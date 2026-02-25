Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation
Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.
Si tu espérais que le printemps 2026 fasse vite son entrée en scène pour chasser le temps hivernal, tu vas devoir revoir tes attentes, selon les plus récentes prévisions saisonnières de MétéoMédia pour le Québec. Spoiler alert : le portrait qui se dessine n'a rien d'estival.
À lire également : Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir
Selon les météorologues de MétéoMédia, le passage de l’hiver à la belle saison des bourgeons et du gazon qui retrouve les rayons du soleil s’annonce long et laborieux cette année.
Après une saison hivernale amorcée un brin plus tôt qu’à l’habitude, la tendance au froid observée au cours des derniers mois ne devrait pas s’inverser du jour au lendemain.
La transition entre La Niña, qui s’estompe, et le retour d’El Niño prévu au cours de l’été seraient en grande partie responsable de ce scénario, soutient MétéoMédia.
« Avec la dissipation anticipée de La Niña et un retour d’El Niño au cours de l’été, le passage de l’hiver à l’été devrait se faire de manière laborieuse en 2026 », indique sur le site du média André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.
Concrètement, l’ouest du Québec devrait enregistrer des températures sous les normales de saison, tandis que la vallée du Saint-Laurent, la Gaspésie et l’est de la province devraient se situer près des normales.
En temps normal, les températures moyennes sont de -2 °C en mars, 6 °C en avril et 14 °C en mai dans le sud du Québec.
Des journées en dents de scie
Ne t’attends pas non plus à une météo stable. Tu auras l’impression que le mercure est allé faire un tour à La Ronde, puisqu’il jouera aux montagnes russes tout au long du printemps, avec des poussées de douceur venues du sud des États-Unis qui viendront régulièrement contrebalancer des périodes plus froides.
« On pourrait quand même se faire surprendre par de petites allures de fin de printemps, de temps à autre, dès le mois d’avril, nuance Patrick Duplessis, météorologue à MétéoMédia. Mais ce ne seront pas des épisodes de longue durée. Il s’agirait plutôt de faux espoirs de voir quelque chose d’un peu plus estival s’installer. »
Outre le froid, les précipitations seront bien au rendez-vous, en raison de l’air froid ancré sur les Prairies canadiennes et de la douceur qui règne dans le sud des États-Unis.
Cette combinaison placera le Québec en plein cœur d’un corridor météorologique particulièrement actif et arrosé.
La neige n'a pas dit son dernier mot
Avant de ranger la pelle dans le cabanon et de sortir tes bermudas et tes chaussures de printemps, sache qu’il reste encore en moyenne 50 cm de neige à tomber dans le sud du Québec, 75 cm dans le centre et jusqu’à 100 cm dans l’est de la province.
Qui plus est, ces quantités pourraient être atteintes, voire dépassées, selon MétéoMédia. Ces importantes précipitations risquent de jouer les trouble-fête en matière d’inondations printanières.
Cela dit, la neige accumulée depuis le début de l’hiver est principalement composée de poudreuse et de neige légère. Elle contient donc moins d’eau. En soi, c’est une bonne nouvelle.
La source d’inquiétude se trouve du côté des cours d’eau, où le froid a formé une couche de glace épaisse. Le risque d’embâcles est donc élevé, et un dégel rapide combiné à de fortes précipitations pourrait aggraver la situation. Le risque d’inondation est pour l’instant jugé modéré.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.