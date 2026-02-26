Ces 9 hôpitaux spécialisés de Montréal sont parmi les meilleurs du genre au monde
Non, l'hôpital St-Vincent de STAT ne fait pas partie du palmarès!
Même si les urgences débordent et que le réseau de la santé du Québec fait souvent les manchettes pour les mauvaises raisons, certains hôpitaux spécialisés de Montréal figurent parmi les meilleurs au monde dans leur domaine, de la cardiologie à la neurochirurgie, selon un récent classement international.
À lire également : Le Québec va officiellement changer les heures d'ouverture des magasins, et ce, 7 jours sur 7
En collaboration avec la firme Statista, Newsweek a établi un classement de 250 hôpitaux en consultant des spécialistes du milieu médical et en analysant des données sur l’expérience des patients et patientes ainsi que des indicateurs de qualité provenant de plus de 2 500 établissements répartis dans 32 pays, afin d’aider la population à faire des choix éclairés.
Grosso modo, le classement publié cette semaine vise à comparer les hôpitaux à l’échelle internationale selon leur expertise dans 12 spécialités médicales, dont la cardiologie, l’oncologie, la pédiatrie, la neurologie et l’orthopédie. Il ne s’agit pas d’un classement général des établissements, mais bien d’une évaluation par spécialité.
Pour être admissibles, les hôpitaux doivent être accessibles au public et offrir des services dans la spécialité concernée.
Il faut dire que les hôpitaux montréalais qui ont été retenus dans les 12 palmarès ne figurent pas parmi les cinq meilleurs au monde. Leurs rangs méritent néanmoins d’être soulignés.
C’est d’ailleurs le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) qui récolte le plus de nominations, avec six présences sur les 12 spécialités évaluées.
De son côté, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l’établissement montréalais qui s’est le plus rapproché du sommet, grâce à une 24e place en neurochirurgie.
Voici les hôpitaux de Montréal qui ont réussi à se classer parmi la crème de la crème, selon leurs spécialités :
Institut de cardiologie de Montréal
- 131e - Chirurgies cardiaques
- 132e - Cardiologie
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
- 53e - Cardiologie
- 139e - Gastroentérologie
- 46e - Neurologie
- 24e - Neurochirurgie
- 114e - Orthopédie
Hôpital général juif
- 87e - Cardiologie
- 127e - Neurologie
- 263e - Oncologie
- 97e - Orthopédie
Hôpital Royal Victoria du CUSM
- 188e - Cardiologie
- 87e - Endocrinologie
- 128e - Gastroentérologie
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
- 286e - Cardiologie
- 137e - Endocrinologie
- 101e - Neurologie
- 222e - Oncologie
- 78e - Pneumologie
- 58e - Urologie
CHU Ste-Justine
- 76e - Pédiatrie
- 131e - Pédiatrie
Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM)
- 200e - Pédiatrie