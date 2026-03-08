Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec

L'un des plus beaux endroits au pays t'attend!

Une personne dans l'eau turquoise. Droite : La ville de Goderich.

Une petite ville de l'Ontario avec trois plages.

@mia__difelice | Instagram, Madeline Forsyth | Narcity Canada
Éditrice Junior

Pour un voyage au bord de l’eau sans devoir prendre l’avion ni traverser tout le pays, certaines petites villes de l’Ontario pourraient bien te surprendre. L’une d’elles, située sur les rives du lac Huron, attire l’attention avec ses plages, son centre-ville original et son décor digne d’une carte postale.

À lire également : Cette jolie ville de l’Ontario vaut la visite pour ses plages dignes du Sud

À environ huit heures de route de Montréal, Goderich offre un mélange de paysages côtiers et de patrimoine historique qui en fait une destination intéressante pour un road trip à partir du Québec.

Le village possède notamment trois plages populaires qui permettent de profiter pleinement du lac. La Main Beach est une longue étendue de sable où il est possible d’observer les bateaux et de marcher tranquillement le long de l’eau. St. Christopher’s Beach propose un espace où se baigner, relaxer à l’ombre et profiter d’installations de jeux, en plus d’être accessible aux chiens. Rotary Cove Beach, quant à elle, possède un bassin peu profond où les vagues turquoise peuvent donner l’impression d’être ailleurs qu’au Canada.

Goderich possède aussi un centre-ville assez particulier : il est aménagé en forme d’octogone. Autour de cette place centrale, on retrouve plusieurs cafés, restaurants et boutiques locales où il est possible de prendre son temps pour explorer. Entre les vêtements, les objets décoratifs, les produits artisanaux et les cafés spécialisés, l’endroit offre une ambiance de petite ville digne d'une carte postale.

Fondée au début des années 1800, la municipalité possède également plusieurs bâtiments patrimoniaux et des maisons anciennes qui témoignent de son passé. En se promenant dans les rues, il n’est pas rare de croiser des architectures historiques qui donnent envie de ralentir pour admirer les détails.

Avec ses rivages sablonneux et ses vues sur le lac Huron, Goderich est souvent décrite comme l’un des plus beaux endroits à visiter dans la région. Sur son site officiel, son port est même présenté comme « la plus jolie ville du Canada », un titre que l’endroit revendiquerait depuis l’époque victorienne.

Pour une escapade qui combine plage, histoire et ambiance de village, cette petite ville ontarienne pourrait valoir un arrêt lors d’un prochain road trip.

Site Internet de Goderich

* Ceci est une adaptation de l'article « This small town with 3 gorgeous beaches is one of Ontario's 'most beautiful' spots to live », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

From Your Site Articles
road trip près du québec road trip en ontario eau turquoise petites villes à découvrir voyage près du québec
Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

14 trouvailles et nouveautés à bon prix qu’on a repérées chez Tigre Géant ce mois-ci

Certaines nouveautés du printemps valent VRAIMENT la visite. 👀🌷

14 épiceries et marchés à Montréal qui ont eu 1 000 à 14 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2026

Certaines sont des récidivistes. 👀

Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test

Est-ce que ça vaut le hype?

Ce chalet à vendre dans les Laurentides est vraiment moins cher qu’une maison

Ce n’est pas en ville, mais c’est TELLEMENT abordable!

Le changement d’heure est ce week-end au Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Moins d'heures de sommeil, mais plus de soleil! 🌞🌸

Impôts : Voici les réels impacts d’un don ou d’un héritage sur tes revenus, selon un expert

Le 100 000 $ que ton grand-père t'a légué va-t-il finir dans les poches du fisc?

Tarifs douaniers : Costco promet de te rembourser les frais surchargés depuis janvier 2025

Mais il y a un mais!

Céline Dion « revient » ? : La diva québécoise fait la une de la presse française

Est-ce le retour officiel de la petite fille de Charlemagne? 😍

Cette magnifique plage avec vue unique au Québec est idéale pour une escapade d'été

Toi + ta personne préférée + le coucher de soleil sur la plage = le RÊVE!