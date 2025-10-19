Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

On a « stalké » Alexandra d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Les nouvelles filles font jaser!

Alexandra d'OD Chypre.

Tout ce que tu veux savoir sur Alexandra d'OD Chypre.

@alexandra.od_officiel | Instagram, @alexandra.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

À Occupation Double, les twists ne manquent pas, et après l'arrivée de cinq nouveaux garçons suite à quelques semaines de l'aventure, ce sont cinq filles qui se sont ajoutées à la cohorte. Évidemment, de nouvelles connexions se sont produites et les nouvelles n'ont pas tardé à faire jaser. Alexandra a brièvement fait partie d'un fameux triangle d'OD, et si tu veux en savoir pour sur elle, sache qu'on a fouillé ses réseaux sociaux pour mieux la connaitre.

À lire également : Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a des surprises

Entre le nom de son petit animal, ses habitudes et d'autres informations intéressantes, voici ce qu'on a déniché à propos d'Alexandra.

Alexandra a étudié en Floride

Originaire de Lorraine, dans les Basses-Laurentides, Alexandra Lussier est étudiante en marketing. D’après son profil LinkedIn, la femme de 24 ans a étudié à la Florida International University en 2023 avant de poursuivre un baccalauréat en communication à l’Université du Québec à Montréal, suivi de quelques mois à la maîtrise en marketing.

Entre 2024 et juillet 2025, elle indique avoir occupé le poste de directrice marketing pour l’entreprise canadienne Dirty Devil Vodka, en plus d’avoir effectué un stage chez AbbVie, une société biopharmaceutique, de mai à août.

Tu l'as peut-être croisée sur son lieu de travail

Tu as déjà cassé la croûte à Mont-Tremblant? Alors, tu l'as peut-être croisée pendant qu'elle travaillait derrière le bar du restaurant Poco Loco, qui sert de la cuisine d'influence latine dans cette ville. Sur Instagram, on peut voir qu'elle y occupait un emploi jusqu'à cet été.

Elle a un beau petit chien

Même si elle partage surtout des photos de ses voyages et de ses sorties, un petit animal est aussi en vedette sur sa page : son chien Clyde, qui vient d'avoir trois ans en août.

À chaque anniversaire, une publication lui est dédiée depuis ses un an. Que ce soit dans le bain, à l'étranger ou au quotidien, tu peux voir cette petite boule de poil caramel sous tous ses angles.

Alexandra a visité quelques pays dans les dernières années

Non seulement a-t-elle fait des études en Floride, mais Alexandra a visité plusieurs coins du monde au cours des cinq dernières années. Elle a notamment passé du temps à Milan, Gênes et Camogli en Italie, à New York, en Haïti, aux Bahamas et au Costa Rica.

Elle est célibataire depuis un moment

Dans son profil de l'émission sur Noovo, on apprend qu'elle est célibataire depuis un an, qu'elle ne date pas vraiment, qu'elle est une fille de party (ce dont on peut témoigner grâce à sa page Instagram), et qu'elle est prête à jouer au jeu de la séduction durant son aventure.

Elle est adepte de sports

Son profil sur Noovo indique qu'elle trippe sur le CrossFit et qu'elle s'entraîne six fois par semaine. Plusieurs de ses publications sur Insta montrent également qu'elle est active, en faisant des randonnées et autres activités.

QuébecCanadaDivertissement

