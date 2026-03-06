Céline Dion « revient » ? : La diva québécoise fait la une de la presse française

Est-ce le retour officiel de la petite fille de Charlemagne? 😍

Céline Dion.

Céline Dion fait la une du Paris Match, avec un titre qui laisse présager un retour en 2026.

Featureflash | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La machine à rumeurs s’emballe depuis que Céline Dion fait la une du populaire magazine français Paris Match. Titré « Céline Dion : elle revient », la publication laisse planer l’idée d’un possible retour de la diva québécoise, ce qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

À lire également : Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour à la barre de cette émission populaire de TVA

Dans sa nouvelle édition hors-série, Paris Match consacre près de 92 pages à Céline Dion, avec des photos d’archives et plusieurs reportages exclusifs sur la chanteuse originaire de Charlemagne.

« La reverra-t-on un jour sur scène? C’est la question que le monde entier se pose depuis que Céline Dion a révélé être atteinte du syndrome de la personne raide, cette maladie neurologique rare qui lui a volé sa voix », a écrit le média français dans une publication sur ses réseaux sociaux.

Le magazine explique suivre la carrière de la vedette depuis ses débuts, alors qu’elle « n’était qu’une petite Québécoise un peu gauche au talent immense ». L’édition revient notamment sur plusieurs moments marquants de sa carrière, de son passage à l’Eurovision jusqu’à sa célèbre résidence au Caesars Palace de Las Vegas.

« Nous avons partagé son bonheur de mère tardive, ses looks extravagants, ses larmes et ses fous rires. Nous l’avons vue vaciller, puis se relever. Et nous étions là, comme la Terre entière, quand elle est apparue au sommet de la tour Eiffel pour les JO de Paris, prouvant qu’elle n’avait rien abdiqué », peut-on lire.

La une du magazine a toutefois semé la confusion chez plusieurs internautes. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes se demandent si l’interprète de My Heart Will Go On et de Pour que tu m’aimes encore, qui célébrera son 58e anniversaire le 30 mars prochain, prépare réellement un retour sur scène.

D’autres admirateurs et admiratrices se disent surtout heureux et heureuses de voir Céline Dion à nouveau au centre de l’actualité, même si rien ne confirme pour l’instant un véritable retour musical.

Il faut dire que la chanteuse a elle-même alimenté les spéculations récemment. Dans un hommage émouvant à son père publié sur Instagram, Céline Dion a écrit une phrase qui n’est pas passée inaperçue.

« Je te sens et je te vois à travers mes enfants et mon visage qui me rappelle le tien. Je t’aime et quand je remonterai sur scène, je sais que tu y seras », a-t-elle confié.

From Your Site Articles
céline dion
QuébecCanadaVedettes
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Caro Vezina d'OD se confie sur sa performance avec Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

C'était juste incroyable! 🔥

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Danick s'ouvre sur son parcours, sa relation avec Cindy et ses rapprochements à OD Chypre

Une aventure courte, mais riche en connexions. 🔥✨

Je suis « accro au Dollarama »: voici 17 choses que j’achète toujours (et seulement) là-bas

Certaines trouvailles valent vraiment le détour pour économiser! 👀✨

13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en mars 2026

Ça risque de te créer des besoins!

Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour à la barre de cette émission populaire de TVA

Le comédien avait été « cancel » au printemps 2024.

Guerre en Iran : Le Canada pourrait y participer et voici ce que ça veut dire

Mark Carney a affirmé que le Canada allait soutenir ses alliés.

Guerre, sinistres : Voici la trousse d’urgence à avoir, selon le gouvernement du Canada

On est jamais trop prudent!

Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo dans le Grand Montréal en mars

Le marché se calme, mais les prix, eux, continuent de grimper. 👀

Locataires au Québec : 6 choses que tu dois connaître pour ton loyer en 2026

Pour maximiser ton budget et mieux défendre tes droits! ✊🏽💰

Un Arahova Souvlaki de Montréal fermé pour 30 jours par le MAPAQ

Il a reçu des amendes salées dans les dernières années. 🫣

14 trouvailles et nouveautés à bon prix qu’on a repérées chez Tigre Géant ce mois-ci

Certaines nouveautés du printemps valent VRAIMENT la visite. 👀🌷