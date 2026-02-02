JF Provençal se confie sur Big Brother, ce qu'on n'a pas vu et il donne ses prédictions
La troisième semaine de la téléréalité Big Brother Célébrités 6 a complètement bouleversé la dynamique de la maison. Avec une demeure scindée en deux, deux patronnes aux commandes et une double élimination, la tension était à son comble, même si pour certaines personnes, comme Jean-François Provençal, tout avait l'air d'aller comme sur des roulettes lors de la division des personnalités publiques. Attendez-vous à l'inattendu, comme on dit à Big Brother!
D’un côté, Étienne Galloy a vu son aventure prendre fin dans la maison « traditionnelle ». De l’autre, Jean-François Provençal, celui qui aurait trahi ce premier, a été évincé du « party de sous-sol », la deuxième aventure qui se déroulait en simultanée.
Une élimination digne de sa grande erreur à Big Brother : il s'est proposé comme pion. Mais c'est bien connu, on n'est jamais vraiment en sécurité dans cette téléréalité où trahison est coutume.
De retour à la réalité après un séjour d'exclu aux côtés d'Étienne, Jean-François se confie sur son aventure et sur tout ce qu'il n'avait pas vu. Il partage également ses prédictions pour la victoire.
Avant de parler de stratégie, on doit savoir : avez-vous vraiment seulement mangé des croquettes pendant toute la semaine?
« Oui. Il y avait des céréales sucrées, genre des Cherrios, puis des affaires au chocolat. Il y avait du gâteau qu'on n'a absolument pas mangé parce que... non! Et puis, on avait aussi quelques légumes. On avait des carottes, des brocolis et des choux-fleurs qu'on mangeait aussi dans un plateau style crudités.
« On avait toutes sortes de croquettes : on avait des croquettes sans gluten pour Pascale et des croquettes végés pour moi. Mais moi, j'ai choisi de manger celles au poulet parce que les végés, elles sont bien trop salées. Tu ne peux pas vivre sur des croquettes végés. C'est impossible. C'est de la viande transformée, bizarre. Tu ne veux pas manger ça. Je n'ai pas eu le choix de prendre les vraies croquettes pour survivre. »
Tu as changé de régime alimentaire pour ça? Ça ne t'a pas rendu malade?
« Je suis végétarien, mais à Big Brother, j'ai fait des exceptions pour quelques soupers. J'ai mangé le poulet de Citron Rose, j'ai mangé le pâté chinois au canard de... Je goûtais quand même les grosses recettes que les gens faisaient. Ils se sont forcés, alors je prenais quand même une petite portion. Donc, ce n'était pas si pire [le changement de diète], mais je mangeais généralement végé. Des fois, ils faisaient une sauce, mettons, puis j'étais comme : même si on met un bouillon de poulet, ce n'est pas si pire. Je me faisais du tofu, puis je mettais le riz, et tout ça. J'ai eu une alimentation très variée. Je ne voulais aussi pas devenir une cible : "moi, je mange végé, vous ne faites pas bien de manger les animaux". Parce que tu ne peux pas faire ça dans cette maison-là. Il faut que tu sois tout le temps en mode : "non, mais c'est correct, ce n'est pas grave".
« Oui, j'ai eu quelques fois mal au ventre, mais je ne me suis pas senti mal. Tout a bien été. C'est sûr que tout le monde chiait mou. Croquettes et chips, ça ne marche pas. Tu ne peux pas manger ça pendant sept jours (rires), mais somme toute, c'était correct. »
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écoutant les épisodes?
« Que Normand n'a pas de clé ni d'alliance, vraiment. Ça, ça m'a vraiment surpris parce que tout le monde doute un peu de Normand. On dirait qu'on est comme : ah, c'est sûr que c'est lui qui va briser l'alliance, puis il joue en arrière, mais finalement, Normand, il est tout seul, puis ça ne va pas bien.
