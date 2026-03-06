Céline Dion « revient » ? : La diva québécoise fait la une de la presse française
Est-ce le retour officiel de la petite fille de Charlemagne? 😍
La machine à rumeurs s’emballe depuis que Céline Dion fait la une du populaire magazine français Paris Match. Titré « Céline Dion : elle revient », la publication laisse planer l’idée d’un possible retour de la diva québécoise, ce qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.
Dans sa nouvelle édition hors-série, Paris Match consacre près de 92 pages à Céline Dion, avec des photos d’archives et plusieurs reportages exclusifs sur la chanteuse originaire de Charlemagne.
« La reverra-t-on un jour sur scène? C’est la question que le monde entier se pose depuis que Céline Dion a révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, cette maladie neurologique rare qui lui a volé sa voix », a écrit le média français dans une publication sur ses réseaux sociaux.
Le magazine explique suivre la carrière de la vedette depuis ses débuts, alors qu’elle « n’était qu’une petite Québécoise un peu gauche au talent immense ». L’édition revient notamment sur plusieurs moments marquants de sa carrière, de son passage à l’Eurovision jusqu’à sa célèbre résidence au Caesars Palace de Las Vegas.
« Nous avons partagé son bonheur de mère tardive, ses looks extravagants, ses larmes et ses fous rires. Nous l’avons vue vaciller, puis se relever. Et nous étions là, comme la Terre entière, quand elle est apparue au sommet de la tour Eiffel pour les JO de Paris, prouvant qu’elle n’avait rien abdiqué », peut-on lire.
La une du magazine a toutefois semé la confusion chez plusieurs internautes. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes se demandent si l’interprète de My Heart Will Go On et de Pour que tu m’aimes encore, qui célébrera son 58e anniversaire le 30 mars prochain, prépare réellement un retour sur scène.
D’autres admirateurs et admiratrices se disent surtout heureux et heureuses de voir Céline Dion à nouveau au centre de l’actualité, même si rien ne confirme pour l’instant un véritable retour musical.
Il faut dire que la chanteuse a elle-même alimenté les spéculations récemment. Dans un hommage émouvant à son père publié sur Instagram, Céline Dion a écrit une phrase qui n’est pas passée inaperçue.
« Je te sens et je te vois à travers mes enfants et mon visage qui me rappelle le tien. Je t’aime et quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras », a-t-elle confié.