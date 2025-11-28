Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 deals du Vendredi fou 2025 qui te font économiser gros à l'entrepôt Costco

Le « Black Friday » est arrivé!

La façade d'un Costco.

« Black Friday » : 7 deals du Vendredi fou 2025 au Costco.

Trong Nguyen | Dreamstime
Éditrice Junior

Le Vendredi fou 2025 est enfin arrivé, et Costco n’a pas attendu une minute de plus pour mettre de l’avant ses réductions, alors que les deals ont lieu depuis quelques jours déjà. Que tu magasines en ligne ou en entrepôt, plusieurs articles profitent de baisses de prix importantes.

À lire également : Best Buy : 11 des meilleurs deals du Vendredi fou 2025 avec plus de 150 $ de rabais

Cette journée demeure l’un des meilleurs moments de l’année pour mettre la main sur des produits populaires avant qu’ils ne partent en rupture de stock. Et si tu n’es pas encore membre, c’est un moment stratégique pour le devenir, puisque les offres d’aujourd’hui seront suivies d’autres rabais tout au long du week-end.

Voici donc une sélection de rabais allant jusqu'à 250 $ qui pourraient t'intéresser :

Téléviseur DEL 4K UHD de Samsung

Le t\u00e9l\u00e9viseur Samsung U7900F 75 po est en ligne sur le site du Costco.

Le téléviseur Samsung U7900F 75 po est offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 150 $

Prix : 761,75 $ (898 $ + 13,75 $ d’écofrais)

Proposant une diagonale imposante de 75 po, ce modèle 4K met à profit le processeur Crystal 4K pour améliorer la netteté et les couleurs, tandis que la technologie Motion Xcelerator assure un mouvement plus fluide en 60 Hz. La compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Apple AirPlay2 facilite le contrôle et le partage de contenu. Son grand format et ses fonctions optimisées en font une solution attrayante pour ceux et celles qui souhaitent rehausser leur installation maison.

Samsung U7900F disponible sur le site de Costco

Aspirateur balai sans fil Dreame

L\u2019aspirateur sans fil Dreame J30-W est en ligne sur le site du Costco.

L’aspirateur sans fil Dreame J30-W est présentement offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 100 $

Prix : 199,99 $ (299,99 $)

Pensé pour simplifier l’entretien quotidien, cet aspirateur propose un moteur sans balais de 450 W capable d’atteindre une puissance de 144 AW pour enlever poussière et débris de façon efficace. Son autonomie allant jusqu’à 60 minutes permet de couvrir plusieurs pièces en une seule charge, alors que l’éclairage LED intégré facilite le nettoyage des zones sombres. L’écran tactile améliore l’utilisation en offrant un accès rapide aux réglages, et son taux de filtration de 99,9 % aide à retenir les particules fines.

Dreame J30-W disponible sur le site de Costco

Aspirateur-balai sans fil Dyson

L\u2019aspirateur Dyson V12 Detect est en ligne sur le site du Costco.

L’aspirateur Dyson V12 Detect est présentement offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 250 $

Prix : 599,99 $ (849,99 $)

Si tu préfères y aller avec le chouchou des aspirateurs, le Dyson V12 Detect est un incontournable, même s'il est plus dispendieux. Il met de l’avant un éclairage laser qui révèle la poussière difficile à voir, tout en proposant jusqu’à 60 minutes d’autonomie selon le mode utilisé. Ses trois réglages de puissance s’adaptent facilement aux besoins du ménage, et sa conception légère améliore la maniabilité, même dans les zones étroites. Conçu pour les foyers avec animaux, il capte une grande proportion des particules fines et s’accompagne d’accessoires dédiés pour éliminer poils et débris avec plus de facilité.

Dyson V12 Detect disponible sur le site de Costco

Sèche-cheveux Dyson Supersonic

Le s\u00e8che-cheveux Dyson Supersonic est en ligne sur le site du Costco.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic est présentement offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 150 $

Prix : 429,99 $ (579,99 $)

Reconnu pour sa performance et sa douceur sur les cheveux, ce sèche-cheveux Dyson mise sur un séchage rapide sans chaleur extrême pour préserver la santé des fibres capillaires. Il convient à différents types de cheveux et est accompagné de cinq accessoires pour personnaliser le coiffage selon la texture désirée. Le présentoir magnétique inclus permet de garder les embouts organisés et accessibles, tout en ajoutant une touche pratique à l’espace beauté.

Dyson Supersonic disponible sur le site de Costco

Ordinateur portable Acer Aspire Go

L\u2019ordinateur portable Acer Aspire Go est en ligne sur le site du Costco.

L’ordinateur portable Acer Aspire Go est présentement offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 130 $

Prix : 770,39 $ (899,99 $ + 0,40 $ d’écofrais)

Conçu pour offrir une performance fluide au quotidien, cet ordinateur de 15,6 po mise sur un processeur Ryzen 5825U associé à 32 Go de RAM pour gérer facilement le multitâche. Son SSD de 1 To permet de stocker une grande quantité de fichiers tout en gardant une bonne rapidité d’exécution. L’écran Full HD assure une image claire pour le travail comme pour le divertissement, tandis que la carte graphique AMD Radeon intégrée soutient les tâches visuelles courantes.

Acer Aspire Go disponible sur le site de Costco

Casque d’écoute Bose

Le casque d\u2019\u00e9coute Bose QC SC est en ligne sur le site du Costco.

Le casque d’écoute Bose QC SC est présentement offert en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 210 $

Prix : 220,59 $ (429,99 $ + 0,60 $ d’écofrais)

En mettant l’accent sur le confort et la qualité audio, ce casque Bose propose jusqu’à 24 heures d’écoute avec une suppression de bruit efficace pour profiter d’un environnement sonore immersif. Sa connectivité Bluetooth 5.1 assure une liaison stable avec les appareils, tandis que son égalisation réglable permet d’ajuster le son selon tes préférences. L’ensemble offre une performance fiable pour le travail, les déplacements ou les moments de détente.

Bose QC SC disponible sur le site de Costco

Sorbetière Ninja CREAMi

La sorbeti\u00e8re Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 est en ligne sur le site du Costco.

La sorbetière Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 est présentement offerte en rabais sur le site du Costco.

Costco

Rabais : 60 $

Prix : 239,99 $ (299,99 $)

Parfaite pour varier les desserts faits maison, cette machine Ninja propose onze fonctions permettant de transformer facilement purées, mélanges congelés ou boissons en crèmes glacées, sorbets et friandises glacées. Elle vient avec quatre pintes et leurs couvercles pour préparer plusieurs saveurs à l’avance. Sa conception simple à utiliser permet d’ajuster la texture pour obtenir des résultats plus crémeux ou plus fermes selon les goûts.

Ninja CREAMi disponible sur le site de Costco


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

