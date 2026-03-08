Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec
L'un des plus beaux endroits au pays t'attend!
Pour un voyage au bord de l’eau sans devoir prendre l’avion ni traverser tout le pays, certaines petites villes de l’Ontario pourraient bien te surprendre. L’une d’elles, située sur les rives du lac Huron, attire l’attention avec ses plages, son centre-ville original et son décor digne d’une carte postale.
À environ huit heures de route de Montréal, Goderich offre un mélange de paysages côtiers et de patrimoine historique qui en fait une destination intéressante pour un road trip à partir du Québec.
Le village possède notamment trois plages populaires qui permettent de profiter pleinement du lac. La Main Beach est une longue étendue de sable où il est possible d’observer les bateaux et de marcher tranquillement le long de l’eau. St. Christopher’s Beach propose un espace où se baigner, relaxer à l’ombre et profiter d’installations de jeux, en plus d’être accessible aux chiens. Rotary Cove Beach, quant à elle, possède un bassin peu profond où les vagues turquoise peuvent donner l’impression d’être ailleurs qu’au Canada.
Goderich possède aussi un centre-ville assez particulier : il est aménagé en forme d’octogone. Autour de cette place centrale, on retrouve plusieurs cafés, restaurants et boutiques locales où il est possible de prendre son temps pour explorer. Entre les vêtements, les objets décoratifs, les produits artisanaux et les cafés spécialisés, l’endroit offre une ambiance de petite ville digne d'une carte postale.
Fondée au début des années 1800, la municipalité possède également plusieurs bâtiments patrimoniaux et des maisons anciennes qui témoignent de son passé. En se promenant dans les rues, il n’est pas rare de croiser des architectures historiques qui donnent envie de ralentir pour admirer les détails.
Avec ses rivages sablonneux et ses vues sur le lac Huron, Goderich est souvent décrite comme l’un des plus beaux endroits à visiter dans la région. Sur son site officiel, son port est même présenté comme « la plus jolie ville du Canada », un titre que l’endroit revendiquerait depuis l’époque victorienne.
Pour une escapade qui combine plage, histoire et ambiance de village, cette petite ville ontarienne pourrait valoir un arrêt lors d’un prochain road trip.
* Ceci est une adaptation de l'article « This small town with 3 gorgeous beaches is one of Ontario's 'most beautiful' spots to live », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.