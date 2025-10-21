Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?

Félix et Solène d'Occupation Double Mexique. Droite : Le chalet à vendre de Félix et Solène d'OD.

Félix et Solène d'Occupation Double Mexique vendent leur chalet gagné à l'émission.

@_felixlevesque | Instagram, Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.
Éditrice Junior

Un peu moins d’un an après la finale d’Occupation Double Mexique, le couple gagnant, Félix Lévesque et Solène Lucas, a enfin mis la main sur le chalet qui leur revenait à la suite de leur victoire. Bien que ce genre de délai ne soit pas nouveau, le gagnant avait critiqué la situation alors qu’au moment du dévoilement des candidat.e.s de la saison suivante, les clés de leur propriété ne leur avaient toujours pas été remises. Eh bien, maintenant que le duo a enfin eu accès à son prix, le chalet en question est déjà à vendre.

À lire également : Stéphanie Boulay vend sa magnifique maison à Montréal pour 649 900 $ (PHOTOS)

Cette décision n’est pas tout à fait étonnante, mais le prix demandé surprend un peu plus. En effet, si tu t’attendais à une valeur de 450 000 $, comme annoncé à l’émission, la somme affichée est plutôt de 329 000 $. Voici donc à quoi ressemble le chalet neuf situé dans les Laurentides.


Le chalet vu de haut.

Le chalet à vendre.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.


Nichée dans un projet résidentiel en montagne, la demeure se fond dans la nature grâce à son design qui allie la chaleur du bois, de grandes fenêtres et un look moderne.

L'arri\u00e8re et le patio du chalet \u00e0 Brownsburg-Chatham.

L'arrière du chalet à Brownsburg-Chatham.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.


À l'extérieur, un petit patio permet de profiter du paysage environnant, et même d'installer un barbecue.

Le salon.

Le salon du chalet à vendre.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.

À l'intérieur, le salon et la cuisine, tous deux dotés de planchers de bois, partagent une aire ouverte qui donne un aspect spacieux au chalet.

L'entr\u00e9e et la cuisine.

L'entrée et la cuisine du chalet à vendre de Félix et Solène d'OD.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.

Malgré sa taille, la cuisine est fonctionnelle, moderne et présente des accents marbrés qui ajoutent une touche de luxe, avec assez d’espace pour cuisiner et recevoir.


Une chambre.

Une des chambres du chalet.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.


Le chalet comprend aussi deux chambres à coucher lumineuses et vraiment cosy. Bien qu’elles soient petites, il est tout de même possible d’y placer un lit double et de petites tables de chevet.

La chambre vide.

La chambre vide.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.

De plus, une pièce sert de rangement pratique, tandis que la salle de bain, mettant en vedette une douche et des planchers en céramique, séduit par son allure épurée.

La salle de bain.

La salle de bain du chalet.
Pierre-Antoine Chabot et Samuel Chabot | RE/MAX CRYSTAL INC.


Si jamais tu trippes sur OD et que tu peux te permettre un tel achat, c’est le moment de faire une offre!

Le chalet de Félix et Solène d'OD 

Prix : 329 000 $

Adresse : 18, rue de München, Brownsburg-Chatham, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
chalets à vendre au québecmaisons à vendre au québecmarché immobilier au québecoccupation double
QuébecCanadaMarché immobilier

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Ce chalet à vendre au Québec est moins cher qu’une mise de fonds sur une maison à Montréal

Et elle est plus grande que certaines demeures à Montréal!

Stéphanie Boulay vend sa magnifique maison à Montréal pour 649 900 $ (PHOTOS)

L'intérieur est juste WOW!

Claude Bégin vend son beau condo à Montréal pour 439 000 $ (PHOTOS)

Ça vaut le coup d'oeil!

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec

Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!

Costco a changé ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine

Le temps des Fêtes (ou le temps des files interminables) approche rapidement. 👀🤯

Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville

La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!

Walmart VS Costco: On a comparé les prix des bonbons d'Halloween et voici le gagnant

Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬

L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

Et c’est juste la formation! 🤑

11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

Bien manger, sans te faire avoir!

Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal

À toi les belles trouvailles pas chères!

On a « stalké » Alexandra d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Les nouvelles filles font jaser!

Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫

Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

Jamais deux sans trois. 🥴