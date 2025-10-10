Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Une maison.

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf.

RE/MAX Royal Jordan
Éditeur Junior, Nouvelles

Aux prix où se vendent les maisons au Québec ces temps-ci, on comprend que plusieurs préfèrent rester locataires. Il existe encore quelques perles rares : des résidences à vendre parmi les moins chères de la province, offertes à des prix presque ridicules, voire aussi abordables qu’une voiture neuve, selon une récente recherche sur la plateforme Centris. On te fait faire une visite.

À lire également : Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025

La résidence qu’on vous présente aujourd’hui n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.

En ce mois d’octobre, on met le cap sur Chapais, en plein cœur de la forêt Boréale québécoise, dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, dans le Nord-du-Québec. Ce n’est pas à la porte d’à côté : il faut rouler plus au moins sept heures à partir de Montréal, 5 h 30 de Québec ou 2 h 30 de Roberval.

Un salon.

Cette maison est moins chère que de nombreuses voitures d’entrée de gamme de différentes marques populaires.
RE/MAX Royal Jordan

En vente à 29 999 piastres, cette résidence construite en 1970 est moins chère que de nombreuses voitures d’entrée de gamme de différentes marques populaires, dont Hyundai, Kia et Nissan.

Pour te donner une idée, la valeur médiane d’une maison à Montréal était 805 000 $ en septembre 2025. Ce genre de montant demande une mise de fonds minimale de 55 500 $, soit 25 500 $ de plus que le prix total de cette maison nordique.

Un budget « réno » à prévoir

Tu l’auras constaté : la maison, qui a énormément de potentiel, semble avoir manqué d’amour. Il faudra donc la remettre sur le piton et donner quelques coups de pinceau (et probablement de marteau). Après tout, l’annonce de RE/MAX Québec le dit clairement : c’est une « propriété nécessitant des rénovations » qui est « parfaite pour bricoleur » et bricoleuse.

En plus, on indique qu’il y aurait un « possible affaissement du mur de blocs à l’avant », chose qui sera à voir avec un.e expert.e aux frais de l’acheteur ou de l’acheteuse.

Une cuisine.

La maison est vendue « sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur ».
RE/MAX Royal Jordan

« La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur », lit-on.

La maison, qui est bâtie sur un terrain d’une superficie de 6 600 pieds carrés, compte neuf pièces, dont quatre chambres à coucher, idéal pour une grande famille.

Une chambre.

Le sous-sol compte trois des quatre chambres de la maison.
RE/MAX Royal Jordan

La résidence compte au total quatre pièces, dont une chambre à coucher. Les lieux ne sont pas très spacieux, alors ce n’est pas nécessairement l’endroit parfait pour une famille de six. Une extension de cuisine se trouve dans la verrière qui n’est pas isolée, mais chauffée au bois.

Si jamais tu souhaites mettre la main sur cette maison, voici ce qu’il faut savoir en termes d’argent à débourser :

Mise de fonds

Pour une maison, une mise de fonds de 5 % est exigée pour la portion du prix d’achat allant jusqu’à 500 000 $, 10 % pour la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % pour toute portion dépassant 1,5 million $.

Voici donc le cas d’une maison à 29 999 $ :

  • 5 % de 29 999 $ = 1 499,95 $

Montant de l’hypothèque

  • 29 999 $ – 1 499,95 $ = 28 499,05 $

Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %)

  • Amortissement sur 25 ans : 166,60 $ par mois
  • Amortissement sur 20 ans : 188,10 $ par mois
  • Amortissement sur 15 ans : 225,50 $ par mois
  • Amortissement sur 10 ans : 302,10 $ par mois
  • Amortissement sur 5 ans : 537,30 $ par mois

Maison à Chapais

Prix : 29 999 $

Adresse : 11, 7e Rue, Chapais, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

maison la moins chèremaisons à vendre au québecmarché immobilier au québeccentris
QuébecCanadaMarché immobilier

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

