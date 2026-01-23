Voici les 17 candidats de «Temptations Under The Sun», le «OD Tentations» version anglo

Tu vas reconnaître plus d'un candidat! 👀 🔥

Jenny Chicoine d’OD dans l’Ouest et d’OD tentations au soleil. Droite : Les candidats de «Temptations Under The Sun» sur Crave.

Temptations Under The Sun : Cyrpus débarque sur Crave en février et les candidats sont dévoilés.

Bell Media
Rédactrice en chef

Après avoir enflammée Crave, devenant la téléréalité québécoise la plus caliente, OD Tentations au Soleil, le « spin off » d'Occupation Double, fait officiellement ses valises direction le reste du Canada avec Temptations Under The Sun : Cyprus. Cette fois, ça se passe en anglais, sous le soleil méditerranéen de Chypre, et les célibataires anglophones sont prêt.e.s à faire monter la température. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on dit anglo qu'on ne connaît pas les candidat.e.s : la première cohorte a été dévoilée, et tu vas reconnaître plus d'un visage.

Ce sont 17 célibataires prêt.e.s à se prêter aux jeux les plus chauds et osés qui débarquent dans les villas où la version francophone a été filmée, et c'est pour bientôt.

Parmi ceux et celles-ci, tu vas reconnaître le « ribeye » du Québec (faut avoir écouté OD pour comprendre la référence), Jenny Chicoine d’OD dans l’Ouest et d’OD tentations au soleil saison 1, mais aussi Valentina Arango, insulaire de L’île de l’amour (2023), ainsi qu’Obi, de Too hot too handle saison 3 aux États-Unis. Ça promet!

Les deux premiers épisodes de Temptations Under The Sun : Cyprus débarquent sur Crave juste à temps pour la fête de l'amour, le vendredi 13 février. La série de dix épisodes d'une heure mettra en vedette des célibataires parmi les plus audacieux.ses du pays, guidé.e.s par la sexologue Shan Boodram, animatrice du podcast Lovers By Shan.

En attendant le 13 février, découvre les 17 célibataires qui vont bientôt t'en mettre plein la vue :

Valentina

Valentina, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

23 ans, Montréal (Québec)

Mannequin et créatrice de contenu montréalaise que tu as découverte à L'île de l'amour, Valentina arrive avec de l'expérience en téléréalités québécoises.

Matt

Matt, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

25 ans, Calgary (Alberta)

Entraîneur personnel en ligne, ancien danseur masculin, « flippeur de maisons », et mannequin à ses heures, Matt a de multiples talents à faire découvrir. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, tandis qu'il a plus de 106 000 abonné.e.s sur Instagram.

Shemar

Shemar, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

29 ans, Toronto (Ontario)

Entraîneur personnel torontois et créateur de contenu, Shemar mise sur sa forme physique et son charme pour conquérir.

Alexus

Alexus, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

23 ans, Winnipeg (Manitoba)

Animatrice de fêtes pour enfants et barmaid, Alexus arrive de Winnipeg prête à mettre de l'ambiance dans la villa. Tu l'as peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux : elle a plus de 35 500 abonné.e.s, et est réputée pour ses vidéos déguisée en Moana.

Mackenzie

Mackenzie, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

27 ans, Toronto (Ontario)

Mannequin torontoise dans l'agence Dulcedo qui cumule plus de 55 000 abonné.e.s sur Instagram, Mackenzie arrive avec assurance et élégance sous le soleil de Chypre.

Emily

Emily, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

26 ans, Vancouver (Colombie-Britannique)

Barmaid et maquilleuse, Emily de Vancouver compte bien séduire avec son charme et sa créativité.

Ite

Ite, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

25 ans, Calgary (Alberta)

Entraîneur personnel de Calgary, Ite est prêt à mettre ses compétences physiques et son charisme à l'épreuve.

Emma

Emma, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

27 ans, Vancouver (Colombie-Britannique)

Cette « stay-at-home daughter » autoproclamée arrive de Vancouver avec une personnalité qui promet de faire jaser.

Helena

Helena, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

28 ans, Toronto (Ontario)

Propriétaire du salon Bezza Beauty à Toronto, Helena apporte son sens des affaires et son ambition dans l'aventure.

Jenny

Jenny, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

26 ans, Laval (Québec)

Tu connais déjà sans doute cette agente de bord sur jets privés! S'il y a une chose qu'on sait, c'est qu'elle va nous en mettre plein les yeux avec sa personnalité flamboyante.

Josh

Josh, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

24 ans, Burlington (Ontario)

Ingénieur et propriétaire d'une marque de vêtements, Josh, arrive de Burlington avec plusieurs cordes à son arc.

Kaelen

Kaelen, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

22 ans, Kelowna (Colombie-Britannique)

Ce barman et étudiant de Kelowna est le plus jeune candidat de la saison, mais il compte bien se démarquer.

Naomi

Naomi, candidate de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

23 ans, Toronto (Ontario)

Barmaid et superviseure à Toronto, Naomi, sait gérer les situations et les soirées animées.

Obi

Obi, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

25 ans, Winnipeg (Manitoba)

Créateur de contenu de Winnipeg de 132 000 abonné.e.s Instagram, Obi est habitué aux caméras et prêt à montrer sa personnalité. Tu l'as peut-être déjà vu dans ton écran puisqu'il a participé à Too hot to handle saison 3 aux États-Unis.

Quinton

Quinton, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

32 ans, Oakville (Ontario)

Entraîneur personnel et streamer, Quinton est le doyen du groupe à 32 ans. Comme plusieurs personnes de cette liste, il a une bonne tribune sur les réseaux sociaux, avec 24 400 abonné.e.s TikTok, où il partage des vidéos de fitness.

Sam

Sam Gray, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

29 ans, London (Ontario)

Vendeur dans le domaine de la rénovation domiciliaire, Sam représente London avec détermination.

Silas

Silas, candidat de Temptations Under The Sun : Cyprus.

Bell Media

26 ans, Toronto (Ontario)

Propriétaire d'une entreprise de logistique à Toronto et créateur de contenu sur TikTok, Silas, va montrer comment il gère.

Le duo le plus audacieux et magnétique sera couronné « Canada's Most Seductive Couple » (le couple le plus séduisant du Canada) et repartira avec un grand prix de 50 000 $.

occupation double od tentations au soleil temptation under the sun crave téléréalité téléréalité québécoise
Québec Canada Divertissement
