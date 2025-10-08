Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a des surprises

Il n'y a pas que des anciens d'OD!

Naomi d'Occupation Double Chypre. Droite : Kevin Lapierre d'OD.

Les candidats d'OD Tentations au soleil Chypre sont dévoilés.

@naomi.od_officiel | Instagram, @kevinlapierre_ | Instagram
Éditrice Junior

Alors que la première saison d’OD Tentations au Soleil avait mis la barre haute, la suite s’annonce encore plus torride. Dès décembre prochain sur Crave, la téléréalité québécoise revient avec huit épisodes pour une deuxième saison qui promet de mélanger désirs, stratégies et coups de théâtre sous le soleil brûlant de Chypre.

D'anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double seront de retour pour une seconde chance de trouver l’amour… ou du moins, une connexion électrisante.

Mais attention : cette saison, les participant.e.s d’OD ne sont pas seul.e.s à jouer le jeu. Des personnalités issues d’autres téléréalités viendront mettre du piquant dans l’aventure et risquent bien de bouleverser les dynamiques déjà fragiles.

Et ce n’est pas tout. « Quatre autres anciens intègreront les maisons un peu plus tard et tenteront de venir brouiller les cartes! », confie la production. Leur identité reste pour l’instant secrète.

Entre défis sensuels, escapades torrides et partys enflammés, les rapprochements s’annoncent aussi rapides qu’intenses. À la fin du séjour, le couple qui saura convaincre ses pairs de sa compatibilité remportera le grand prix de 25 000 $.

Voici les célibataires annoncé.e.s jusqu'à maintenant :

Naomi Auger (OD Chypre)


Alexandra Giroux (OD Grèce)


Koralie-Maya Charles (OD Martinique)


Marie-May Larochelle (OD Chypre)


Jennifer Nogue (OD Afrique du Sud)


Kevin Lapierre (OD Afrique du Sud)


Raphaël Sefriou (OD Mexique)


Antoine Normandin (OD Dans l’Ouest)


Jade Cousineau (Île de l'amour)


Maëva Lemay (Île de l'amour)


Edouard Davignon (Île de l'amour)


Victor Leblanc (Île de l'amour)


Jacob Heininger (Île de l'amour)


Les deux premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme Crave dès le 8 décembre prochain, et deux autres sortiront toutes les semaines durant les trois suivantes.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