« Moi, je pense que personne ne fait confiance à Normand parce que... Tu sais, il est vraiment super sympathique. Moi, j'ai joué à plein de jeux de société avec lui, mais à chaque fois qu'il m'approchait, j'étais comme : je ne peux pas le truster. Je sens qu'il pourrait vraiment me « porte-pationner » [NDLR : se faire "porte patio" est la version d'un backdoor, selon le slang des candidat.e.s cette saison]. J'avais peur de Normand, en fait. Mais là, en regardant aujourd'hui les émissions, je m'allierais à 100% avec lui.
« On ne l'a pas vu dans l'émission, mais il y a énormément d'alliances, on le sait très bien. Je pense que Gab, Marie-Ève et Normand, ont potentiellement un petit quelque chose ensemble. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'élimine pas Normand [versus Étienne]. »
C'est bien connu : être un pion est toujours un énorme risque à Big Brother. Pourquoi avoir osé te proposer?
« En fait, à ce moment-là, quand moi, je rentre dans le "party de croquettes", moi, j'ai une alliance vraiment forte avec Kate, Citron et Mona. Nous autres, on n'arrête pas de se dire top 4. On se parle, on est vraiment tight ensemble. Puis aussi, je sais que Will travaille avec Gab, c'est lui qui a créé Peacemaker, dans le fond. Puis moi, je pense que Félix est tout seul. Pauvre petit loup. Il est dans le salon, personne ne vient lui parler, il n'est jamais dans la chambre, il n'est dans aucune discussion. Je suis comme : il a besoin de mon aide. Moi, dans l'émission, ça a été montré comme si je voulais le trahir ou avoir un avantage avec lui, mais ce n'est vraiment pas ça qui arrive.
« Là, moi, quand je rentre dans le "party de croquettes", je me dis : J'ai Gab, j'ai Félix, j'ai Citron, j'ai Kate. Le plan de Peacemaker a marché à merveille. Gab est de l'autre bord, elle contrôle, puis on sait qu'elle va éliminer Étienne. Puis nous, on contrôle, puis on sait qu'on va éliminer King. Moi, je me dis à ce moment-là : je ne veux pas que ça vire en couille, parce que ça va virer en couille potentiellement, et je ne veux pas que Félix soit mis sur le bloc parce qu'ils pourraient vouloir l'éliminer à cause de la clef. Moi, je me dis : je n'ai pas le choix de protéger Félix. Aussi, la meilleure posture à avoir dans le jeu de Big Brother, lorsque tu peux risquer une élimination, c'est d'être sur le bloc au départ parce que tu peux te défendre avec le véto. Tu peux le gagner et te sauver. Donc, s'ils décident de me mettre en "porte-patio", je ne pourrai pas me défendre. Donc, j'évalue toutes ces possibilités-là.
« En même temps, je me disais : c'est sûr qu'ils vont me garder versus King. Il fait des erreurs de base élémentaire, dévoile les plans. [...] King, l'affaire, c'est que c'est une très, très bonne personne. C'est un bon pote, c'est un bel humain. Il est extraordinaire, mais il n'est pas bon dans les jeux de mensonges parce qu'il ne peut pas mentir. C'est ça l'affaire.
« Mais je pense que Will, à ce moment-là, lui, il se dit : je n'ai pas le choix d'éliminer J-F parce qu'il est trop fort et il est une nuisance à ma game. Parce que lui, ce qu'il veut réellement, c'est se rapprocher de Mona. »
On sent qu'à un certain moment, tu commences un pitch pour te sauver, et tu ne te sens plus trop comme un pion. Quand as-tu compris que tu étais en danger?
« C'est que j'étais isolé dans une pièce où on était tout le monde ensemble. (rires) C'est quand j'ai réalisé que personne ne venait me parler de rien. Je suis vraiment isolé, tout le monde se jase entre eux autres, puis je suis tout seul de mon bord quand pourtant, on est dans un loft d'une pièce. C'est weird. C'est un petit peu ça qui m'a fait douter.
« Aussi, Citron est venu me voir un peu, puis elle a mis un doute dans ma tête. Elle a fait comme : tu sais, les choses ne sont pas comme tu penses. C'est que là, j'ai fait comme : OK. Citron me lançait quelques petits indices parce qu'elle voulait absolument me garder dans l'aventure. Puis, Kate aussi. En fait, moi, j'ai cru jusqu'à la toute fin que j'avais vraiment un trio très fort avec Kate, Citron et Félix. Puis, dans le fond, j'ai cru longtemps que c'était juste Will qui essayait de travailler dans la tête à Félix pour dire : on l'élimine.
