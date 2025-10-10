Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)
La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!
Aux prix où se vendent les maisons au Québec ces temps-ci, on comprend que plusieurs préfèrent rester locataires. Il existe encore quelques perles rares : des résidences à vendre parmi les moins chères de la province, offertes à des prix presque ridicules, voire aussi abordables qu’une voiture neuve, selon une récente recherche sur la plateforme Centris. On te fait faire une visite.
La résidence qu’on vous présente aujourd’hui n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.
En ce mois d’octobre, on met le cap sur Chapais, en plein cœur de la forêt Boréale québécoise, dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, dans le Nord-du-Québec. Ce n’est pas à la porte d’à côté : il faut rouler plus au moins sept heures à partir de Montréal, 5 h 30 de Québec ou 2 h 30 de Roberval.
Cette maison est moins chère que de nombreuses voitures d’entrée de gamme de différentes marques populaires.RE/MAX Royal Jordan
En vente à 29 999 piastres, cette résidence construite en 1970 est moins chère que de nombreuses voitures d’entrée de gamme de différentes marques populaires, dont Hyundai, Kia et Nissan.
Pour te donner une idée, la valeur médiane d’une maison à Montréal était 805 000 $ en septembre 2025. Ce genre de montant demande une mise de fonds minimale de 55 500 $, soit 25 500 $ de plus que le prix total de cette maison nordique.
Un budget « réno » à prévoir
Tu l’auras constaté : la maison, qui a énormément de potentiel, semble avoir manqué d’amour. Il faudra donc la remettre sur le piton et donner quelques coups de pinceau (et probablement de marteau). Après tout, l’annonce de RE/MAX Québec le dit clairement : c’est une « propriété nécessitant des rénovations » qui est « parfaite pour bricoleur » et bricoleuse.
En plus, on indique qu’il y aurait un « possible affaissement du mur de blocs à l’avant », chose qui sera à voir avec un.e expert.e aux frais de l’acheteur ou de l’acheteuse.
La maison est vendue « sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur ».RE/MAX Royal Jordan
« La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur », lit-on.
La maison, qui est bâtie sur un terrain d’une superficie de 6 600 pieds carrés, compte neuf pièces, dont quatre chambres à coucher, idéal pour une grande famille.
Le sous-sol compte trois des quatre chambres de la maison. RE/MAX Royal Jordan
La résidence compte au total quatre pièces, dont une chambre à coucher. Les lieux ne sont pas très spacieux, alors ce n’est pas nécessairement l’endroit parfait pour une famille de six. Une extension de cuisine se trouve dans la verrière qui n’est pas isolée, mais chauffée au bois.
Si jamais tu souhaites mettre la main sur cette maison, voici ce qu’il faut savoir en termes d’argent à débourser :
Mise de fonds
Pour une maison, une mise de fonds de 5 % est exigée pour la portion du prix d’achat allant jusqu’à 500 000 $, 10 % pour la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % pour toute portion dépassant 1,5 million $.
Voici donc le cas d’une maison à 29 999 $ :
- 5 % de 29 999 $ = 1 499,95 $
Montant de l’hypothèque
- 29 999 $ – 1 499,95 $ = 28 499,05 $
Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %)
- Amortissement sur 25 ans : 166,60 $ par mois
- Amortissement sur 20 ans : 188,10 $ par mois
- Amortissement sur 15 ans : 225,50 $ par mois
- Amortissement sur 10 ans : 302,10 $ par mois
- Amortissement sur 5 ans : 537,30 $ par mois
Maison à Chapais
Prix : 29 999 $
Adresse : 11, 7e Rue, Chapais, QC
