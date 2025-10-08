Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a des surprises
Il n'y a pas que des anciens d'OD!
Alors que la première saison d’OD Tentations au Soleil avait mis la barre haute, la suite s’annonce encore plus torride. Dès décembre prochain sur Crave, la téléréalité québécoise revient avec huit épisodes pour une deuxième saison qui promet de mélanger désirs, stratégies et coups de théâtre sous le soleil brûlant de Chypre.
D'anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double seront de retour pour une seconde chance de trouver l’amour… ou du moins, une connexion électrisante.
Mais attention : cette saison, les participant.e.s d’OD ne sont pas seul.e.s à jouer le jeu. Des personnalités issues d’autres téléréalités viendront mettre du piquant dans l’aventure et risquent bien de bouleverser les dynamiques déjà fragiles.
Et ce n’est pas tout. « Quatre autres anciens intègreront les maisons un peu plus tard et tenteront de venir brouiller les cartes! », confie la production. Leur identité reste pour l’instant secrète.
Entre défis sensuels, escapades torrides et partys enflammés, les rapprochements s’annoncent aussi rapides qu’intenses. À la fin du séjour, le couple qui saura convaincre ses pairs de sa compatibilité remportera le grand prix de 25 000 $.
Voici les célibataires annoncé.e.s jusqu'à maintenant :
Naomi Auger (OD Chypre)
Alexandra Giroux (OD Grèce)
Koralie-Maya Charles (OD Martinique)
Marie-May Larochelle (OD Chypre)
Jennifer Nogue (OD Afrique du Sud)
Kevin Lapierre (OD Afrique du Sud)
Raphaël Sefriou (OD Mexique)
Antoine Normandin (OD Dans l’Ouest)
Jade Cousineau (Île de l'amour)
Maëva Lemay (Île de l'amour)
Edouard Davignon (Île de l'amour)
Victor Leblanc (Île de l'amour)
Jacob Heininger (Île de l'amour)
Les deux premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme Crave dès le 8 décembre prochain, et deux autres sortiront toutes les semaines durant les trois suivantes.
