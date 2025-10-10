Action de grâce 2025 : Voici tout ce qui est ouvert ou fermé au Québec
C'est le temps de profiter d'un long week-end!
Le long week-end de l’Action de grâce est en cours au Québec et question de profiter pleinement de ce congé, tu voudras certainement t’informer sur les commerces ouverts et fermés ce lundi 13 octobre. On va se le dire, personne n’apprécie se cogner le nez contre des portes closes.
À lire également : La SPCA de Montréal cherche des familles d’accueil pour des centaines d’écureuils orphelins
Pour de nombreuses personnes, ce lundi se passera dans la tranquillité, en famille ou entre amis afin de reprendre des forces avant de retourner au boulot le lendemain.
Pour t’aider à planifier toutes tes activités et tes courses, voici la liste des établissements qui seront ouverts ou fermés ce lundi.
Ce qui est ouvert
- Les dépanneurs;
- Les stations-service;
- Les épiceries et marchés publics;
- Certains restaurants et bars;
- Les centres commerciaux;
- Les points de vente de la SQDC;
- Les transports en commun, selon des horaires modifiés;
- Les cinémas;
- Les installations d’Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium, Jardin botanique, Insectarium)
- Certains musées;
- La collecte des déchets et les écocentres suivent l’horaire habituel.
Ce qui est fermé
- La plupart des succursales de la SAQ (sauf celles situées dans des centres commerciaux) ;
- Les banques et les caisses populaires;
- Bien qu'elle soit ouverte en temps normal, la Biosphère est temporairement fermée en raison de travaux;
- Les bureaux de Postes Canada (à noter qu'au moment d'écrire ces lignes, les facteurs et factrices de la société d'État étaient toujours en grève. Il n'y a donc aucun service, férié ou non);
- Les centres de service de la SAAQ;
- Les bureaux municipaux;
- Les points de services fédéraux, comme Passeport Canada et Service Canada;
- La plupart des bibliothèques.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.