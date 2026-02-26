Ces 9 hôpitaux spécialisés de Montréal sont parmi les meilleurs du genre au monde

Non, l'hôpital St-Vincent de STAT ne fait pas partie du palmarès!

Le CHUM.

Plusieurs hôpitaux spécialisés de Montréal se sont retrouvés parmi les meilleurs du genre au monde.

Même si les urgences débordent et que le réseau de la santé du Québec fait souvent les manchettes pour les mauvaises raisons, certains hôpitaux spécialisés de Montréal figurent parmi les meilleurs au monde dans leur domaine, de la cardiologie à la neurochirurgie, selon un récent classement international.

En collaboration avec la firme Statista, Newsweek a établi un classement de 250 hôpitaux en consultant des spécialistes du milieu médical et en analysant des données sur l’expérience des patients et patientes ainsi que des indicateurs de qualité provenant de plus de 2 500 établissements répartis dans 32 pays, afin d’aider la population à faire des choix éclairés.

Grosso modo, le classement publié cette semaine vise à comparer les hôpitaux à l’échelle internationale selon leur expertise dans 12 spécialités médicales, dont la cardiologie, l’oncologie, la pédiatrie, la neurologie et l’orthopédie. Il ne s’agit pas d’un classement général des établissements, mais bien d’une évaluation par spécialité.

Pour être admissibles, les hôpitaux doivent être accessibles au public et offrir des services dans la spécialité concernée.

Il faut dire que les hôpitaux montréalais qui ont été retenus dans les 12 palmarès ne figurent pas parmi les cinq meilleurs au monde. Leurs rangs méritent néanmoins d’être soulignés.

C’est d’ailleurs le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) qui récolte le plus de nominations, avec six présences sur les 12 spécialités évaluées.

De son côté, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l’établissement montréalais qui s’est le plus rapproché du sommet, grâce à une 24e place en neurochirurgie.

Voici les hôpitaux de Montréal qui ont réussi à se classer parmi la crème de la crème, selon leurs spécialités :

Institut de cardiologie de Montréal

  • 131e - Chirurgies cardiaques
  • 132e - Cardiologie

Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

  • 53e - Cardiologie
  • 139e - Gastroentérologie
  • 46e - Neurologie
  • 24e - Neurochirurgie
  • 114e - Orthopédie

Hôpital général juif

  • 87e - Cardiologie
  • 127e - Neurologie
  • 263e - Oncologie
  • 97e - Orthopédie

Hôpital Royal Victoria du CUSM

  • 188e - Cardiologie
  • 87e - Endocrinologie
  • 128e - Gastroentérologie
Le Centre du cancer des Cèdres (CUSM)
138e - Oncologie

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

  • 286e - Cardiologie
  • 137e - Endocrinologie
  • 101e - Neurologie
  • 222e - Oncologie
  • 78e - Pneumologie
  • 58e - Urologie

CHU Ste-Justine

  • 76e - Pédiatrie
Hôpital Notre-Dame
  • 131e - Pédiatrie

Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM)

  • 200e - Pédiatrie



    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

