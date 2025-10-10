Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec

C'est le temps de profiter d'un long week-end!

Affiche « fermé » dans la fenêtre d'un commerce.

Les commerces et établissements qui seront ouverts ou fermés pour l'Action de grâce au Québec.

Coatchristophe | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le long week-end de l’Action de grâce est en cours au Québec et question de profiter pleinement de ce congé, tu voudras certainement t’informer sur les commerces ouverts et fermés ce lundi 13 octobre. On va se le dire, personne n’apprécie se cogner le nez contre des portes closes.

À lire également : La SPCA de Montréal cherche des familles d’accueil pour des centaines d’écureuils orphelins

Pour de nombreuses personnes, ce lundi se passera dans la tranquillité, en famille ou entre amis afin de reprendre des forces avant de retourner au boulot le lendemain.

Pour t’aider à planifier toutes tes activités et tes courses, voici la liste des établissements qui seront ouverts ou fermés ce lundi.

Ce qui est ouvert

  • Les dépanneurs;
  • Les stations-service;
  • Les épiceries et marchés publics;
  • Certains restaurants et bars;
  • Les centres commerciaux;
  • Les points de vente de la SQDC;
  • Les transports en commun, selon des horaires modifiés;
  • Les cinémas;
  • Les installations d’Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium, Jardin botanique, Insectarium)
  • Certains musées;
  • La collecte des déchets et les écocentres suivent l’horaire habituel.

Ce qui est fermé

  • La plupart des succursales de la SAQ (sauf celles situées dans des centres commerciaux) ;
  • Les banques et les caisses populaires;
  • Bien qu'elle soit ouverte en temps normal, la Biosphère est temporairement fermée en raison de travaux;
  • Les bureaux de Postes Canada (à noter qu'au moment d'écrire ces lignes, les facteurs et factrices de la société d'État étaient toujours en grève. Il n'y a donc aucun service, férié ou non);
  • Les centres de service de la SAAQ;
  • Les bureaux municipaux;
  • Les points de services fédéraux, comme Passeport Canada et Service Canada;
  • La plupart des bibliothèques.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
ouvert ou ferméaction de grâce ouvert ou ferméouvert et ferméouvert-fermé
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Tout ce qui est ouvert ou fermé à la fête du Travail 2025 au Québec

C'est le temps de bien planifier ton long week-end!

Voici tout ce qui est ouvert ou fermé durant le long week-end de Pâques 2025 au Québec

Pour éviter de te casser le coco à des portes barrées. 🐣

Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec durant la Fête nationale 2025

Va faire tes réserves! 😲

Fête du Canada 2025 : Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec

Tu auras été averti!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Ça vaut vraiment la peine de faire une visite au magasin du dollar et comparer les prix. 💸✨

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

La SPCA de Montréal cherche des familles d'accueil pour des centaines d'écureuils orphelins

Des bébés écureuils blessés ont besoin d'aide cet automne dans la métropole.

Amazon vend + de 10 000 exemplaires de ce produit beauté par mois et il est à 42% de rabais

Ce chouchou peut être à toi à petit prix!✨

Bébé abandonné à Longueuil : Voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant

Les parents sont toujours recherchés par la police.

La PDG d’Hydro-Québec gagne assez pour payer l’électricité de tous les foyers de cette ville

Ça, c'est si elle met la main sur son boni de 329 500! 🤑

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci

L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕

Voici les 7 provinces les plus abordables au Canada et où il fait bon vivre en 2025

Des prix abordables et une excellente qualité de vie, c'est possible!

Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes

Plus de « 25 âmes perdues » t'attendent dans la noirceur. 😱