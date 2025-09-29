Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre
Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!
À Occupation Double, les twists arrivent dès que les candidates et candidats deviennent un peu trop confortables. Lorsque les filles ont eu l'embarras du choix après l'entrée de cinq nouveaux gars, l'annonce de l'arrivée de cinq autres femmes n'a pas tardé. Ainsi, alors que ça risque de brasser dans les maisons avec ces ajouts, on a fouillé les réseaux sociaux de chacune des nouvelles célibataires d'OD Chypre.
Tu pourras donc ajuster tes prévisions pour les prochaines semaines, et te faire une idée sur les matchs qui risquent de se faire selon les personnalités des participantes qui cherchent à faire leur chemin vers la finale.
Alexandra Lussier
Âgée de 24 ans et venant de Lorraine dans les Basses-Laurentides, Alexendra Lussier se présente comme étudiante en marketing. Selon sa page LinkedIn, elle aurait faire des études à la Florida International University en 2023, avant d'entamer un baccalauréat en communication à l'Université du Québec à Montréal, suivis de quelques mois à la maitrise en marketing.
Depuis 2024, elle indique qu'elle est également directrice marketing pour l'entreprise canadienne Dirty Devil Vodka, en plus d'être stagiaire pour la société biopharmaceutique AbbVie depuis mai 2025. Sinon, sa page Instagram montre également qu'elle travaillait derrière le bar du restaurant Poco Loco à Mont-Tremblant cet été, tu l'as donc peut-être croisé si tu es passé.e par là dans les derniers mois.
Côté plus personnel, elle est adepte de CrossFit et son profil sur Noovo dévoile qu'elle s'entraîne six fois par semaine, même si c'est une fille de party. Elle serait aussi bouquineuse à ses heures, et elle a un petit chien nommé Clyde, qui est vient d'avoir trois ans en août.
Célibataire depuis un an, elle cherche quelqu'un qui la fait rire et elle est prête à jouer au jeu de la séduction à OD.
Catherine Tremblay
Catherine Tremblay vient de Laval et elle est directrice en restauration. Sur sa page Facebook, la candidate de 28 ans partage fréquemment des annonces du Shaker et on peut découvrir qu’elle aurait également fait des études en psychologie à l’Université de Montréal en 2020.
Sur Instagram, mais surtout sur TikTok, elle partage du contenu inspirationnel, parlant de ses philosophies de vie, du deuil et du self-care. Catherine y publie aussi des vidéos de ses entraînements, alors que le sport occupe une partie importante de sa vie (elle a même déjà participé à un marathon), de ses sorties, et tu peux y apercevoir son petit chien.
En amour, elle cherche un gars authentique et musclé, et son passage à OD promet, puisqu’elle adore séduire.
Clara Trottier
Clara, qui vient de Québec, occupe le métier de serveuse. Elle a 26 ans et si elle te dit quelque chose, c'est peut-être parce que tu l'a vu lors de son passage à l'ancienne téléréalité XOXO alors qu'elle faisait partie de l'équipe d'Olivier Primeau en 2018. Elle figure aussi sur le site de l'agence de mannequins Folio Management.
Avec plus de 10 000 abonn.é.e.s sur Instagram et un compte TikTok qui s'en approche, elle a une certaine présence en ligne. Elle a d'ailleurs reçu les encouragements d'anciens candidats d'OD lors de l'annonce de sa participation à l'émission, dont Karl Sabourin et Kiari Gerba, mais aussi de créateurs et créatrices de contenu, comme Rémi Desgagné et Melissa Isabelle.
Lors de son aventure, Clara cherche un homme confiant, ambitieux et avec un bon sens de l'humour. Pour l'avoir, elle est prête à brasser les choses, mais pas à se battre : elle choisit!
Johanie Lacharité
Tu trippais sur L'île de l'amour? Alors, Johanie, qui vient de Québec, pourrait te paraître familière, puisque c'est la sœur de Marilou qui a participé à la toute première saison de l'émission. À 25 ans, elle est mannequin et apparait sur le site de l'agence Ema Models. Sa page Facebook indique que, dans les dernières années, elle aussi été gestionnaire de communauté pour l'agence de marketing Metah.nomis et adjointe administrative pour une clinique dentaire. Elle a d'ailleurs étudié en marketing à l'Université Laval.
Petits fun facts : Johanie fête son anniversaire le 25 février, ce qui fait d'elle un Poissons. Elle est accro au pickleball, et elle a un chien qu'elle gâte sans scrupule. Elle sait jouer de la guitare depuis quelques mois, et peut même chanter pour s’accompagner.
Sur TikTok, elle a un peu plus de 4500 abonné.e.s, mais plus de 135 000 mentions j'aime sur son contenu. Elle y partage des tendances, du contenu beauté, des moments de son quotidien et interagit aussi avec le public.
Comme tu peux t'en douter avec ses connexions, dans son profil Noovo, elle avoue qu'elle a déjà matché avec plusieurs anciens d'Occupation Double. Elle pourrait donc avoir tous les outils pour trouver son cowboy avec moustache et se rendre en finale.
Julie-pier Letarte
Décidément, cette petite cuvée détient beaucoup de connexion alors que la candidate Julie-Pier Letarte est une humoriste qui partage l'animation du Mythomane Podcast, ayant plus de 14 000 abonné.e.s sur YouTube, avec Xavier Roberge. Le duo propose un jeu basé sur « deux vérités, un mensonge », alors que leurs invité.e.s doivent les berner. Parmi les nombreuses personnalités connues qui ont participé, on retrouve notamment Mathieu Dufour, Thomas Levac, Kevin Lapierre (ancien candidat d'OD) et Fabienne Laferrière, pour ne nommer que quelques exemples.
D'ailleurs, Claudie Mercier et Kevin Lapierre, qui ont marqué l'édition d'OD Afrique du Sud, ont commenté sa participation lors du dévoilement des nouvelles filles à OD.
Âgée de 23 ans, elle est née le 30 mars sous le signe du Bélier, et vient de Winsdor. En 2024, elle a complété une formation à l'École nationale de l’humour en création humoristique, et avant, elle a étudié au Cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre. Elle fait partie de l'agence LOL LOL LOL et dans sa carrière d'humoriste, elle a fait une tournée de spectacles dans le Sud de la France, en plus de participer à des festivals comme le Minifest, le Zoofest ainsi que le Comique Fest Longueuil. Julie-Pier a également fait de la figuration et une pub pour la banque Desjardins en 2019.Suivie par plus de 100 000 personnes sur TikTok et cumulant, plus de 3 millions de mentions j'aime, elle y fait beaucoup de créations de contenu. Vidéos humoristiques, tranche de vie, rendez-vous beauté : tout y passe alors, si tu veux en savoir plus sur elle, tu sais où aller! Selon son profil, elle cherche un gars musclé, qui a une bonne relation avec mère et qui écoute Les Cowboys Fringants, à voir si elle trouve le bon!
