Jour de la Marmotte 2026 : voici les prédictions sur l’arrivée du printemps au Québec

Le verdict de la célèbre marmotte est tombé, et ça donne de l'espoir! 👀

Une marmotte dans la neige. Droite : Des fleurs devant le Stade olympique.

Les marmottes du Canada ont prédit l'arrivée du printemps ce 2 février 2026.

Alla Yurtayeva | Dreamstime, Marc Bruxelle | Dreamstime
Rédaction et édition

C’est officiel : Fred, la marmotte emblématique de Val-d’Espoir, n’a pas vu son ombre lundi matin, au grand bonheur de la foule rassemblée pour cette journée bien spéciale. Selon la tradition du Jour de la marmotte, cela signifie que le printemps sera hâtif. Une excellente nouvelle pour les Québécois.e.s qui commencent sérieusement à être à bout de la météo au Québec qui ne nous a pas fait de cadeau cet hiver.

À lire également : Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et voici quand il fera enfin beau

Depuis le 19e siècle, le Jour de la marmotte est une tradition bien ancrée en Amérique du Nord. Le principe est simple : si l'animal aperçoit son ombre, il retourne se réfugier dans son terrier, annonçant six semaines de froid supplémentaires. À l'inverse, pas d'ombre signifie un printemps précoce. Et malgré tous les rebondissements des dernières années, incluant la mort de l'ancien Fred en 2023, Val-d'Espoir continue fièrement de faire vivre ce rituel mythique avec un nouveau Fred.

Roberto Blondin, maire de Saint-Thérèse-de-Gaspé et cerveau derrière le Festival de la marmotte, ne rate jamais une occasion de vanter les mérites de sa vedette à fourrure. Selon lui, Fred détiendrait le meilleur taux de prédiction parmi toutes les marmottes d'Amérique du Nord, avec un impressionnant 80 % de réussite.

Les mauvaises langues diront qu'elle a quand même une chance sur deux de tomber pile... mais bon, on veut y croire, surtout cette année, puisque les prédictions de Fred contredisent un peu celles de l'Almanach des fermiers.

En effet, cette publication bicentenaire, qui utilise une méthodologie ancestrale combinant l’observation de l'activité solaire, les cycles planétaires et l'analyse de données climatiques remontant à plus de deux siècles, a prédit un printemps difficile. Selon elle, les Québécois.e.s devront affronter des températures légèrement sous les normales saisonnières, avec une moyenne de 9 °C en avril. Ce mois serait accompagné d'environ 90 mm de précipitations. Puis, le mois de mai serait également frais, avec une température moyenne de 11 °C (un degré sous les normales), et un total de précipitations estimé à 145 mm. Il faudra sortir son parapluie!

Du côté des États-Unis, c'est une autre histoire. Punxsutawney Phil, la marmotte pennsylvanienne, a vu son ombre ce matin. Résultat : six semaines d'hiver de plus pour nos voisins du sud.

C'est à suivre!

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

