Sommaire

Une trentaine de victimes potentielles de crimes sexuels recherchées dans le Grand Montréal

Selon la police de Longueuil, il utilisait le pseudo « Papadamour » sur certains sites de rencontre.

Une voiture de police du SPAL

Une trentaine de victimes potentielles de crimes sexuels sont recherchées par la police du Grand Montréal

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide de la population pour retrouver plus d’une trentaine de victimes potentielles d’un homme arrêté le mois dernier pour des crimes à caractères sexuels survenus dans le Grand Montréal.

À lire également : Une action collective approuvée contre Ticketmaster au Québec : Voici ce qu'il faut savoir

Dans un communiqué relayé sur ses réseaux sociaux, le SPAL confirme l’arrestation, le 6 décembre dernier, de Stéphane Croteau pour des crimes qui auraient été commis entre 2020 et le jour de son arrestation.

Pour l’instant, 17 chefs d’accusation visent l’homme de 58 ans en lien avec des infractions sexuelles, dont la majorité à l’endroit de mineur.e.s, notamment la production de pornographie juvénile, la possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’obtention de services sexuels moyennant une rétribution, des attouchements sexuels et des agressions sexuelles.

Des victimes approchées en ligne et en personne

Toujours selon le SPAL, certaines victimes auraient été abordées par le suspect sur la Rive-Sud de Montréal, tandis que d’autres auraient été approchées sur des sites de rencontres comme sugardaddy.com et secretbenefits.com. Stéphane Croteau aurait utilisé le pseudonyme « Papadamour » pour entrer en contact avec des victimes potentielles.

La police croit également que certaines personnes auraient été filmées à leur insu, ce qui soulève des inquiétudes supplémentaires quant à l’ampleur des gestes reprochés.

Le suspect aurait aussi approché une jeune fille dans un commerce de l’agglomération de Longueuil, ainsi que dans la rue, à proximité d’un établissement scolaire.

Une enquête coordonnée à l’échelle provinciale

Étant donné le nombre de victimes déjà identifiées et la possibilité qu’il y en ait d’autres, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) a été déployée.

Cette structure, coordonnée par la Sûreté du Québec (SQ), permet aux services policiers du Québec de travailler ensemble afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.

Cette coordination provinciale vise également à mettre en commun les ressources policières et à mieux protéger les victimes potentielles.

Un appel à la population lancé par la police de Longueuil

La police de Longueuil estime qu’il est fort probable que Stéphane Croteau ait commis d’autres infractions de nature sexuelle, que ce soit dans l’agglomération de Longueuil ou ailleurs dans la grande région de Montréal.

Toute personne détenant de l’information, ayant été victime ou connaissant quelqu’un.e qui pourrait l’avoir été, est invitée à communiquer avec la division des enquêtes du SPAL au (450) 463-7211. Les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.

On rappelle à toute personne victime d'agression sexuelle que plusieurs ressources existent, comme le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM), qui couvre tout le Québec, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-888-933-9007.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
crimes sexuelscrimes à montréalservice de police de l'agglomération de longueuilcriminels recherchés au québecagressions sexuelles
Rive-SudCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

