et faire de longues marches au coucher du soleil, mais aussi un endroit pour les personnes qui aiment l'aventure. Kayak, kitesurf et planche à voile sont à leur portée, même si les vents et les courants s’adressent davantage aux adeptes intermédiaires ou expérimenté.e.s.

Que tu choisisses d’y passer la journée à lire sous le soleil, de partager un repas les pieds dans le sable ou de multiplier les activités nautiques, cette plage offre un dépaysement rare pour un endroit situé au Québec. Un lieu à découvrir au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour réaliser à quel point la province peut encore surprendre.

 Plage de la Dune du Sud

Adresse : Chemin de la Dune-du-Sud, Havre-aux-Maisons, QC

Site Internet de Tourisme Îles de la Madeleine


voyage au québec
road trip au québec
plages au québec
Québec
Canada
Voyage
  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