« Je ne comprenais pas qu'ils étaient tous ensemble, puis que Citron et Kate étaient vraiment pognées, puis elles n'avaient pas le choix de suivre, parce que si elles ne suivaient pas le groupe, si elles me gardaient, ce serait elles les prochaines cibles. »
Tu as eu le dos large lors de ton éviction, alors qu'une toile de mensonge te salissant a été tissée par le party de sous-sol. En tant que membre du jury, est-ce que ça va affecter tes votes?
As-tu vraiment dit « je ne veux pas être un target comme Mona » lors de ton départ, ou est-ce un autre mensonge?
« Ça, c'est complètement un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Même Mona a un peu inventé le fait que j'ai trahi Étienne. Je me suis juste distancié de lui, parce qu'il était un peu trop dangereux pour ma game à moi. Moi, j'avais une alliance avec Étienne très forte. Moi, j'étais comme on se dit tout, top 2, let's go, on y va.
« Puis, quand il a commencé à faire des moves bizarres avec Émily, je me suis dit : je ne peux pas. Là, tu m'entraînes dans le flip de la maison. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je me tasse. J'ai tout dit à tout le monde : moi, je suis séparé d'Étienne. Je n'ai jamais dit qu'il disait Gab et Mona. J'ai probablement juste dit : potentiellement, c'est ça qui arrive, mais je n'ai pas dit : c'est ça qui arrive. Eux, ils ont interprété ça à cause de la paranoïa... Avoir un groupe de onze, ce que ça fait, c'est que le groupe de onze est en train de chercher pour savoir qui là-dedans va briser cette affaire-là, puis ils paranoïent entre eux autres et c'est sûr qu'il se forme des mini-alliances. »
Qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrités, selon toi?
« Moi, je pense que ça va être entre Will, Félix et Citron.
« Will et Félix sont vraiment un duo incroyable. Premièrement, ils ont toutes les clefs, ça n'a même pas rapport. Avec Pascale aussi, mais Will, il va utiliser Pascale et la jeter en dessous de l'autobus aussitôt qu'il un peu. C'est son bouclier, Pascale. Je pense que Will et Félix ont vraiment quelque chose ensemble d'incroyable.
« Félix, c'est tout calculé. Il est bon, là, il est bon! Aussi, il joue un peu la carte du petit peu niaiseux, genre : ah, je ne sais pas comment utiliser la clef [orange], je ne comprends pas les énigmes, na na na, mais non, non, non. Je m'en suis un petit peu aperçu à la fin de la semaine. Crime, il parle russe, il parle allemand. Il parle bien sans accent, puis je suis comme : lui, ça a l'air d'être l'athlète qui a étudié en physique. Il ne dit pas qu'il est vraiment brain dans le fond, puis qu'il est comme parfait. Non, il est bon, il est vraiment bon. C'est un homme intelligent, et il cache vraiment bien à quel point.
« Puis, Citron, elle, elle va s'immiscer dans tout ça. Elle est vraiment bonne pour contourner puis trouver une manière de toujours être là quand même. Citron et Kate sont vraiment sous-estimées. Félix aussi est vraiment sous-estimé dans la maison, mais pour vrai, Citron et Kate sont incroyables comme joueuses. Elles sont vraiment, wow, ça n'a pas d'allure. On ne le voit pas dans l'émission encore, mais vous allez voir, elles sont ratoureuses. »
Finalement, si tu étais patron invisible cette semaine, qui aimerais-tu voir sur le bloc et qui éliminerais-tu?
« Je mettrais Will, certainement. Ça, c'est sûr. Will contre Christophe. OK. Comme ça, ça aurait l'air de rien. Comme ça, les gens se diraient : voyons donc qu'on éliminerait Christophe? Il perd tous les défis et met les pastilles dans sa bouche (rires). On a la chance d'éliminer Will, on le fait. Là, Will essaie de se sauver. Puis après ça, si je dois "porte-patio" quelqu'un, je mets Pascale. »
