Budget 2026-2027 : 5 mesures importantes qui impacteront ton portefeuille

Avec la hausse du coût de la vie, ces petites annonces t'aideront un brin.

Un drapeau du Québec. Droite : de l'argent canadien.

Le gouvernement du Québec a annoncé quelques mesures qui impacteront ton portefeuille via son budget 2026-2027.

Paul Raillard | Unsplash, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Malgré un déficit revu à la baisse, le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec, dernier du ministre des Finances Eric Girard, ne réserve pas de surprises pour les contribuables de la classe moyenne. Somme toute, quelques mesures viendront impacter le portefeuille des Québécois et des Québécoises.

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D'entrée de jeu, il faut dire que ce huitième budget Girard n'aidera pas les contribuables du Québec à s'en sortir financièrement. Si tu t’attendais à un chèque de 500 $ comme il s’est vu par le passé ou une pause de taxes, force est d'admettre que tu seras déçu.e.

« Il n’est pas rempli de cadeaux préélectoraux ni de promesses frivoles. C’est un choix délibéré, responsable, et j’invite toutes les formations politiques en cette chambre à faire preuve de la même responsabilité à l’approche des élections du mois d’octobre », a-t-il dit lors de son discours à l'Assemblée nationale, ce mercredi 18 mars.

Voici quelques points à retenir qui impacteront ton portefeuille.

Plafonnement de la taxe scolaire

Les propriétaires d'une résidence au Québec seront probablement content.e.s d'apprendre que le gouvernement de François Legault a décidé de limiter, encore une fois, la taxe scolaire à 3 %. Cette mesure a été mise en place en 2022.

Il faut dire que cette taxe sert à renflouer les coffres du réseau scolaire. Pour ne pas pénaliser les centres de services scolaires, une subvention totale de 95,7 millions $ par année leur sera dédiée afin de combler le manque à gagner dans leurs revenus.

Le total de la facture : 449,8 millions de dollars.

Plus de place en garderies subventionnées

La ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, a annoncé la veille du dépôt du budget que le gouvernement prévoit de convertir environ 5 000 places en garderies privées non subventionnées en places subventionnées par l’État en 2026-2027.

Ainsi, des milliers de familles, qui déboursent plus de 60 $ par jour à certains endroits, pourront bientôt payer 9,65 $ par jour pour une place en garderie.

La mesure annoncée ce mardi devrait coûter au gouvernement quelque 400 millions $ sur cinq ans.

De l'argent pour certaines de tes rénos

Le programme RénoClimat est maintenu dans le budget 2026-2027, permettant aux propriétaires de recevoir des aides financières pour améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation. Il a même été bonifié.

Grâce à sa nouvelle branche RénoClimat - Adaptation, des subventions seront offertes pour rendre leur maison résiliente et adaptées aux changements climatiques.

On parle notamment de travaux pour refaire les fondations, la pose de clapet antiretour et l'isolation. Au total, la mise en œuvre de RénoClimat – Adaptation coûtera 425 millions de dollars sur cinq ans.

Pour les propriétaires qui envisagent des rénovations, il s’agit donc d’un des rares leviers concrets pour alléger à la fois les dépenses immédiates et les factures à long terme.

De l'argent pour réduire ta facture d'électricité

Le programme LogisVert d’Hydro-Québec est bonifié dans le budget, avec 158,9 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans pour encourager les ménages à adopter des équipements plus écoénergétiques.

Cette bonification est notamment proposée pour encourager les propriétaires d’immeubles locatifs à installer des thermopompes dans leurs logements, mais également l’achat d’électroménagers efficaces ou d'autres améliorations énergétiques.

Pour les ménages, l’aide peut représenter plusieurs centaines à quelques milliers de dollars, selon les travaux réalisés, en plus de générer des économies récurrentes sur les factures d’électricité.

Une aide pour tes déclarations de revenus

À l'instar du gouvernement fédéral, Québec a annoncé qu'il produira les déclarations de revenus des personnes vulnérables qui ne les font pas.

Cette mesure devrait toucher quelque 10 000 personnes et permettra d'aider ceux et celles « dont la situation est simple et stable dans le temps » de recevoir des aides financières. Plus de précisions seront annoncées au printemps 2027, à temps pour la prochaine saison des impôts.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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