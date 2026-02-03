Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul
Transport en commun, épicerie, loyer : la liste de dépenses est longue!
Vivre à Montréal, métropole francophone d’Amérique et capitale nationale de la Sainte-Flanelle et des nids-de-poule, vient avec son lot de dépenses mensuelles et annuelles. Combien ça coûte, habiter dans le 514, si tu souhaites t’y établir en 2026? C’est probablement une question que tu te poses. On a fait le calcul pour toi.
À lire également : Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir
Pour établir ce portrait, nous avons utilisé les données les plus récentes disponibles afin d’estimer le revenu nécessaire pour qu’une personne puisse vivre seule à Montréal de manière décente.
Le scénario retenu est celui d’une personne sans voiture, habitant seule dans un appartement d’une chambre raisonnable, sans colocataires. Les calculs tiennent compte des principales dépenses, dont le loyer, l’internet, le transport en commun, l’épicerie, ainsi qu’une petite marge de manœuvre pour les dépenses imprévues.
Loyer - 1 603 $
Selon les données de janvier 2026 de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen pour un 3 1⁄2 non meublé à Montréal est de 1 603 $. Ce chiffre représente une hausse de 7,6 % par rapport à janvier 2025.
Forfait cellulaire - 48,12 $
On le sait, les forfaits cellulaires au Québec et au Canada sont loin d’être aussi abordables qu’en Europe. D’après les données de la plateforme Numbeo, il faut prévoir environ 48,12 $ par mois pour un forfait de téléphone correct auprès d’un des grands fournisseurs du pays.
Cela dit, il est possible de payer moins cher en se tournant vers des entreprises de plus petite taille, comme Fizz, Koodo ou même l’épicier Maxi. Bref, il existe des options pour différents budgets et différents besoins.
Internet résidentiel - 58,04 $
Selon Numbeo, le coût mensuel d’un forfait Wi-Fi de 60 Mb/s, considéré comme une vitesse de base pour un usage standard, s’élève à 58,04 $.
À ce niveau, la connexion est largement suffisante pour enchaîner les séries en rafale, naviguer sur le Web et faire défiler Instagram sans fin.
Transport en commun - 104,50 $
Depuis le 1er juillet dernier, se déplacer dans la région de Montréal coûte 104,50 $ aux Montréalais et Montréalaises qui circulent sur le territoire en zone Tous modes A.
Épicerie - 358 $
Le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2026 de l’Université Dalhousie publié en décembre dernier stipule que les prix des aliments au Canada devraient augmenter entre 4 % et 6 % en 2026.
Pour une famille moyenne de quatre personnes, la valeur annuelle du panier d’épicerie passera de 16 577,16 $ en 2025 à 17 571,79 $ en 2026. Elle paiera donc près de 1 000 $ de plus pour se nourrir.
Selon les plus récentes données de Statistique Canada, voici à quoi ressemble le prix de détail de certains aliments au Québec, en date de novembre 2025 :
Si tu avais besoin de tous ces produits lors d’une même épicerie, il te faudrait 179 $. Disons que tu fais l’épicerie aux deux semaines, il te faudrait donc 358 $ par mois.
Services de base - 110 $
Les tarifs d’électricité au Québec sont parmi les moins dispendieux au Canada. Ils sont près de deux fois moins élevés qu’à Toronto et près de sept fois moins élevés qu’à New York, selon Hydro-Québec.
La plateforme MovingWaldo avance qu’un budget d’environ 110 $ par mois devrait suffire pour couvrir le chauffage, la climatisation, l’électricité et les autres services du genre.
Manger au resto - 200 $
Tu as beau avoir fait l’épicerie, tu as le droit de te gâter et de manger à l’extérieur si ton budget le permet. Des restaurants à Montréal, ce n’est pas ce qui manque.
Numbeo suggère qu’un repas au restaurant, taxes et pourboire inclus, coûte environ 25 $. Si tu y vas deux fois par semaine, ça revient à environ 200 $ par mois.
Sorties au cinéma - 32,50 $
Si tu souhaites aller au cinéma pour voir le dernier film de l’heure, le billet moyen coûte environ 16,25 $. Si tu y vas deux fois dans le mois, ton budget grimpe alors à 32,50 $.
Et ça, c’est sans compter les dépenses sur place, comme un maïs éclaté, une boisson gazeuse et un petit chocolat.
Pour les sorties - 120 $
Si tu aimes sortir prendre un verre ou aller dans des bars quelques fois par mois, il faut prévoir environ 60 $ par sortie. Ce montant couvre généralement les consommations, le pourboire et, parfois, les frais d’entrée. En comptant deux soirées par mois, on arrive donc à environ 120 $.
Salle de gym - 53 $
Si tu fais partie de ces personnes qui aiment pousser de la fonte pour oublier la honte ou travailler tes abdos pour ressembler à Benson Boon, attends-toi à payer environ 53 $ par mois pour t’entraîner dans une salle de sport, selon Numbeo.
Autres besoins - 100 $
Un coussin d’environ 100 $ devrait suffire pour couvrir diverses dépenses fortuites, comme l’achat d’un déodorant, un petit tour au salon de coiffure, du papier de toilette ou même un simple paquet de gomme.
En résumé, il faudrait prévoir 2 787,16 $ par mois pour vivre de façon convenable à Montréal en 2026. Un montant qui s’approche des 3 000 $ et qui peut sembler élevé au premier regard, mais qui reste tout de même inférieur à ce qu’il en coûte à Vancouver ou à Toronto.
Cela dit, difficile de passer sous silence qu’avec un revenu net mensuel sous la barre des 3 000 $, les fins de mois risquent d’être plutôt serrées.
D’ailleurs, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques a confirmé, dans son rapport publié en mai 2025, que le revenu idéal après impôt pour permettre à une personne vivant seule de mener une vie digne en 2025 se situe entre 31 696 $ et 42 884 $. À Montréal, ce seuil s’établit précisément à 40 084 $.
* Ceci est une adaptation de l’article « How much does it really cost to live in Montreal in 2026? We did the math », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog et rédigé par Alexander Sciola.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ton épicerie te coûtera VRAIMENT plus cher en 2026 et ton budget n'est pas prêt ›
- Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026 ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays en 2025 - Narcity ›
- 6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion - Narcity ›