Crise à Puerto Vallarta : La situation sur les vols vers le Mexique à partir de Montréal

La situation au Mexique s'est calmée, mais reste volatile.

Un avion d'Air Transat.

La situation à Puerto Vallarta, au Mexique, s'est calmée et les compagnies aériennes canadiennes ont repris leurs vols.

Depuis dimanche, la situation au Mexique a basculé, alors que l’élimination du chef d’un puissant cartel a déclenché une vague de violence dans plusieurs États du pays. Plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont vite décidé d’annuler leurs vols vers Puerto Vallarta. Or, la situation semble résolue.

Pour rappel, dimanche 22 février, les forces armées mexicaines ont éliminé Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, chef du redoutable cartel Jalisco New Generation (CJNG). En représailles, le cartel a semé le chaos dans au moins cinq États du pays.

Routes bloquées, véhicules incendiés, commerces saccagés : l’État de Jalisco — où se trouve Puerto Vallarta — a été particulièrement touché.

Or, la situation est somme toute revenue à la normale. Du moins, c’est ce qui ressort des constatations des compagnies aériennes canadiennes, qui ont décidé de reprendre leurs vols vers le Mexique depuis ce mardi 24 février.

La situation des vols depuis Montréal

Sunwing / WestJet

L’entreprise affirme surveiller de près la situation au Mexique. Les voyageurs et voyageuses ayant un départ prévu d’ici le 27 février sont fortement invité.e.s à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

Les client.e.s actuellement sur place doivent suivre les directives des autorités locales, rester dans leur hôtel et peuvent contacter leur représentant.e Sunwing.

Les frais de modification sont levés et un remboursement peut être demandé selon le mode de paiement original.

Vacances Air Canada

Les vols vers le Mexique se poursuivent normalement et ceux vers Puerto Vallarta ont repris. Pour les départs entre le 24 et le 28 février 2026, les voyageurs et voyageuses peuvent toutefois modifier leur date ou leur destination, voire choisir un crédit valable un an pour un voyage futur. Des conditions peuvent s’appliquer et les prix sont susceptibles de changer, lit-on.

Les clients et clientes actuellement à Puerto Vallarta peuvent compter sur l’aide des représentant.e.s sur place. L’entreprise recommande de surveiller régulièrement ses courriels et de ne pas se présenter à l’aéroport, sauf si le vol est confirmé.

Air Transat

Air Transat a repris ses opérations vers et depuis Puerto Vallarta ce mardi, après confirmation par les autorités locales qu’aucun incident lié à des blocages routiers n’a été signalé depuis minuit le 23 février dans l'État de Jalisco.

Par mesure de précaution, la compagnie maintient une flexibilité spéciale pour les vols des 24 et 25 février : modification sans pénalité ou annulation avec un crédit-voyage valide 12 mois à compter de la date de retour initiale. Les vols vers les autres destinations mexicaines se déroulent normalement.

Ce que suggère le gouvernement du Canada

Ottawa a rapidement réagi en mettant à jour ses avertissements de voyage. Les ressortissant.e.s canadien.ne.s se trouvant à Puerto Vallarta ont été invité.e.s à se faire profil bas, à limiter leurs déplacements non essentiels et à suivre attentivement les médias locaux, bien qu'aucun nouvel incident majeur n’a été signalé depuis le 23 février.

Le Canada déconseille tout voyage non essentiel dans plusieurs États mexicains, notamment Jalisco, Guerrero, Michoacán, Sinaloa et Quintana Roo — incluant Cancún.

Selon Affaires mondiales Canada, environ 26 305 Canadien.ne.s se trouvent présentement au Mexique, dont près de 5 000 dans l'État de Jalisco.

Les autorités ont rouvert certaines routes et renforcé la sécurité autour de Guadalajara et Puerto Vallarta. Les aéroports de ces deux villes sont ouverts.

À noter que des ordres de confinement sont toujours en vigueur dans certaines zones, notamment à Jalisco et Nayarit.

