Cuba et 5 autres destinations dans le sud visées par un avertissement de voyage du Canada
Vaut mieux t'informer avant de planifier un séjour au soleil. ✈️
Haut taux de criminalité, catastrophes naturelles, présences de cartels, terrorisme : : le gouvernement du Canada met régulièrement à jour ses conseils et avertissements de voyage à l’intention des voyageurs et voyageuses qui souhaitent visiter certaines destinations vacances populaires, notamment dans le sud, dont à Cuba.
Les avertissements émis par le gouvernement canadien sont classés en quatre niveaux de risque : « Prenez des mesures de sécurité normales », « Faites preuve d’une grande prudence », « Évitez tout voyage non essentiel » et « Évitez tout voyage ».
Bien sûr, ce ne sont que des conseils. La population canadienne est libre de faire ce qu’elle veut lorsque vient le temps de choisir une destination pour ses prochaines vacances, même au soleil, même si cette décision pourrait grandement impacter sa sécurité sur place.
Mexique
Dernière mise à jour : 11 octobre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Détails : De fortes pluies ont provoqué d’importantes inondations et des glissements de terrain ans le centre du pays, dont à Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla et Hidalgo. Plusieurs victimes ont été répertoriées. D’autres précipitations sont prévues dans les prochains jours.
Outre les catastrophes naturelles, le haut taux de criminalité (guerres de cartels, vols, agressions armées, enlèvements) fait notamment partie des avertissements.
Certains endroits précis sont d’ailleurs indiqués, comme Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San Cristobal de las Casas, Chihuahua, Manzanillo, Ixtapa/Zihuatanejo, Morelia, Patzcuaro, Monterrey, Los Mochis, Hermosillo, Guaymas/San Carlos, Puerto Peñasco, Tampico et Zacatecas.
Les autorités mexicaines continuent également de protéger les principales destinations touristiques, dont les tous inclus.
Cuba
Dernière mise à jour : 9 octobre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Détails: Selon le gouvernement du Canada, il faut faire preuve de grande prudence à Cuba en raison de pénuries de produits essentiels, notamment de nourriture, de médicaments et de carburant.
« Afin de réduire la pression exercée sur le réseau électrique, Cuba programme de longues coupures d’électricité quotidiennement », souligne également le gouvernement canadien. Ces pannes peuvent durer plus de 24 heures et impacter les hôtels, malgré l'utilisation de génératrice.
La Havane et les plages de cette île des Caraïbes font rêver, mais il vaut mieux s’y rendre en gardant la sécurité en tête. Il est conseillé de rester dans les endroits achalandés, de bien sécuriser ses objets de valeur, d’éviter de se déplacer seul la nuit et de refuser toute aide offerte de manière insistante.
Brésil
Dernière mise à jour : 9 octobre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Détails : Le taux de criminalité élevé, de même que les incidents récurrents liés aux gangs et à d’autres formes de violence dans les zones urbaines, ont poussé Ottawa à publier un avis pour le Brésil.
Le gouvernement présente même une liste précise d’endroits où tout voyage non essentiel est à éviter, en raison d’activités criminelles liées au trafic de drogue et à la contrebande d’armes menées par des groupes armés illégaux et d’autres organisations criminelles :
- à moins de 20 km de la frontière avec l’Argentine, à l’exception du parc national Iguaçu;
- à moins de 20 km de la frontière avec la Bolivie, à l’exception du parc national du Pantanal;
- à moins de 20 km de la frontière avec la Colombie;
- à moins de 20 km de la frontière avec la Guyane française;
- à moins de 20 km de la frontière avec la Guyane;
- à moins de 20 km de la frontière avec le Paraguay;
- à moins de 20 km de la frontière avec le Pérou;
- à moins de 20 km de la frontière avec le Suriname;
- à moins de 50 km de la frontière avec le Venezuela.
Le taux de criminalité est d’ailleurs élevé à plusieurs endroits au pays, dont Brasilia, Porto Alegre, Rio de Janeiro et São Paulo.
Costa Rica
Dernière mise à jour : 29 septembre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Détails : Il y a quelques bémols lorsque vient le temps de parler de sécurité au Costa Rica. Les canailles s’y prennent bien souvent en équipe et utilisent des techniques de distraction pour mener des vols de téléphones, sacs à main et passeports, notamment. Ça peut très bien survenir sur la plage que dans les magasins ou dans la rue.
Aussi, si tu loues une voiture, tu risques d’être une cible de choix, tant dans les parcs nationaux que dans les stationnements d’hôtels et de restaurants.
Pérou
Dernière mise à jour : 9 octobre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Détails : Le gouvernement du Canada suggère de faire attention en raison « du taux de criminalité élevé, des conflits sociaux et des grèves qui peuvent survenir partout dans le pays ».
Les voyages non essentiels dans certaines régions sont même déconseillés, notamment dans les départements de San Martín, de Huánuco, de San Martín, d’Ucayali et d’Apurímac.
En raison d’activités criminelles liées au trafic de stupéfiants, les régions frontalières avec la Colombie et l’Équateur sont également à éviter
République dominicaine
Dernière mise à jour : 29 septembre 2025
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence
Détails : Le taux de criminalité pousse Ottawa à émettre un avertissement pour sa population qui compte se rendre prochainement sous le soleil de la « République ».
Si l'envie te dit de te rendre à la frontière dominicano-haitienne, il faut miser sur la prudence. « Les conditions de sécurité sont très imprévisibles dans les zones frontalières entre Haïti et la République dominicaine, en particulier à Dajabón. Les troubles et les incidents sont fréquents et peuvent parfois mener à de la violence. Les services d'urgence sont souvent indisponibles près de la frontière », indique-t-on.
Les crimes violents sont également présents partout au pays, en particulier dans les grandes villes dominicaines.
« La police est souvent incapable de répondre rapidement aux appels à l'aide, surtout en dehors des stations balnéaires et des zones touristiques », dit le gouvernement canadien.
