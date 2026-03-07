Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test
Est-ce que ça vaut le hype?
Si l'effet brushing volumineux a toujours été à la mode, dans les dernières années, ce style capillaire est devenu encore plus tendance avec l'arrivée de nouveaux appareils, comme le Dyson Airwrap, qui permettent d'obtenir des résultats dignes du salon de coiffure à la maison. Cela dit, avec une étiquette pouvant aller au-dessus de 700 $ selon le modèle et les accessoires, cet outil chauffant jugé comme révolutionnaire n'est pas donné. Alors que la technologie est maintenant reprise par d'autres marques, un dupe à 60 $, disponible au Tigre Géant, vole la vedette sur les réseaux sociaux. On l'a donc mis au test.
Comme toutes les imitations offertes à une fraction du prix de l'original, la « Brosse soufflante 5-en-1 » vendue chez le détaillant en question pourrait être une manière économique de te coiffer, ou une dépense décevante. Est-ce une trouvaille ou une bébelle cheap qui va se retrouver à la poubelle? On l'a acheté afin de déterminer si cet ajout dans les rayons du Tigre Géant vaut ton argent.
D'abord, il faut savoir que je n'ai essayé aucune version du Dyson Airwrap, ce n'est donc pas une comparaison, mais un avis sur le produit en tant que tel. J'ai donc troqué mon séchoir classique pour cette brosse qui, selon moi, vaut amplement le prix pour plusieurs raisons.
La brosse soufflante 5-en-1
La Brosse soufflante 5-en-1 chez Tigre Géant dans sa boîte avec ses accessoires. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Présentée dans une boite qui donne une impression de luxe, la brosse vient avec cinq embouts coordonnés blancs et or, soit le séchoir de forme ovale, deux cylindres offrant des directions différentes afin de former des boucles, une brosse plate et une seconde, mais ronde, desquels l'air chaud se dégage.
Il est possible de le régler à trois niveaux de chaleur, et les embouts s'interchangent facilement grâce à un mécanisme simple avec bouton.
Sur le site du Tigre Géant, cet item est décrit comme un outil qui sèche les cheveux rapidement et aide à apprivoiser les frisottis, tout en étant facile à manipuler et ergonomique.
L'utilisation
La brosse soufflante 5-en-1. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ayant utilisé un séchoir de forme classique depuis des années, je comprends pourquoi ce modèle est devenu aussi populaire du jour au lendemain. J'ai d'abord été surprise de la légèreté de l'article, qui se range aussi très facilement, même avec tous ses accessoires.
Pour ce qui est du séchage, je confirme que le côté ergonomique se fait tout de suite sentir : pas besoin de lever les bras très haut pour faire le tour de la tête, le poignet reste droit (pas besoin de le mettre en angle comme avec un sechoirs classique), et, encore une fois, le poids fait une grosse différence dans l'expérience.
Côté puissance, chacun des embouts te permet de sécher les cheveux mi-longs à longs en moins d'une trentaine de minutes, même avec une chevelure très épaisse. Par exemple, les miens, qui sont de longueur moyenne, fins, et bouclés, étaient lisses et secs après dix minutes de séchoir uniquement et cinq minutes de plus avec la brosse plate. Pour l'effet brushing avec de grosses boucles volumineuses, j'ai utilisé les cylindres par la suite, ce qui a pris une dizaine de minutes. Il suffit de faire un petit mouvement de va-et-vient pour que la mèche s'enroule autour de l'accessoire, et de s'assurer d'avoir une petite tension une fois à la racine.
J'ai aussi essayé ceux-ci sur les cheveux mouillés d'une autre personne qui a les cheveux longs et très épais, le tout était sec et bouclé en trente minutes. Il est donc possible d'opter pour plusieurs techniques afin d'atteindre le style voulu selon ton type de chevelure.
Le résultat
Noémi, les cheveux coiffés avec la Brosse soufflante 5-en-1 achetée chez Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Au premier essai, j'avais encore quelques frisottis, surtout près du cuir chevelu, mais, dès le second, j'ai eu un résultat lisse et rebondissant. Pour des boucles qui durent, surtout si tes coiffures tombent rapidement, je recommande de laisser refroidir les boudins le plus longtemps possible, mais au moins une vingtaine de minutes, en gardant chaque section enroulée près de la tête avec une pince, et de mettre du fixatif. Le style devrait devenir un peu plus lousse dans la journée, mais maintenir son volume et l'effet brushing.
Ce qui me mène à mon seul gros regret : l'absence d'air froid, comme sur les produits Dyson. En terminant avec cette fonction, il est possible d'éviter l'étape des pinces, ce qui aurait été encore plus pratique.
Le verdict
Pour 60 $, je ne peux que recommander ce séchoir. Même s'il faut un peu de pratique pour maîtriser les techniques demandées, c'est certainement un upgrade comparativement à un séchoir traditionnel, et le plus beau dans tout ça? C'est que tu peux le retourner à tout moment pour obtenir un remboursement ou un échange si le produit ne répond pas à tes attentes.
Ainsi, pour sa légèreté, sa polyvalence, sa facilité de rangement et les belles coiffures que tu peux te faire avec cet article, ça vaut la peine de l'essayer. Et si ce n'est pas le produit pour toi? Tu peux toujours le ramener en magasin!
Brosse soufflante 5-en-1 chez Tigre Géant
Prix : 60 $
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
