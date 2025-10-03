8 sentiers avec passerelles près de Montréal pour des balades d’automne féériques
Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂
Le Québec offre une multitude de façons de jouir des couleurs d'automne, allant des pique-niques dans les parcs, aux activités comme la tyrolienne, en passant bien évidemment par les sentiers de randonnée menant vers des paysages sublimes. Si tu adores te promener paisiblement dans la nature, on a justement rassemblé neuf sentiers avec des passerelles près de Montréal qui te permettent de profiter de la vue sans faire trop d'effort.
Que tu préfères rester à proximité de la ville ou parcourir une à deux heures de route, l’automne t’attend avec des paysages colorés et une nature débordante de vie.
Parc-nature du Bois-de-Liesse
Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le parc-nature du Bois-de-Liesse, qui traverse plusieurs quartiers de Montréal et Dollard-des-Ormeaux, est l’endroit parfait pour une balade relaxante. Arbres centenaires, passerelles, ponts et belvédères sur la rivière des Prairies t’offrent un décor idéal pour admirer l’arrivée des teintes automnales.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures à l’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.
Le sentier de la Rivière-de-la-Tortue
Prix : Gratuit
Quand : Ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil
Adresse : Sentier de la Rivière-de-la-Tortue - 40, ch. Saint-François-Xavier, Candiac, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le parc d’interprétation de la nature de Candiac propose un sentier sur passerelles de deux kilomètres longeant la rivière de la Tortue. Tout au long de ta promenade, tu pourras admirer le bord de l’eau, les arbres colorés et t’arrêter aux aires de repos ainsi qu’aux belvédères pour t’imprégner de l’ambiance automnale.
Accessibilité : Des escaliers mènent au parc et la verdure peut empiéter sur le passage
Refuge faunique Marguerite-d'Youville
Prix : 9 $ par adulte, 7,65 $ pour les résident.e.s de Châteauguay
Quand : Tous les jours, du lever au coucher du soleil
Adresse : Refuge faunique Marguerite-d'Youville - 480, boul. D’Youville, Châteauguay, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Châteauguay, le Refuge faunique Marguerite-d’Youville t’offre huit kilomètres de sentiers à explorer, dont certains sur de charmantes passerelles. Avec des tables à pique-nique, un audioguide et des panneaux d’interprétation, tout est prévu pour une sortie nature des plus agréables.
Accessibilité : Les sentiers ne sont pas aménagés pour les fauteuils roulants, ni pour les poussettes parapluies
La passerelle du Parc écoforestier de Johnville
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours de 8 h jusqu'au coucher du soleil
Adresse : Parc écoforestier de Johnville - 3999, ch. North, Cookshire-Eaton, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec un écosystème rare pour la région des Cantons-de-l’Est, le Parc écoforestier de Johnville te permet de découvrir une faune et une flore riches grâce à près de six kilomètres de sentiers pédestres divisés en quatre chemins distincts. Entre les arbres aux feuilles rouges et la belle passerelle en bois parsemée de panneaux d'interprétation, le paysage est à couper le souffle.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Le Boisé du Tremblay
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours à partir de 6 h
Adresse : Le Boisé du Tremblay - 2260, ch. du Tremblay, Longueuil, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Longueuil, le Boisé du Tremblay t’invite à explorer ses 260 hectares de nature protégée. En empruntant ses 2,5 km de sentiers et ses 800 m de passerelles, tu avanceras au rythme des feuillages, entre chants d’oiseaux et jeux de lumière filtrant à travers les arbres. Des aires de repos et des points d’observation t’offrent des haltes paisibles pour admirer la richesse du paysage. C’est l’endroit idéal pour t’évader en bordure de la ville et t’accorder une parenthèse de déconnexion, sans avoir à y consacrer toute une journée.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants
Parc écomaritime de l'Anse-du-Port
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours de 7 h à 23 h
Adresse : Parc écomaritime de l'Anse-du-Port, Chemin du fleuve O., Nicolet, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'un des incontournables à une heure et demie de Montréal est le Parc écomaritime de l’Anse-du-Port. Sa passerelle de 710 mètres offre une immersion totale dans ce site naturel et tu peux même monter au sommet d'une tour d’observation de 40 pieds pour admirer le lac Saint-Pierre. Avec ses sentiers pédestres et ses panneaux d’interprétation, c’est un lieu idéal pour une journée d’exploration.
Accessibilité : Non accessible aux personnes à mobilité réduite
La grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard
Prix : Accès gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Grande passerelle du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard - 2115, ch. du Bord-du-Lac, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, le parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard abrite l’une des plus longues passerelles du Québec à traverser un marais. En parcourant ses passages de 500 m et 100 m, tu te retrouveras plongé.e au cœur d’un décor naturel unique, entre eau, végétation et faune discrète. Le site offre aussi sept kilomètres de sentiers, un belvédère avec vue imprenable et des aires de pique-nique. C'est donc un endroit à mettre sur ta bucket list.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse
Parc national d'Oka
Prix : 10,10 $ par adulte pour l'accès journalier
Quand : Ouvert à l'année
Adresse : Parc national d'Oka - 2020 ch. d'Oka, Oka, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors que L'automne se présente, le parc national d’Oka offre un cadre magnifique pour se promener en nature. Une boucle de quatre kilomètres de niveau facile te fait visiter les bois et un marais à partir du poste d'accueil de la Grande Baie. Ainsi, durant plus ou moins une heure, des passerelles, l'écosystème d'une érablière argentée, et une tour de trois étages te feront découvrir le panorama.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
