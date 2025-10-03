Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

La passerelle du Parc national d'Oka . Droite : Une personne dans un parc de Montréal.

Des sentiers avec passerelles près de Montréal.

Parc national d'Oka | Facebook, @elypix.ca | Instagram
Éditrice Junior

Le Québec offre une multitude de façons de jouir des couleurs d'automne, allant des pique-niques dans les parcs, aux activités comme la tyrolienne, en passant bien évidemment par les sentiers de randonnée menant vers des paysages sublimes. Si tu adores te promener paisiblement dans la nature, on a justement rassemblé neuf sentiers avec des passerelles près de Montréal qui te permettent de profiter de la vue sans faire trop d'effort.

À lire également : 8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

Que tu préfères rester à proximité de la ville ou parcourir une à deux heures de route, l’automne t’attend avec des paysages colorés et une nature débordante de vie.

Parc-nature du Bois-de-Liesse

Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée

Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h

Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le parc-nature du Bois-de-Liesse, qui traverse plusieurs quartiers de Montréal et Dollard-des-Ormeaux, est l’endroit parfait pour une balade relaxante. Arbres centenaires, passerelles, ponts et belvédères sur la rivière des Prairies t’offrent un décor idéal pour admirer l’arrivée des teintes automnales.

Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures à l’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.

Site Internet de la ville de Montréal

Le sentier de la Rivière-de-la-Tortue

Prix : Gratuit

Quand : Ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil

Adresse : Sentier de la Rivière-de-la-Tortue - 40, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le parc d’interprétation de la nature de Candiac propose un sentier sur passerelles de deux kilomètres longeant la rivière de la Tortue. Tout au long de ta promenade, tu pourras admirer le bord de l’eau, les arbres colorés et t’arrêter aux aires de repos ainsi qu’aux belvédères pour t’imprégner de l’ambiance automnale.

Accessibilité : Des escaliers mènent au parc et la verdure peut empiéter sur le passage

Site Internet de la ville de Candiac

Refuge faunique Marguerite-d'Youville

Prix : 9 $ par adulte, 7,65 $ pour les résident.e.s de Châteauguay

Quand : Tous les jours, du lever au coucher du soleil

Adresse : Refuge faunique Marguerite-d'Youville - 480, boul. D’Youville, Châteauguay, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Châteauguay, le Refuge faunique Marguerite-d’Youville t’offre huit kilomètres de sentiers à explorer, dont certains sur de charmantes passerelles. Avec des tables à pique-nique, un audioguide et des panneaux d’interprétation, tout est prévu pour une sortie nature des plus agréables.

Accessibilité : Les sentiers ne sont pas aménagés pour les fauteuils roulants, ni pour les poussettes parapluies

Site Internet de l'île Saint-Bernard

La passerelle du Parc écoforestier de Johnville

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours de 8 h jusqu'au coucher du soleil

Adresse : Parc écoforestier de Johnville - 3999, ch. North, Cookshire-Eaton, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec un écosystème rare pour la région des Cantons-de-l’Est, le Parc écoforestier de Johnville te permet de découvrir une faune et une flore riches grâce à près de six kilomètres de sentiers pédestres divisés en quatre chemins distincts. Entre les arbres aux feuilles rouges et la belle passerelle en bois parsemée de panneaux d'interprétation, le paysage est à couper le souffle.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Nature Cantons-de-l’Est

Le Boisé du Tremblay

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours à partir de 6 h

Adresse : Le Boisé du Tremblay - 2260, ch. du Tremblay, Longueuil, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Longueuil, le Boisé du Tremblay t’invite à explorer ses 260 hectares de nature protégée. En empruntant ses 2,5 km de sentiers et ses 800 m de passerelles, tu avanceras au rythme des feuillages, entre chants d’oiseaux et jeux de lumière filtrant à travers les arbres. Des aires de repos et des points d’observation t’offrent des haltes paisibles pour admirer la richesse du paysage. C’est l’endroit idéal pour t’évader en bordure de la ville et t’accorder une parenthèse de déconnexion, sans avoir à y consacrer toute une journée.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants

Site Internet de la ville de Longueuil

Parc écomaritime de l'Anse-du-Port

Prix : Gratuit

Quand : Tous les jours de 7 h à 23 h

Adresse : Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, Chemin du fleuve O., Nicolet, QC

Pourquoi tu dois y aller : L'un des incontournables à une heure et demie de Montréal est le Parc écomaritime de l’Anse-du-Port. Sa passerelle de 710 mètres offre une immersion totale dans ce site naturel et tu peux même monter au sommet d'une tour d’observation de 40 pieds pour admirer le lac Saint-Pierre. Avec ses sentiers pédestres et ses panneaux d’interprétation, c’est un lieu idéal pour une journée d’exploration.

Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Site Internet de la ville de Nicolet

La grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard

Prix : Accès gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée

Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h

Adresse : Grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard - 2115, ch. du Bord-du-Lac, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, le parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard abrite l’une des plus longues passerelles du Québec à traverser un marais. En parcourant ses passages de 500 m et 100 m, tu te retrouveras plongé.e au cœur d’un décor naturel unique, entre eau, végétation et faune discrète. Le site offre aussi sept kilomètres de sentiers, un belvédère avec vue imprenable et des aires de pique-nique. C'est donc un endroit à mettre sur ta bucket list.

Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse

Site Internet de la ville de Montréal

Parc national d'Oka

Prix : 10,10 $ par adulte pour l'accès journalier

Quand : Ouvert à l'année

Adresse : Parc national d'Oka - 2020 ch. d'Oka, Oka, QC

Pourquoi tu dois y aller : Lors que L'automne se présente, le parc national d’Oka offre un cadre magnifique pour se promener en nature. Une boucle de quatre kilomètres de niveau facile te fait visiter les bois et un marais à partir du poste d'accueil de la Grande Baie. Ainsi, durant plus ou moins une heure, des passerelles, l'écosystème d'une érablière argentée, et une tour de trois étages te feront découvrir le panorama.

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite

Site Internet de la Sépaq

From Your Site Articles
randonnées au québecrandonnées avec passerellespasserelles en forêtpasserelles près de montréalparc-nature du bois-de-l'île-bizardparc écomaritime de l'anse-du-portrefuge faunique marguerite-d'youvillele sentier de la rivière-de-la-tortuela passerelle du parc écoforestier de johnvillele boisé du tremblayparc national d'okarandonnées près de montréalparc-nature du bois-de-liesserandonnée automne montréal
MontréalCanadaChoses à faireQuébecChoses à faire

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

8 sentiers avec passerelles parfaits pour une escapade à moins de 2 h de Montréal

Ta « bucket list » est prête! ☀️

La bucket list des activités à faire au Québec avant la fin de l’été 2025

Profite de l'été à fond! ☀️

8 randonnées faciles à moins de 3 h de Montréal pour profiter des paysages sans trop suer

Ton souffle sera coupé par la vue uniquement!

8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

La « bucket list » ultime de l'automne! 😍

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑

Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

Il y aura même une maison hantée! 🍿

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays depuis janvier 2025

L'année n'est même pas terminée, encore... 🤯

L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien

Une belle façon de commencer octobre!💰

7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci

C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸

Dollarama vend des mini fers plats à 5 $, mais on ne sait pas jusqu’à quand

Quelque chose nous dit qu'il n'y en aura pas pendant très longtemps sur les tablettes. 🤯👀