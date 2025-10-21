Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)
Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?
Un peu moins d’un an après la finale d’Occupation Double Mexique, le couple gagnant, Félix Lévesque et Solène Lucas, a enfin mis la main sur le chalet qui leur revenait à la suite de leur victoire. Bien que ce genre de délai ne soit pas nouveau, le gagnant avait critiqué la situation alors qu’au moment du dévoilement des candidat.e.s de la saison suivante, les clés de leur propriété ne leur avaient toujours pas été remises. Eh bien, maintenant que le duo a enfin eu accès à son prix, le chalet en question est déjà à vendre.
Cette décision n’est pas tout à fait étonnante, mais le prix demandé surprend un peu plus. En effet, si tu t’attendais à une valeur de 450 000 $, comme annoncé à l’émission, la somme affichée est plutôt de 329 000 $. Voici donc à quoi ressemble le chalet neuf situé dans les Laurentides.
Le chalet à vendre. Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
Nichée dans un projet résidentiel en montagne, la demeure se fond dans la nature grâce à son design qui allie la chaleur du bois, de grandes fenêtres et un look moderne.
L'arrière du chalet à Brownsburg-Chatham.Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
À l'extérieur, un petit patio permet de profiter du paysage environnant, et même d'installer un barbecue.
Le salon du chalet à vendre. Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
À l'intérieur, le salon et la cuisine, tous deux dotés de planchers de bois, partagent une aire ouverte qui donne un aspect spacieux au chalet.
L'entrée et la cuisine du chalet à vendre de Félix et Solène d'OD. Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
Malgré sa taille, la cuisine est fonctionnelle, moderne et présente des accents marbrés qui ajoutent une touche de luxe, avec assez d’espace pour cuisiner et recevoir.
Une des chambres du chalet. Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
Le chalet comprend aussi deux chambres à coucher lumineuses et vraiment cosy. Bien qu’elles soient petites, il est tout de même possible d’y placer un lit double et de petites tables de chevet.
La chambre vide.Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
De plus, une pièce sert de rangement pratique, tandis que la salle de bain, mettant en vedette une douche et des planchers en céramique, séduit par son allure épurée.
La salle de bain du chalet. Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
Si jamais tu trippes sur OD et que tu peux te permettre un tel achat, c’est le moment de faire une offre!
Le chalet de Félix et Solène d'OD
Prix : 329 000 $
Adresse : 18, rue de München, Brownsburg-Chatham, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
